Против Навального завели новое уголовное дело, сообщил адвокат
Адвокат Кобзев сообщил, что против Навального завели новое уголовное дело за экстремизм
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoАлексей Навальный
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новое уголовное дело заведено на Алексея Навального - ему вменяют экстремизм, призывы к терроризму и реабилитацию нацизма, заявил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев.
"Да, уголовное дело возбуждено. Против него давно расследуют дело об экстремизме, новое объединили с ним в одно производство", - сказал адвокат. По новым эпизодам Навальному вменяются пропаганда экстремизма и терроризма, финансирование экстремисткой деятельности, реабилитация нацизма.
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Кобзев отметил, что дело ведет ГСУ СК, сколько времени займет расследование, неизвестно.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
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