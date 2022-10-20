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Против Навального завели новое уголовное дело, сообщил адвокат - РИА Новости, 20.10.2022
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Против Навального завели новое уголовное дело, сообщил адвокат
Против Навального завели новое уголовное дело, сообщил адвокат - РИА Новости, 20.10.2022
Против Навального завели новое уголовное дело, сообщил адвокат
Новое уголовное дело заведено на Алексея Навального - ему вменяют экстремизм, призывы к терроризму и реабилитацию нацизма, заявил РИА Новости его адвокат Вадим... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:42
2022-10-20T18:42
происшествия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новое уголовное дело заведено на Алексея Навального - ему вменяют экстремизм, призывы к терроризму и реабилитацию нацизма, заявил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев."Да, уголовное дело возбуждено. Против него давно расследуют дело об экстремизме, новое объединили с ним в одно производство", - сказал адвокат. По новым эпизодам Навальному вменяются пропаганда экстремизма и терроризма, финансирование экстремисткой деятельности, реабилитация нацизма.Кобзев отметил, что дело ведет ГСУ СК, сколько времени займет расследование, неизвестно.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
https://ria.ru/20221018/navalnyy-1824839986.html
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происшествия, алексей навальный, москва, владимирская область, россия, вадим кобзев
Происшествия, Алексей Навальный, Москва, Владимирская область, Россия, Вадим Кобзев
18:42 20.10.2022
 
Против Навального завели новое уголовное дело, сообщил адвокат

Адвокат Кобзев сообщил, что против Навального завели новое уголовное дело за экстремизм

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Алексей Навальный. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новое уголовное дело заведено на Алексея Навального - ему вменяют экстремизм, призывы к терроризму и реабилитацию нацизма, заявил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев.
"Да, уголовное дело возбуждено. Против него давно расследуют дело об экстремизме, новое объединили с ним в одно производство", - сказал адвокат. По новым эпизодам Навальному вменяются пропаганда экстремизма и терроризма, финансирование экстремисткой деятельности, реабилитация нацизма.
Трансляция выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2, где оглашается приговор Алексею Навальному - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 12:38
Суд признал законным девятилетний приговор Навальному
Кобзев отметил, что дело ведет ГСУ СК, сколько времени займет расследование, неизвестно.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании суда - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 17:31
Суд отказал Навальному в удовлетворении иска о водворении в ШИЗО
 
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