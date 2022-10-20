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Минниханов: Татарстан по итогам 2022 г планирует добыть 36 млн тонн нефти
Минниханов: Татарстан по итогам 2022 г планирует добыть 36 млн тонн нефти - РИА Новости, 20.10.2022
Минниханов: Татарстан по итогам 2022 г планирует добыть 36 млн тонн нефти
Нефтедобывающие предприятия Татарстана по итогам года планируют добыть порядка 36 миллионов тонн нефти, заявил президент республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:53
2022-10-20T15:53
2022-10-20T15:53
республика татарстан
рустам минниханов
таиф-нк
танеко
татнефть
цены на нефть
экономика
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КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Нефтедобывающие предприятия Татарстана по итогам года планируют добыть порядка 36 миллионов тонн нефти, заявил президент республики Рустам Минниханов."По итогам года мы планируем в республике добыть порядка 36 миллионов тонн нефти", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.В прошлом году в Татарстане было добыто около 34,5 миллиона тонн нефти, таким образом, нефтедобыча в текущем году может возрасти на 4%.Минниханов напомнил, что нефтегазохимический комплекс - это основа экономики Татарстана, и поблагодарил компанию "Татнефть", которая системно занимается импортозамещением в добыче и переработке нефти. "Это пример того, как нужно выстраивать работу на отечественных технологиях и оборудовании", - отметил он. Кроме того, существенный вклад в добычу вносят малые нефтяные компании, решение об их создании было принято 25 лет назад. По словам Минниханова, за этот период доля малых компаний в добыче нефти в республике выросла до 20% с 3%.По информации главы республики, большая работа для увеличения первичных мощностей приема и переработки нефти проводится на комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко". В текущем году планируется ввести четыре новые установки. Стабильно также работает нефтекомплекс "ТАИФ-НК".
https://ria.ru/20221017/kazan-1824524003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, таиф-нк, танеко, татнефть, цены на нефть, экономика
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, ТАИФ-НК, ТАНЕКО, Татнефть, Цены на нефть, Экономика