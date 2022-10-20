https://ria.ru/20221020/pol-1825499928.html
ГД внесет дополнения в статью о защите детей от причиняющей вред информации
ГД внесет дополнения в статью о защите детей от причиняющей вред информации - РИА Новости, 20.10.2022
ГД внесет дополнения в статью о защите детей от причиняющей вред информации
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ввести запрет на распространение среди детей информации, которая может вызвать желание сменить пол,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:39
2022-10-20T19:39
2022-10-20T19:39
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ввести запрет на распространение среди детей информации, которая может вызвать желание сменить пол, соответствующий законопроект имеется в распоряжении РИА Новости."Предлагается внести дополнения в статью 5 федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", включив в перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также информацию, способную вызвать у детей желание сменить пол", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20221020/lgbt-1825456457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия, дети, лгбт-сообщество
Общество, Госдума РФ, Россия, Дети, ЛГБТ-сообщество
ГД внесет дополнения в статью о защите детей от причиняющей вред информации
Госдума запретит распространять информацию, способную вызвать у детей желание сменить пол