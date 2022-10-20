https://ria.ru/20221020/nalogi-1825382437.html

IT-компании должны дать согласие на раскрытие налоговой тайны до 31 октября

IT-компании должны дать согласие на раскрытие налоговой тайны до 31 октября - РИА Новости, 20.10.2022

IT-компании должны дать согласие на раскрытие налоговой тайны до 31 октября

IT-компании для подтверждения соответствия условиям аккредитации должны до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:52

2022-10-20T14:52

2022-10-20T14:52

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. IT-компании для подтверждения соответствия условиям аккредитации должны до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, рассказали в Минцифры России.Уточняется, что подать согласие на раскрытие налоговой тайны можно через личный кабинет налогоплательщика или через оператора электронного документооборота.Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря - административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.

https://ria.ru/20221019/tax-1825026726.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)