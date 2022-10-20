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Рустам Минниханов: важно вовремя выполнить гособоронзаказ - РИА Новости, 20.10.2022
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Республика Татарстан
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Рустам Минниханов: важно вовремя выполнить гособоронзаказ
Рустам Минниханов: важно вовремя выполнить гособоронзаказ - РИА Новости, 20.10.2022
Рустам Минниханов: важно вовремя выполнить гособоронзаказ
Предприятия оборонно-промышленного комплекса Татарстана задействованы в поставках в войска современного вооружения и техники, главное – своевременно выполнить... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:04
2022-10-20T16:04
республика татарстан
рустам минниханов
безопасность
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КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Татарстана задействованы в поставках в войска современного вооружения и техники, главное – своевременно выполнить гособоронзаказ, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов."Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача в кратчайшие сроки нарастить поставку в войска современного вооружения и техники. Сегодня республиканские предприятия ОПК задействованы в ее реализации и вносят существенный вклад в обеспечение безопасности нашего государства", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.В то же время, по его словам, остаются резервы, поэтому следует полностью загрузить имеющиеся мощности, обеспечить рост объемов продукции."Главное – своевременно выполнить гособоронзаказ", - подчеркнул глава республики.Минниханов отметил, что обороноспособность страны во многом зависит от обеспечения технологического суверенитета. Поэтому, по его словам, важно усилить взаимодействие научных организаций и вузов с реальным сектором экономики.
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рустам минниханов, безопасность
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Безопасность
16:04 20.10.2022
 

Рустам Минниханов: важно вовремя выполнить гособоронзаказ

© Фото : Президент Республики Татарстан Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : Президент Республики Татарстан
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КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Татарстана задействованы в поставках в войска современного вооружения и техники, главное – своевременно выполнить гособоронзаказ, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача в кратчайшие сроки нарастить поставку в войска современного вооружения и техники. Сегодня республиканские предприятия ОПК задействованы в ее реализации и вносят существенный вклад в обеспечение безопасности нашего государства", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.
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18 октября, 17:18Республика Татарстан
В Татарстане на помощь мобилизованным собрали более трех миллионов рублей
В то же время, по его словам, остаются резервы, поэтому следует полностью загрузить имеющиеся мощности, обеспечить рост объемов продукции.
"Главное – своевременно выполнить гособоронзаказ", - подчеркнул глава республики.
Минниханов отметил, что обороноспособность страны во многом зависит от обеспечения технологического суверенитета. Поэтому, по его словам, важно усилить взаимодействие научных организаций и вузов с реальным сектором экономики.
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановБезопасность
 
 
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