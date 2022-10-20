12:57 20.10.2022 (обновлено: 13:08 20.10.2022)
Медведев заявил, что фон дер Ляйен "распилила" деньги на вакцинах Pfizer
Зампред Совбеза Медведев: Урсула фон дер Ляйен достойна Нобеля за распил денег на вакцины
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может претендовать на Нобелевскую премию по медицине "за качественный распил денег на вакцины", написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя скандал с непрозрачными сделками с вакцинами от COVID-19 в Евросоюзе.
Ранее член Европарламента Кристиан Терхес призвал Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку из-за закупки на 71 миллиард евро 4,6 миллиардов доз вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech. Терхес указал на то, что до сих пор не опубликованы все документы по контрактам.
"Если Нобелевскую премию по экономике за самый быстрый развал национальных финансов заслуживает неистовая Трасс, то претендент на Нобеля по медицине за качественный распил денег на вакцины – Урсула фон как-то дер Ляйен", - отреагировал на произошедшее Медведев.
"Европейцы теряются в догадках, сколько же от этой астрономической суммы евробабла поимели два умных человека: гинеколог – премьер Евросоюза вместе с ейным мужем (который, по случайному совпадению, работает в фармкомпании)? Такой бизнес доктора Урсулы, похоже, не вывезут даже толерантные в разных местах евродепутаты. Хотя она достойна большего – премии от благодарных жителей Европы", - добавил Медведев.
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