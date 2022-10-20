Россия поставила Венесуэле новую партию инсулина
Россия поставила Венесуэле новую партию инсулина в размере 1,2 миллиона доз
Инсулин в ампулах. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт – РИА Новости. Россия поставила Венесуэле новую партию инсулина в размере 1,2 миллиона доз, сообщил посол РФ в этой латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров.
"Мы укрепили динамику нашего сотрудничества в сфере здравоохранения поставкой новой партии в 1,2 миллиона доз инсулина из России. Продолжаем проект по локализации производства в Венесуэле", - написал он в Twitter.
С 2019 года между "Герофарм" и венесуэльской Espromed Bio действует соглашение о поставках инсулина. Эксперты российской компании посещали Каракас, чтобы изучить возможность производства этого гормона в Латинской Америке. Венесуэльская компания располагает тремя независимыми лабораториями производственной мощностью 160 миллионов доз препаратов в год.
В апреле 2021 года власти Венесуэлы заключили соглашение с "Герофарм" до 2026 года, которое предусматривает передачу латиноамериканской стране технологии для дальнейшего производства и экспорта инсулина.
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