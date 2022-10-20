https://ria.ru/20221020/legostaev-1825291904.html

Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи в Сочи

Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи в Сочи - РИА Новости, 20.10.2022

Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи в Сочи

Певец Константин Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи 2 октября в Черном море . Тогда артиста искали около 15 часов. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:04

2022-10-20T11:04

2022-10-20T11:04

шоубиз

константин легостаев

сочи

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Певец Константин Легостаев ответил на обвинения в пиаре после пропажи 2 октября в Черном море . Тогда артиста искали около 15 часов. По словам музыканта, он был расстроен "по поводу поднявшейся волны в СМИ". Легостаев сообщил, что часто уходит в длительное плавание и может находиться в воде долгое время. Кроме того, певец добавил, что переживал за родителей. Но они рано ложатся спать и узнали новость о его пропаже за несколько часов до нахождения музыканта. Константин Легостаев – участник вокального конкурса "Фабрика звезд" и российской поп-рок группы "Dельта", автор песен для эстрадных артистов.Ранее Родион Газманов ответил на слухи о своей мобилизации. Певец сообщил, что находится в туре по российским городам.

https://ria.ru/20210620/vitas-1735645655.html

сочи

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

константин легостаев, сочи