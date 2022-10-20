https://ria.ru/20221020/insulin-1825526259.html

Россия поставила Венесуэле новую партию инсулина

Россия поставила Венесуэле новую партию инсулина - РИА Новости, 20.10.2022

Россия поставила Венесуэле новую партию инсулина

Россия поставила Венесуэле новую партию инсулина в размере 1,2 миллиона доз, сообщил посол РФ в этой латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T23:18

2022-10-20T23:18

2022-10-20T23:18

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт – РИА Новости. Россия поставила Венесуэле новую партию инсулина в размере 1,2 миллиона доз, сообщил посол РФ в этой латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров.С 2019 года между "Герофарм" и венесуэльской Espromed Bio действует соглашение о поставках инсулина. Эксперты российской компании посещали Каракас, чтобы изучить возможность производства этого гормона в Латинской Америке. Венесуэльская компания располагает тремя независимыми лабораториями производственной мощностью 160 миллионов доз препаратов в год.В апреле 2021 года власти Венесуэлы заключили соглашение с "Герофарм" до 2026 года, которое предусматривает передачу латиноамериканской стране технологии для дальнейшего производства и экспорта инсулина.

https://ria.ru/20220111/insulin-1767149611.html

россия

каракас

венесуэла

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, каракас, венесуэла, twitter