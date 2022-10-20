https://ria.ru/20221020/nato-1825302421.html

Почти все страны НАТО согласовали расширение, заявил Столтенберг

Почти все страны НАТО согласовали расширение, заявил Столтенберг - РИА Новости, 20.10.2022

Почти все страны НАТО согласовали расширение, заявил Столтенберг

Практически все страны НАТО ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу, сообщил генсек Йенс Столтенберг на совместной... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:17

2022-10-20T11:17

2022-10-20T11:17

в мире

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Практически все страны НАТО ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу, сообщил генсек Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном."Как приглашенные страны, вы (Швеция и Финляндия – ред.) в настоящее время интегрируетесь в политические и военные структуры… Многие страны предоставили гарантии безопасности обеим странам. НАТО увеличило свое присутствие в регионе Балтийского моря… Процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории НАТО.. Почти все союзники завершили национальные процедуры (ратификации протоколов о присоединении – ред.)", - сообщил Столтенберг. По его словам, союзники по НАТО окажут поддержку Швеции и Финляндии, если эти страны "окажутся под давлением".По словам премьера Швеции, уже 28 стран НАТО из тридцати ратифицировали протоколы о присоединении.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

швеция

финляндия

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Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, швеция, финляндия, нато