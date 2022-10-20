https://ria.ru/20221020/minnikhanov-1825408798.html

Рустам Минниханов: важно вовремя выполнить гособоронзаказ

Рустам Минниханов: важно вовремя выполнить гособоронзаказ - РИА Новости, 20.10.2022

Рустам Минниханов: важно вовремя выполнить гособоронзаказ

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Татарстана задействованы в поставках в войска современного вооружения и техники, главное – своевременно выполнить... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:04

2022-10-20T16:04

2022-10-20T16:04

республика татарстан

рустам минниханов

безопасность

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КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Татарстана задействованы в поставках в войска современного вооружения и техники, главное – своевременно выполнить гособоронзаказ, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов."Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача в кратчайшие сроки нарастить поставку в войска современного вооружения и техники. Сегодня республиканские предприятия ОПК задействованы в ее реализации и вносят существенный вклад в обеспечение безопасности нашего государства", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.В то же время, по его словам, остаются резервы, поэтому следует полностью загрузить имеющиеся мощности, обеспечить рост объемов продукции."Главное – своевременно выполнить гособоронзаказ", - подчеркнул глава республики.Минниханов отметил, что обороноспособность страны во многом зависит от обеспечения технологического суверенитета. Поэтому, по его словам, важно усилить взаимодействие научных организаций и вузов с реальным сектором экономики.

https://ria.ru/20221018/mobilizovannye-1824928775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рустам минниханов, безопасность