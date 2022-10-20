https://ria.ru/20221020/raketa-1825419183.html

Лондон заявил о запуске российским Су-27 ракеты по британскому самолету

Лондон заявил о запуске российским Су-27 ракеты по британскому самолету - РИА Новости, 20.10.2022

Лондон заявил о запуске российским Су-27 ракеты по британскому самолету

Самолеты британских ВВС были вынуждены прервать патрулирование над Черным морем после того, как российский истребитель выпустил ракету, заявил глава Минобороны... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:27

2022-10-20T16:27

2022-10-20T16:27

в мире

бен уоллес

черное море

минобороны великобритании

су-27

россия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Самолеты британских ВВС были вынуждены прервать патрулирование над Черным морем после того, как российский истребитель выпустил ракету, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте.По его словам, инцидент произошел 29 сентября."Два российских вооруженных истребителя Су-27 вошли в взаимодействие с невооруженным разведывательным самолетом британских ВВС RC-135 Rivet Joint, осуществляющим рутинное патрулирование над Черным морем <…> Один из самолетов Су-27 выпустил ракету вблизи Rivet Joint, но за пределами прямой видимости", — сказал Уоллес.Министр уточнил, что инцидент длился 19 минут, после чего британский самолет завершил патрулирование и вернулся на базу. Уоллес добавил, что обратился к российскому коллеге Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову и выразил обеспокоенность, а также приостановил патрулирование до получения ответа из Москвы.Ответ последовал 10 октября. В нем, как утверждает британский министр, российское военное ведомство признало, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве, а причиной его назвало "технический сбой" на борту Су-27.После этого Лондон проконсультировался с союзниками и принял решение возобновит патрулирование, но уже в сопровождении своих истребителей.ВВС Великобритании часто проводят разведку у границ России. В августе российское Минобороны заявило, что самолет-разведчик RC-135 нарушил границу в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. Тогда экипаж перехватчика МиГ-31 вытеснил его за пределы российской территории. Над Черным морем британский борт появлялся 10 октября, после российского массированного удара по объектам на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20221010/samolet-razvedchik-1822897214.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220816/samolet-shpion-1810041122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, бен уоллес, черное море, минобороны великобритании, су-27, россия, воздушно-космические силы россии