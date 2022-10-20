https://ria.ru/20221020/lyayen-1825342435.html

Медведев заявил, что фон дер Ляйен "распилила" деньги на вакцинах Pfizer

Медведев заявил, что фон дер Ляйен "распилила" деньги на вакцинах Pfizer - РИА Новости, 20.10.2022

Медведев заявил, что фон дер Ляйен "распилила" деньги на вакцинах Pfizer

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может претендовать на Нобелевскую премию по медицине "за качественный распил денег на вакцины", написал зампредседателя... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:57

2022-10-20T12:57

2022-10-20T13:08

в мире

урсула фон дер ляйен

россия

еврокомиссия

дмитрий медведев

евросоюз

вакцина pfizer/biontech

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может претендовать на Нобелевскую премию по медицине "за качественный распил денег на вакцины", написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя скандал с непрозрачными сделками с вакцинами от COVID-19 в Евросоюзе.Ранее член Европарламента Кристиан Терхес призвал Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку из-за закупки на 71 миллиард евро 4,6 миллиардов доз вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech. Терхес указал на то, что до сих пор не опубликованы все документы по контрактам."Европейцы теряются в догадках, сколько же от этой астрономической суммы евробабла поимели два умных человека: гинеколог – премьер Евросоюза вместе с ейным мужем (который, по случайному совпадению, работает в фармкомпании)? Такой бизнес доктора Урсулы, похоже, не вывезут даже толерантные в разных местах евродепутаты. Хотя она достойна большего – премии от благодарных жителей Европы", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20221011/izolyatsiya-1823220824.html

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Кирилл Волков

в мире, урсула фон дер ляйен, россия, еврокомиссия, дмитрий медведев, евросоюз, вакцина pfizer/biontech