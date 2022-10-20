https://ria.ru/20221020/neft-1825406442.html

Минниханов: Татарстан по итогам 2022 г планирует добыть 36 млн тонн нефти

Минниханов: Татарстан по итогам 2022 г планирует добыть 36 млн тонн нефти - РИА Новости, 20.10.2022

Минниханов: Татарстан по итогам 2022 г планирует добыть 36 млн тонн нефти

Нефтедобывающие предприятия Татарстана по итогам года планируют добыть порядка 36 миллионов тонн нефти, заявил президент республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:53

2022-10-20T15:53

2022-10-20T15:53

республика татарстан

рустам минниханов

таиф-нк

танеко

татнефть

цены на нефть

экономика

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КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Нефтедобывающие предприятия Татарстана по итогам года планируют добыть порядка 36 миллионов тонн нефти, заявил президент республики Рустам Минниханов."По итогам года мы планируем в республике добыть порядка 36 миллионов тонн нефти", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.В прошлом году в Татарстане было добыто около 34,5 миллиона тонн нефти, таким образом, нефтедобыча в текущем году может возрасти на 4%.Минниханов напомнил, что нефтегазохимический комплекс - это основа экономики Татарстана, и поблагодарил компанию "Татнефть", которая системно занимается импортозамещением в добыче и переработке нефти. "Это пример того, как нужно выстраивать работу на отечественных технологиях и оборудовании", - отметил он. Кроме того, существенный вклад в добычу вносят малые нефтяные компании, решение об их создании было принято 25 лет назад. По словам Минниханова, за этот период доля малых компаний в добыче нефти в республике выросла до 20% с 3%.По информации главы республики, большая работа для увеличения первичных мощностей приема и переработки нефти проводится на комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко". В текущем году планируется ввести четыре новые установки. Стабильно также работает нефтекомплекс "ТАИФ-НК".

https://ria.ru/20221017/kazan-1824524003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рустам минниханов, таиф-нк, танеко, татнефть, цены на нефть, экономика