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IT-компании должны дать согласие на раскрытие налоговой тайны до 31 октября - РИА Новости, 20.10.2022
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IT-компании должны дать согласие на раскрытие налоговой тайны до 31 октября
IT-компании должны дать согласие на раскрытие налоговой тайны до 31 октября - РИА Новости, 20.10.2022
IT-компании должны дать согласие на раскрытие налоговой тайны до 31 октября
IT-компании для подтверждения соответствия условиям аккредитации должны до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:52
2022-10-20T14:52
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
налоги
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. IT-компании для подтверждения соответствия условиям аккредитации должны до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, рассказали в Минцифры России.Уточняется, что подать согласие на раскрытие налоговой тайны можно через личный кабинет налогоплательщика или через оператора электронного документооборота.Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря - административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.
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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Налоги, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
14:52 20.10.2022
 
IT-компании должны дать согласие на раскрытие налоговой тайны до 31 октября

Минцифры: IT-компании должны дать согласие на раскрытие налоговой тайны до 31 октября

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкФедеральная налоговая служба
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. IT-компании для подтверждения соответствия условиям аккредитации должны до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, рассказали в Минцифры России.
"Всем аккредитованным IT-компаниям необходимо в течение месяца после вступления в силу нового порядка аккредитации - до 31 октября - направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. Это нужно, чтобы подтвердить соответствие компании условиям аккредитации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подать согласие на раскрытие налоговой тайны можно через личный кабинет налогоплательщика или через оператора электронного документооборота.
Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.
Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря - административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.
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