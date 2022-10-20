https://ria.ru/20221020/lnr-1825335929.html
Пасечник опроверг ограничения в ЛНР после введения военного положения
Пасечник опроверг ограничения в ЛНР после введения военного положения - РИА Новости, 20.10.2022
Пасечник опроверг ограничения в ЛНР после введения военного положения
Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник опроверг сообщения об ограничения для граждан после введения военного положения. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:42
2022-10-20T12:42
2022-10-20T12:42
специальная военная операция на украине
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леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 20 окт – РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник опроверг сообщения об ограничения для граждан после введения военного положения."Повторю, Луганщина 8 лет живет в условиях военного положения и сегодняшний указ направлен на его оформление в рамках российского законодательства. Никаких нововведений и последствий для гражданского населения, как это преподносят вражеские СМИ не последует", - заявил Пасечник РИА Новости.Врио главы ЛНР уточнил, что указ принят исключительно с целью продолжать проводимые ранее мероприятия по охране объектов инфраструктуры, защите людей и мобилизации экономики, чтобы обеспечить безопасность жителей республики "от агрессии киевского режима и обеспечить крепкий тыл фронту".Президент России Владимир Путин подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях), особого режима в ряде регионов и базового уровня готовности в остальных.
https://ria.ru/20221019/oruzhie-1825243901.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия
Пасечник опроверг ограничения в ЛНР после введения военного положения
Пасечник: никаких нововведений для граждан ЛНР после введения военного положения не будет