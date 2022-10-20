IT-компании должны дать согласие на раскрытие налоговой тайны до 31 октября
Минцифры: IT-компании должны дать согласие на раскрытие налоговой тайны до 31 октября
Федеральная налоговая служба. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. IT-компании для подтверждения соответствия условиям аккредитации должны до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, рассказали в Минцифры России.
"Всем аккредитованным IT-компаниям необходимо в течение месяца после вступления в силу нового порядка аккредитации - до 31 октября - направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. Это нужно, чтобы подтвердить соответствие компании условиям аккредитации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подать согласие на раскрытие налоговой тайны можно через личный кабинет налогоплательщика или через оператора электронного документооборота.
Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.
Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря - административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.