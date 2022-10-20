https://ria.ru/20221020/kosuli-1825414921.html

В Курганской области не нашли болезней у косуль с нетипичным поведением

В Курганской области не нашли болезней у косуль с нетипичным поведением - РИА Новости, 20.10.2022

В Курганской области не нашли болезней у косуль с нетипичным поведением

Ветеринары не выявили заразных заболеваний у косуль, которые вели себя нетипично в Курганской области, так, они бегают по кругу, также у некоторых особей... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:14

2022-10-20T16:14

2022-10-20T16:14

происшествия

курганская область

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

животные

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости. Ветеринары не выявили заразных заболеваний у косуль, которые вели себя нетипично в Курганской области, так, они бегают по кругу, также у некоторых особей наблюдается пена изо рта, сообщили РИА Новости в четверг в управлении ветеринарии региона.В одном из Telegram-каналов разместили видео из Курганской области, на котором видны косули, которые вели себя странно - ходят по кругу, бьются в конвульсиях, у них течёт пена изо рта. По одной из версий, косули могли отравиться ядохимикатами, которыми обрабатывают сельхозкультуры, уточнял один из каналов."В связи с выявлением заболевших косуль в одном из охотхозяйств Далматовского района проведены лабораторные исследования в Курганской областной ветеринарной лаборатории и Свердловской лаборатории. На сегодня возбудителей заразных болезней не выявлено", - говорится в сообщении.Для дополнительных исследований пробы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт болезней животных (город Владимир), уточняется в сообщении.На текущей неделе новых случаев заболевания не выявлено, пояснили в управлении.В то же время, по данным Минприроды Омской области, по информации управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области, на территории охотхозяйства в Далматовском районе Курганской области примерно с 12 сентября отмечается падеж косуль, в настоящее время число погибших косуль составляет около 70. Причина падежа не установлена. Министерство просит охотников при обнаружении диких копытных животных с нетипичным поведением информировать государственную ветеринарную службу.

https://ria.ru/20221018/bobry-1824926624.html

https://ria.ru/20221020/alabay-1825401197.html

курганская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, курганская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, животные