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Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи в Сочи - РИА Новости, 20.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221020/legostaev-1825291904.html
Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи в Сочи
Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи в Сочи - РИА Новости, 20.10.2022
Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи в Сочи
Певец Константин Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи 2 октября в Черном море . Тогда артиста искали около 15 часов. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:04
2022-10-20T11:04
шоубиз
константин легостаев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Певец Константин Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи 2 октября в Черном море . Тогда артиста искали около 15 часов. По словам музыканта, он был расстроен "по поводу поднявшейся волны в СМИ". Легостаев сообщил, что часто уходит в длительное плавание и может находиться в воде долгое время. Кроме того, певец добавил, что переживал за родителей. Но они рано ложатся спать и узнали новость о его пропаже за несколько часов до нахождения музыканта. Константин Легостаев – участник вокального конкурса "Фабрика звезд" и российской поп-рок группы "Dельта", автор песен для эстрадных артистов.Ранее Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации. Певец сообщил, что находится в туре по российским городам.
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константин легостаев, сочи
Шоубиз, Константин Легостаев, Сочи
11:04 20.10.2022
 
Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи в Сочи

Певец Константин Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи в Черном море

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Константин Легостаев
Певец Константин Легостаев - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Певец Константин Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи 2 октября в Черном море . Тогда артиста искали около 15 часов.
По словам музыканта, он был расстроен "по поводу поднявшейся волны в СМИ". Легостаев сообщил, что часто уходит в длительное плавание и может находиться в воде долгое время.

"Если бы рядом были мои друзья, никакой бучи бы не подняли. Когда в Черногории мы отдыхали, я уплыл тоже. Конкретно шторм был вообще", – рассказал исполнитель Пятому каналу.

Кроме того, певец добавил, что переживал за родителей. Но они рано ложатся спать и узнали новость о его пропаже за несколько часов до нахождения музыканта.
Константин Легостаев – участник вокального конкурса "Фабрика звезд" и российской поп-рок группы "Dельта", автор песен для эстрадных артистов.
Ранее Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации. Певец сообщил, что находится в туре по российским городам.
Певец Витас - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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ШоубизКонстантин ЛегостаевСочи
 
 
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