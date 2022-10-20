https://ria.ru/20221020/legostaev-1825291904.html
Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи в Сочи
Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи в Сочи - РИА Новости, 20.10.2022
Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи в Сочи
Певец Константин Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи 2 октября в Черном море . Тогда артиста искали около 15 часов. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:04
2022-10-20T11:04
2022-10-20T11:04
шоубиз
константин легостаев
сочи
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Певец Константин Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи 2 октября в Черном море . Тогда артиста искали около 15 часов. По словам музыканта, он был расстроен "по поводу поднявшейся волны в СМИ". Легостаев сообщил, что часто уходит в длительное плавание и может находиться в воде долгое время. Кроме того, певец добавил, что переживал за родителей. Но они рано ложатся спать и узнали новость о его пропаже за несколько часов до нахождения музыканта. Константин Легостаев – участник вокального конкурса "Фабрика звезд" и российской поп-рок группы "Dельта", автор песен для эстрадных артистов.Ранее Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации. Певец сообщил, что находится в туре по российским городам.
https://ria.ru/20210620/vitas-1735645655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин легостаев, сочи
Шоубиз, Константин Легостаев, Сочи
Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи в Сочи
Певец Константин Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи в Черном море
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Певец Константин Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи 2 октября в Черном море . Тогда артиста искали около 15 часов.
По словам музыканта, он был расстроен "по поводу поднявшейся волны в СМИ". Легостаев сообщил, что часто уходит в длительное плавание и может находиться в воде долгое время.
"Если бы рядом были мои друзья, никакой бучи бы не подняли. Когда в Черногории мы отдыхали, я уплыл тоже. Конкретно шторм был вообще", – рассказал исполнитель Пятому каналу.
Кроме того, певец добавил, что переживал за родителей. Но они рано ложатся спать и узнали новость о его пропаже за несколько часов до нахождения музыканта.
Константин Легостаев – участник вокального конкурса "Фабрика звезд" и российской поп-рок группы "Dельта", автор песен для эстрадных артистов.
Ранее Родион Газманов ответил
на слухи о своей мобилизации. Певец сообщил, что находится в туре по российским городам.