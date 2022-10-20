https://ria.ru/20221020/nato-1825302421.html
Почти все страны НАТО согласовали расширение, заявил Столтенберг
Почти все страны НАТО согласовали расширение, заявил Столтенберг - РИА Новости, 20.10.2022
Почти все страны НАТО согласовали расширение, заявил Столтенберг
Практически все страны НАТО ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу, сообщил генсек Йенс Столтенберг на совместной... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:17
2022-10-20T11:17
2022-10-20T11:17
в мире
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Практически все страны НАТО ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу, сообщил генсек Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном."Как приглашенные страны, вы (Швеция и Финляндия – ред.) в настоящее время интегрируетесь в политические и военные структуры… Многие страны предоставили гарантии безопасности обеим странам. НАТО увеличило свое присутствие в регионе Балтийского моря… Процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории НАТО.. Почти все союзники завершили национальные процедуры (ратификации протоколов о присоединении – ред.)", - сообщил Столтенберг. По его словам, союзники по НАТО окажут поддержку Швеции и Финляндии, если эти страны "окажутся под давлением".По словам премьера Швеции, уже 28 стран НАТО из тридцати ратифицировали протоколы о присоединении.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, швеция, финляндия, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Швеция, Финляндия, НАТО
Почти все страны НАТО согласовали расширение, заявил Столтенберг
Столтенберг: почти все страны НАТО согласовали вступление Швеции и Финляндии в альянс