https://ria.ru/20221020/putin-1825483059.html
Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне для мобилизованных
Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне для мобилизованных - РИА Новости, 20.10.2022
Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне для мобилизованных
Президент РФ Владимир Путин в ходе проверки подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области сам пострелял из снайперской винтовки Драгунова. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:57
2022-10-20T18:57
2022-10-20T19:24
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
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рязанская область
сергей шойгу
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе проверки подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области сам пострелял из снайперской винтовки Драгунова.В четверг Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки и проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа.Только прибыв на полигон, президент сразу приступил к изучению экипировки мобилизованных. Путину показали все, что в нее входит: помимо бронежилета, оружия и каски представили специальный рюкзак, в котором находятся комплект белья, коврик, спальник. Отдельно была продемонстрирована обувь - осенняя и зимняя. "Главное, чтоб она была", - отреагировал Путин.Затем глава государства пошел на стрельбище, где пообщался с одним из мобилизованных - Русланом из Рязани, который служил в армии с 2015 по 2017 годы и в октябре был призван в рамках частичной мобилизации. "Навык возвращается? Чувствуете себя уверенно?" - спросил Путин. Получив утвердительные ответы, глава государства пожелал Руслану удачи. Затем Путину предложили пострелять самому.Глава государства надел наушники, занял позицию для стрельбы лежа и совершил несколько выстрелов из винтовки Драгунова.СВД, на сегодняшний день основная снайперская винтовка в Вооруженных силах РФ, была принята на вооружение еще в 1963 году. Винтовка самозарядная и питается патронами 7,62 на 54 R. Она проста в освоении и эксплуатации и обладает высокой надежностью.
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Путин стреляет из снайперской винтовки на полигоне под Рязанью
Президент РФ Владимир Путин в ходе проверки подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области сам пострелял из снайперской винтовки Драгунова.
2022-10-20T18:57
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PT0M26S
РИА Новости
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безопасность, владимир путин, россия, рязанская область, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии, рязань
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Рязанская область, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России, Рязань
18:57 20.10.2022 (обновлено: 19:24 20.10.2022)
Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне для мобилизованных
Путин пострелял из винтовки Драгунова в ходе проверки подготовки мобилизованных
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе проверки подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области сам пострелял из снайперской винтовки Драгунова.
В четверг Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу
о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки и проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа.
Только прибыв на полигон, президент сразу приступил к изучению экипировки мобилизованных. Путину показали все, что в нее входит: помимо бронежилета, оружия и каски представили специальный рюкзак, в котором находятся комплект белья, коврик, спальник. Отдельно была продемонстрирована обувь - осенняя и зимняя. "Главное, чтоб она была", - отреагировал Путин.
Затем глава государства пошел на стрельбище, где пообщался с одним из мобилизованных - Русланом из Рязани
, который служил в армии с 2015 по 2017 годы и в октябре был призван в рамках частичной мобилизации. "Навык возвращается? Чувствуете себя уверенно?" - спросил Путин. Получив утвердительные ответы, глава государства пожелал Руслану удачи. Затем Путину предложили пострелять самому.
Глава государства надел наушники, занял позицию для стрельбы лежа и совершил несколько выстрелов из винтовки Драгунова.
СВД, на сегодняшний день основная снайперская винтовка в Вооруженных силах РФ, была принята на вооружение еще в 1963 году. Винтовка самозарядная и питается патронами 7,62 на 54 R. Она проста в освоении и эксплуатации и обладает высокой надежностью.