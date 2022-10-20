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В Ростовской области организовали уроки первой помощи для мобилизованных

В Ростовской области организовали уроки первой помощи для мобилизованных - РИА Новости, 20.10.2022

В Ростовской области организовали уроки первой помощи для мобилизованных

Спасатели Ростовской области организовали уроки оказания первой помощи для призванных в рамках частичной мобилизации, сообщает правительство региона. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:46

2022-10-20T15:46

2022-10-20T15:46

ростовская область

сергей шойгу

ростовская область

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Спасатели Ростовской области организовали уроки оказания первой помощи для призванных в рамках частичной мобилизации, сообщает правительство региона.Среди преподавателей - спасатель международного класса, заместитель директора департамента региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Олег Сосунов."Мы постарались включить в занятие наиболее востребованные темы: остановка кровотечения, в том числе подручными средствами, сердечно-легочная реанимация, иммобилизация конечностей, первая помощь при различного рода травмах", - приводятся в сообщении его слова. Также слушатели осваивают наложение жгута и турникета, искусственное дыхание, различные виды перевязок.По информации Сосунова, на первом занятии присутствовали около ста слушателей. До этого специалисты областного департамента оказывали методическую помощь, предоставляли тематические учебные пособия и так далее. "При необходимости мы готовы и дальше проводить занятия по мере формирования групп", - отметил он.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221019/nko-1825103715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей шойгу, ростовская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии