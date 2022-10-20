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В Курганской области не нашли болезней у косуль с нетипичным поведением - РИА Новости, 20.10.2022
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В Курганской области не нашли болезней у косуль с нетипичным поведением
В Курганской области не нашли болезней у косуль с нетипичным поведением - РИА Новости, 20.10.2022
В Курганской области не нашли болезней у косуль с нетипичным поведением
Ветеринары не выявили заразных заболеваний у косуль, которые вели себя нетипично в Курганской области, так, они бегают по кругу, также у некоторых особей... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:14
2022-10-20T16:14
происшествия
курганская область
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
животные
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости. Ветеринары не выявили заразных заболеваний у косуль, которые вели себя нетипично в Курганской области, так, они бегают по кругу, также у некоторых особей наблюдается пена изо рта, сообщили РИА Новости в четверг в управлении ветеринарии региона.В одном из Telegram-каналов разместили видео из Курганской области, на котором видны косули, которые вели себя странно - ходят по кругу, бьются в конвульсиях, у них течёт пена изо рта. По одной из версий, косули могли отравиться ядохимикатами, которыми обрабатывают сельхозкультуры, уточнял один из каналов."В связи с выявлением заболевших косуль в одном из охотхозяйств Далматовского района проведены лабораторные исследования в Курганской областной ветеринарной лаборатории и Свердловской лаборатории. На сегодня возбудителей заразных болезней не выявлено", - говорится в сообщении.Для дополнительных исследований пробы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт болезней животных (город Владимир), уточняется в сообщении.На текущей неделе новых случаев заболевания не выявлено, пояснили в управлении.В то же время, по данным Минприроды Омской области, по информации управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области, на территории охотхозяйства в Далматовском районе Курганской области примерно с 12 сентября отмечается падеж косуль, в настоящее время число погибших косуль составляет около 70. Причина падежа не установлена. Министерство просит охотников при обнаружении диких копытных животных с нетипичным поведением информировать государственную ветеринарную службу.
https://ria.ru/20221018/bobry-1824926624.html
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происшествия, курганская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, животные
Происшествия, Курганская область, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия, Животные
16:14 20.10.2022
 
В Курганской области не нашли болезней у косуль с нетипичным поведением

В Курганской области ветеринары не нашли болезней у косуль, которые вели себя нетипично

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкДетеныш косули
Детеныш косули - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Детеныш косули. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости. Ветеринары не выявили заразных заболеваний у косуль, которые вели себя нетипично в Курганской области, так, они бегают по кругу, также у некоторых особей наблюдается пена изо рта, сообщили РИА Новости в четверг в управлении ветеринарии региона.
В одном из Telegram-каналов разместили видео из Курганской области, на котором видны косули, которые вели себя странно - ходят по кругу, бьются в конвульсиях, у них течёт пена изо рта. По одной из версий, косули могли отравиться ядохимикатами, которыми обрабатывают сельхозкультуры, уточнял один из каналов.
Операция по спасению бобров в Тульской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 17:14Хорошие новости
В Тульской области пожарные спасли двух бобров
"В связи с выявлением заболевших косуль в одном из охотхозяйств Далматовского района проведены лабораторные исследования в Курганской областной ветеринарной лаборатории и Свердловской лаборатории. На сегодня возбудителей заразных болезней не выявлено", - говорится в сообщении.
Для дополнительных исследований пробы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт болезней животных (город Владимир), уточняется в сообщении.
На текущей неделе новых случаев заболевания не выявлено, пояснили в управлении.
В то же время, по данным Минприроды Омской области, по информации управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области, на территории охотхозяйства в Далматовском районе Курганской области примерно с 12 сентября отмечается падеж косуль, в настоящее время число погибших косуль составляет около 70. Причина падежа не установлена. Министерство просит охотников при обнаружении диких копытных животных с нетипичным поведением информировать государственную ветеринарную службу.
Волонтеры выхаживают брошенного алабая, который дважды попал под машину - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 15:44
Волонтеры выхаживают брошенного алабая, который дважды попал под машинуВ Кемеровской области волонтеры спасли попавшего под машину алабая, который неподвижно лежал на трассе и почти не подавал признаков жизни. Судя по следу от ошейника, ранее животное было домашним. Волонтеры предполагают, что его намеренно оставили на дороге, где напуганный пес метался между машин и попал под одну из них.
 
ПроисшествияКурганская областьМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РоссияЖивотные
 
 
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