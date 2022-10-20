https://ria.ru/20221020/putin-1825483059.html

Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне для мобилизованных

Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне для мобилизованных - РИА Новости, 20.10.2022

Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне для мобилизованных

Президент РФ Владимир Путин в ходе проверки подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области сам пострелял из снайперской винтовки Драгунова. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T18:57

2022-10-20T18:57

2022-10-20T19:24

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

рязанская область

сергей шойгу

частичная мобилизация в россии

рязань

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе проверки подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области сам пострелял из снайперской винтовки Драгунова.В четверг Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки и проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа.Только прибыв на полигон, президент сразу приступил к изучению экипировки мобилизованных. Путину показали все, что в нее входит: помимо бронежилета, оружия и каски представили специальный рюкзак, в котором находятся комплект белья, коврик, спальник. Отдельно была продемонстрирована обувь - осенняя и зимняя. "Главное, чтоб она была", - отреагировал Путин.Затем глава государства пошел на стрельбище, где пообщался с одним из мобилизованных - Русланом из Рязани, который служил в армии с 2015 по 2017 годы и в октябре был призван в рамках частичной мобилизации. "Навык возвращается? Чувствуете себя уверенно?" - спросил Путин. Получив утвердительные ответы, глава государства пожелал Руслану удачи. Затем Путину предложили пострелять самому.Глава государства надел наушники, занял позицию для стрельбы лежа и совершил несколько выстрелов из винтовки Драгунова.СВД, на сегодняшний день основная снайперская винтовка в Вооруженных силах РФ, была принята на вооружение еще в 1963 году. Винтовка самозарядная и питается патронами 7,62 на 54 R. Она проста в освоении и эксплуатации и обладает высокой надежностью.

https://ria.ru/20221020/pomosch-1825402595.html

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Путин стреляет из снайперской винтовки на полигоне под Рязанью Президент РФ Владимир Путин в ходе проверки подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области сам пострелял из снайперской винтовки Драгунова. 2022-10-20T18:57 true PT0M26S

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безопасность, владимир путин, россия, рязанская область, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии, рязань