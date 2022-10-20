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Почти все страны НАТО согласовали расширение, заявил Столтенберг - РИА Новости, 20.10.2022
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Почти все страны НАТО согласовали расширение, заявил Столтенберг
Почти все страны НАТО согласовали расширение, заявил Столтенберг - РИА Новости, 20.10.2022
Почти все страны НАТО согласовали расширение, заявил Столтенберг
Практически все страны НАТО ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу, сообщил генсек Йенс Столтенберг на совместной... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:17
2022-10-20T11:17
в мире
йенс столтенберг
швеция
финляндия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Практически все страны НАТО ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу, сообщил генсек Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном."Как приглашенные страны, вы (Швеция и Финляндия – ред.) в настоящее время интегрируетесь в политические и военные структуры… Многие страны предоставили гарантии безопасности обеим странам. НАТО увеличило свое присутствие в регионе Балтийского моря… Процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории НАТО.. Почти все союзники завершили национальные процедуры (ратификации протоколов о присоединении – ред.)", - сообщил Столтенберг. По его словам, союзники по НАТО окажут поддержку Швеции и Финляндии, если эти страны "окажутся под давлением".По словам премьера Швеции, уже 28 стран НАТО из тридцати ратифицировали протоколы о присоединении.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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в мире, йенс столтенберг, швеция, финляндия, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Швеция, Финляндия, НАТО
11:17 20.10.2022
 
Почти все страны НАТО согласовали расширение, заявил Столтенберг

Столтенберг: почти все страны НАТО согласовали вступление Швеции и Финляндии в альянс

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Практически все страны НАТО ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу, сообщил генсек Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.
"Как приглашенные страны, вы (Швеция и Финляндия – ред.) в настоящее время интегрируетесь в политические и военные структуры… Многие страны предоставили гарантии безопасности обеим странам. НАТО увеличило свое присутствие в регионе Балтийского моря… Процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории НАТО.. Почти все союзники завершили национальные процедуры (ратификации протоколов о присоединении – ред.)", - сообщил Столтенберг. По его словам, союзники по НАТО окажут поддержку Швеции и Финляндии, если эти страны "окажутся под давлением".
По словам премьера Швеции, уже 28 стран НАТО из тридцати ратифицировали протоколы о присоединении.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреЙенс СтолтенбергШвецияФинляндияНАТО
 
 
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