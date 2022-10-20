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Историк: Британия переживает тяжелейший кризис со времен Второй мировой - РИА Новости, 20.10.2022
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Историк: Британия переживает тяжелейший кризис со времен Второй мировой
Историк: Британия переживает тяжелейший кризис со времен Второй мировой - РИА Новости, 20.10.2022
Историк: Британия переживает тяжелейший кризис со времен Второй мировой
Великобритания, где уже второй премьер за два месяца может покинуть свой пост, переживает самый тяжелый политический кризис со времен Второй мировой войны,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:14
2022-10-20T13:24
в мире
борис джонсон
лиз трасс
великобритания
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Великобритания, где уже второй премьер за два месяца может покинуть свой пост, переживает самый тяжелый политический кризис со времен Второй мировой войны, ситуация даже хуже, чем во время Суэцкого кризиса, считает британский историк сэр Энтони Селдон.Бывший премьер Британии Борис Джонсон после массовой отставки членов кабмина и критике в свой адрес заявил 7 июля об уходе с должности главы Консервативной партии. Новым премьером в сентябре была избрана бывшая глава МИД Лиз Трасс. Однако и ее правительство столкнулось со шквалом критики. Уровень поддержки Трасс в британском обществе снизился до 10% в связи с ее неудачной экономической политикой. По данным опросов, большинство членов Консервативной партии считают, что Трасс должна уйти в отставку."Это становится крупнейшим политическим кризисом со времен Второй мировой войны. Суэцкий (кризис) в 1956 году был плох, но заслуживающий доверия премьер-министр вскоре вступил в должность, и вернулось нормальное положение дел. В 1972-1974 годах за премьером, без всякого сомнения, стоял его кабинет министров. А сейчас кто? А сейчас где?" - пишет Селдон на своей странице в Twitter.Ранее издание inews со ссылкой на депутатов сообщило, что около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру Трасс из-за ее неудавшейся экономической политики.Чтобы инициировать процедуру, нужны голоса около 15% членов парламента от консерваторов (примерно 54 парламентария). После объявления о проведении вотума недоверия проводится тайное голосование всех членов парламента от Консервативной партии. Если лидер партии побеждает в голосовании (набрав более 50% голосов), он остается на своем посту и получает годовой иммунитет. Если он проигрывает, то вынужден уйти в отставку и лишается права участвовать в последующих выборах лидера.
https://ria.ru/20221020/ssha-1825256999.html
https://ria.ru/20221020/politika-1825164649.html
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в мире, борис джонсон, лиз трасс, великобритания
В мире, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Великобритания
13:14 20.10.2022 (обновлено: 13:24 20.10.2022)
 
Историк: Британия переживает тяжелейший кризис со времен Второй мировой

Историк Селдон считает, что Британия переживает тяжелейший кризис со времен Второй мировой

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Великобритания, где уже второй премьер за два месяца может покинуть свой пост, переживает самый тяжелый политический кризис со времен Второй мировой войны, ситуация даже хуже, чем во время Суэцкого кризиса, считает британский историк сэр Энтони Селдон.
Бывший премьер Британии Борис Джонсон после массовой отставки членов кабмина и критике в свой адрес заявил 7 июля об уходе с должности главы Консервативной партии. Новым премьером в сентябре была избрана бывшая глава МИД Лиз Трасс. Однако и ее правительство столкнулось со шквалом критики. Уровень поддержки Трасс в британском обществе снизился до 10% в связи с ее неудачной экономической политикой. По данным опросов, большинство членов Консервативной партии считают, что Трасс должна уйти в отставку.
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
03:10
СМИ: ФРС опасается обвала финансового рынка США по примеру Великобритании
"Это становится крупнейшим политическим кризисом со времен Второй мировой войны. Суэцкий (кризис) в 1956 году был плох, но заслуживающий доверия премьер-министр вскоре вступил в должность, и вернулось нормальное положение дел. В 1972-1974 годах за премьером, без всякого сомнения, стоял его кабинет министров. А сейчас кто? А сейчас где?" - пишет Селдон на своей странице в Twitter.
Ранее издание inews со ссылкой на депутатов сообщило, что около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру Трасс из-за ее неудавшейся экономической политики.
Чтобы инициировать процедуру, нужны голоса около 15% членов парламента от консерваторов (примерно 54 парламентария). После объявления о проведении вотума недоверия проводится тайное голосование всех членов парламента от Консервативной партии. Если лидер партии побеждает в голосовании (набрав более 50% голосов), он остается на своем посту и получает годовой иммунитет. Если он проигрывает, то вынужден уйти в отставку и лишается права участвовать в последующих выборах лидера.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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Унижения Трасс. Великобритания теряет второго премьер-министра за год
 
В миреБорис ДжонсонЛиз ТрассВеликобритания
 
 
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