Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области организовали уроки первой помощи для мобилизованных - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20221020/pomosch-1825402595.html
В Ростовской области организовали уроки первой помощи для мобилизованных
В Ростовской области организовали уроки первой помощи для мобилизованных - РИА Новости, 20.10.2022
В Ростовской области организовали уроки первой помощи для мобилизованных
Спасатели Ростовской области организовали уроки оказания первой помощи для призванных в рамках частичной мобилизации, сообщает правительство региона. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:46
2022-10-20T15:46
ростовская область
сергей шойгу
ростовская область
россия
украина
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825108900_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f484cdb41f9224538ef0c57303346d23.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Спасатели Ростовской области организовали уроки оказания первой помощи для призванных в рамках частичной мобилизации, сообщает правительство региона.Среди преподавателей - спасатель международного класса, заместитель директора департамента региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Олег Сосунов."Мы постарались включить в занятие наиболее востребованные темы: остановка кровотечения, в том числе подручными средствами, сердечно-легочная реанимация, иммобилизация конечностей, первая помощь при различного рода травмах", - приводятся в сообщении его слова. Также слушатели осваивают наложение жгута и турникета, искусственное дыхание, различные виды перевязок.По информации Сосунова, на первом занятии присутствовали около ста слушателей. До этого специалисты областного департамента оказывали методическую помощь, предоставляли тематические учебные пособия и так далее. "При необходимости мы готовы и дальше проводить занятия по мере формирования групп", - отметил он.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221019/nko-1825103715.html
ростовская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825108900_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_e142a928ff8c3ec1acc6ea298f495bb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу, ростовская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Ростовская область , Сергей Шойгу, Ростовская область, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
15:46 20.10.2022
 
В Ростовской области организовали уроки первой помощи для мобилизованных

Спасатели Ростовской области организовали уроки первой помощи для мобилизованных

© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанкОтправка мобилизованных военнослужащих, прошедших полный цикл обучения, на Украину
Отправка мобилизованных военнослужащих, прошедших полный цикл обучения, на Украину - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Отправка мобилизованных военнослужащих, прошедших полный цикл обучения, на Украину. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Спасатели Ростовской области организовали уроки оказания первой помощи для призванных в рамках частичной мобилизации, сообщает правительство региона.
"Областные спасатели проводят уроки оказания первой помощи для мобилизованных... Занятия состоят из теоретической и практической части, навыки первой помощи слушатели отрабатывают на манекенах и на своих товарищах", - говорится в сообщении.
Среди преподавателей - спасатель международного класса, заместитель директора департамента региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Олег Сосунов.
"Мы постарались включить в занятие наиболее востребованные темы: остановка кровотечения, в том числе подручными средствами, сердечно-легочная реанимация, иммобилизация конечностей, первая помощь при различного рода травмах", - приводятся в сообщении его слова. Также слушатели осваивают наложение жгута и турникета, искусственное дыхание, различные виды перевязок.
По информации Сосунова, на первом занятии присутствовали около ста слушателей. До этого специалисты областного департамента оказывали методическую помощь, предоставляли тематические учебные пособия и так далее. "При необходимости мы готовы и дальше проводить занятия по мере формирования групп", - отметил он.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
19 октября, 14:11Ростовская область
В Ростовской области выделили более 85 миллионов рублей на деятельность НКО
 
Ростовская областьСергей ШойгуРостовская областьРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала