https://ria.ru/20221020/pomosch-1825402595.html
В Ростовской области организовали уроки первой помощи для мобилизованных
В Ростовской области организовали уроки первой помощи для мобилизованных - РИА Новости, 20.10.2022
В Ростовской области организовали уроки первой помощи для мобилизованных
Спасатели Ростовской области организовали уроки оказания первой помощи для призванных в рамках частичной мобилизации, сообщает правительство региона. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:46
2022-10-20T15:46
2022-10-20T15:46
ростовская область
сергей шойгу
ростовская область
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Спасатели Ростовской области организовали уроки оказания первой помощи для призванных в рамках частичной мобилизации, сообщает правительство региона.Среди преподавателей - спасатель международного класса, заместитель директора департамента региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Олег Сосунов."Мы постарались включить в занятие наиболее востребованные темы: остановка кровотечения, в том числе подручными средствами, сердечно-легочная реанимация, иммобилизация конечностей, первая помощь при различного рода травмах", - приводятся в сообщении его слова. Также слушатели осваивают наложение жгута и турникета, искусственное дыхание, различные виды перевязок.По информации Сосунова, на первом занятии присутствовали около ста слушателей. До этого специалисты областного департамента оказывали методическую помощь, предоставляли тематические учебные пособия и так далее. "При необходимости мы готовы и дальше проводить занятия по мере формирования групп", - отметил он.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221019/nko-1825103715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, ростовская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Ростовская область , Сергей Шойгу, Ростовская область, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
В Ростовской области организовали уроки первой помощи для мобилизованных
Спасатели Ростовской области организовали уроки первой помощи для мобилизованных
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт - РИА Новости. Спасатели Ростовской области организовали уроки оказания первой помощи для призванных в рамках частичной мобилизации, сообщает правительство региона.
"Областные спасатели проводят уроки оказания первой помощи для мобилизованных... Занятия состоят из теоретической и практической части, навыки первой помощи слушатели отрабатывают на манекенах и на своих товарищах", - говорится в сообщении.
Среди преподавателей - спасатель международного класса, заместитель директора департамента региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Олег Сосунов.
"Мы постарались включить в занятие наиболее востребованные темы: остановка кровотечения, в том числе подручными средствами, сердечно-легочная реанимация, иммобилизация конечностей, первая помощь при различного рода травмах", - приводятся в сообщении его слова. Также слушатели осваивают наложение жгута и турникета, искусственное дыхание, различные виды перевязок.
По информации Сосунова, на первом занятии присутствовали около ста слушателей. До этого специалисты областного департамента оказывали методическую помощь, предоставляли тематические учебные пособия и так далее. "При необходимости мы готовы и дальше проводить занятия по мере формирования групп", - отметил он.
С 21 сентября в России
объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.