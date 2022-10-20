https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825437952.html

Президент Литвы заявил о большом потенциале для "улучшения" санкций

Президент Литвы заявил о большом потенциале для "улучшения" санкций - РИА Новости, 20.10.2022

Президент Литвы заявил о большом потенциале для "улучшения" санкций

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что у Европы есть еще большой потенциал для "улучшения и ужесточения" санкций против РФ, ограничения можно ввести против РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:15

2022-10-20T17:15

2022-10-20T17:15

экономика

гитанас науседа

литва

европа

россия

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что у Европы есть еще большой потенциал для "улучшения и ужесточения" санкций против РФ, ограничения можно ввести против российских металлов, драгоценных камей и граждан."Есть много всего, что можно включить (в санкционный пакет): некоторые металлы, некоторые драгоценные камни, а также людей... Я думаю, у нас очень большой потенциал для улучшения и ужесточения санкций" - сказал Науседа журналистам перед началом саммита ЕС.Он также выразил "осторожный оптимизм" по поводу принятия на саммите ЕС мер по введению потолка цен на газ из РФ и совместной закупки газа странами ЕС. "Еврокомиссия уже проделала отличную работу, подготовив и представив некоторые меры, которые могли бы оказать очень положительное влияние. Возможно, они уже сейчас оказывают влияние на цены на газ, а может быть, что они окажут более значительный эффект в будущем зимнем сезоне", - сказал Науседа.Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш также положительно оценил меры, предложенные Еврокомиссией. и выразил надежду, что они приведут к снижению цен на газ в Европе. "Мы не должны полагаться только на субсидии, чтобы справляться с высокими ценами, мы должны делать все возможное, чтобы снизить цены, и предложения Еврокомиссии, которые будут рассмотрены на саммите - это правильное направление", - сказал Кариньш.Еврокомиссия во вторник предложила новый пакет мер, которые направлены в том числе на снижение цен на газ. Предлагается, среди прочего, провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиардов кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF, создать ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Новые предложения должны согласовать страны ЕС.

https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html

https://ria.ru/20221002/zapad-1820868485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, гитанас науседа, литва, европа, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, санкции