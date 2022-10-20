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Медведев заявил, что фон дер Ляйен "распилила" деньги на вакцинах Pfizer - РИА Новости, 20.10.2022
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Медведев заявил, что фон дер Ляйен "распилила" деньги на вакцинах Pfizer
Медведев заявил, что фон дер Ляйен "распилила" деньги на вакцинах Pfizer - РИА Новости, 20.10.2022
Медведев заявил, что фон дер Ляйен "распилила" деньги на вакцинах Pfizer
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может претендовать на Нобелевскую премию по медицине "за качественный распил денег на вакцины", написал зампредседателя... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:57
2022-10-20T13:08
в мире
урсула фон дер ляйен
россия
еврокомиссия
дмитрий медведев
евросоюз
вакцина pfizer/biontech
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может претендовать на Нобелевскую премию по медицине "за качественный распил денег на вакцины", написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя скандал с непрозрачными сделками с вакцинами от COVID-19 в Евросоюзе.Ранее член Европарламента Кристиан Терхес призвал Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку из-за закупки на 71 миллиард евро 4,6 миллиардов доз вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech. Терхес указал на то, что до сих пор не опубликованы все документы по контрактам."Европейцы теряются в догадках, сколько же от этой астрономической суммы евробабла поимели два умных человека: гинеколог – премьер Евросоюза вместе с ейным мужем (который, по случайному совпадению, работает в фармкомпании)? Такой бизнес доктора Урсулы, похоже, не вывезут даже толерантные в разных местах евродепутаты. Хотя она достойна большего – премии от благодарных жителей Европы", - добавил Медведев.
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в мире, урсула фон дер ляйен, россия, еврокомиссия, дмитрий медведев, евросоюз, вакцина pfizer/biontech
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Еврокомиссия, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Вакцина Pfizer/BioNTech
12:57 20.10.2022 (обновлено: 13:08 20.10.2022)
 
Медведев заявил, что фон дер Ляйен "распилила" деньги на вакцинах Pfizer

Зампред Совбеза Медведев: Урсула фон дер Ляйен достойна Нобеля за распил денег на вакцины

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может претендовать на Нобелевскую премию по медицине "за качественный распил денег на вакцины", написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя скандал с непрозрачными сделками с вакцинами от COVID-19 в Евросоюзе.
Ранее член Европарламента Кристиан Терхес призвал Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку из-за закупки на 71 миллиард евро 4,6 миллиардов доз вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech. Терхес указал на то, что до сих пор не опубликованы все документы по контрактам.
"Если Нобелевскую премию по экономике за самый быстрый развал национальных финансов заслуживает неистовая Трасс, то претендент на Нобеля по медицине за качественный распил денег на вакцины – Урсула фон как-то дер Ляйен", - отреагировал на произошедшее Медведев.
"Европейцы теряются в догадках, сколько же от этой астрономической суммы евробабла поимели два умных человека: гинеколог – премьер Евросоюза вместе с ейным мужем (который, по случайному совпадению, работает в фармкомпании)? Такой бизнес доктора Урсулы, похоже, не вывезут даже толерантные в разных местах евродепутаты. Хотя она достойна большего – премии от благодарных жителей Европы", - добавил Медведев.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 19:39
Глава ЕК заявила о необходимости "дальнейшей изоляции России"
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенРоссияЕврокомиссияДмитрий МедведевЕвросоюзВакцина Pfizer/BioNTech
 
 
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