https://ria.ru/20221020/pol-1825499928.html

ГД внесет дополнения в статью о защите детей от причиняющей вред информации

ГД внесет дополнения в статью о защите детей от причиняющей вред информации - РИА Новости, 20.10.2022

ГД внесет дополнения в статью о защите детей от причиняющей вред информации

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ввести запрет на распространение среди детей информации, которая может вызвать желание сменить пол,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:39

2022-10-20T19:39

2022-10-20T19:39

общество

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ввести запрет на распространение среди детей информации, которая может вызвать желание сменить пол, соответствующий законопроект имеется в распоряжении РИА Новости."Предлагается внести дополнения в статью 5 федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", включив в перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также информацию, способную вызвать у детей желание сменить пол", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20221020/lgbt-1825456457.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, госдума рф, россия, дети, лгбт-сообщество