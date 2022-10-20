https://ria.ru/20221020/navalnyy-1825478043.html

Против Навального завели новое уголовное дело, сообщил адвокат

Против Навального завели новое уголовное дело, сообщил адвокат - РИА Новости, 20.10.2022

Против Навального завели новое уголовное дело, сообщил адвокат

Новое уголовное дело заведено на Алексея Навального - ему вменяют экстремизм, призывы к терроризму и реабилитацию нацизма, заявил РИА Новости его адвокат Вадим... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T18:42

2022-10-20T18:42

2022-10-20T18:42

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новое уголовное дело заведено на Алексея Навального - ему вменяют экстремизм, призывы к терроризму и реабилитацию нацизма, заявил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев."Да, уголовное дело возбуждено. Против него давно расследуют дело об экстремизме, новое объединили с ним в одно производство", - сказал адвокат. По новым эпизодам Навальному вменяются пропаганда экстремизма и терроризма, финансирование экстремисткой деятельности, реабилитация нацизма.Кобзев отметил, что дело ведет ГСУ СК, сколько времени займет расследование, неизвестно.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.

https://ria.ru/20221018/navalnyy-1824839986.html

https://ria.ru/20220929/navalnyy-1820395074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, алексей навальный, москва, владимирская область, россия, вадим кобзев