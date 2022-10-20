https://ria.ru/20221020/podderzhka-1825514654.html

В Британии оценили шансы на победу экс-главы Минфина в выборах премьера

В Британии оценили шансы на победу экс-главы Минфина в выборах премьера - РИА Новости, 20.10.2022

В Британии оценили шансы на победу экс-главы Минфина в выборах премьера

Телеканал Sky News сообщает, что больше всего голосов парламентариев в свою поддержку пока набирает бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак, на втором РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T21:16

2022-10-20T21:16

2022-10-20T21:35

в мире

риши сунак

борис джонсон

пенни мордонт

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Телеканал Sky News сообщает, что больше всего голосов парламентариев в свою поддержку пока набирает бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак, на втором месте экс-премьер страны Борис Джонсон.Как отмечает телеканал, Сунак, который был главным соперником Трасс на прошлых выборах, уже заручился поддержкой 21 однопартийца, за ним идет Джонсон с 19 голосами. Лидер палаты общин Пенни Мордонт пока получила поддержку шести однопартийцев.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.Комитет Консервативной партии Британии позднее заявил, что кандидату для выдвижения нужно заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии.

https://ria.ru/20221020/trass-1825402767.html

https://ria.ru/20221020/britaniya-1825414424.html

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в мире, риши сунак, борис джонсон, пенни мордонт, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии