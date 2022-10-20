Рейтинг@Mail.ru
Россия поставила Венесуэле новую партию инсулина - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/insulin-1825526259.html
Россия поставила Венесуэле новую партию инсулина
Россия поставила Венесуэле новую партию инсулина - РИА Новости, 20.10.2022
Россия поставила Венесуэле новую партию инсулина
Россия поставила Венесуэле новую партию инсулина в размере 1,2 миллиона доз, сообщил посол РФ в этой латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T23:18
2022-10-20T23:18
экономика
россия
каракас
венесуэла
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151119/01/1511190169_0:199:4256:2593_1920x0_80_0_0_424d662f845531a7f3d0026c2bbd0635.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт – РИА Новости. Россия поставила Венесуэле новую партию инсулина в размере 1,2 миллиона доз, сообщил посол РФ в этой латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров.С 2019 года между "Герофарм" и венесуэльской Espromed Bio действует соглашение о поставках инсулина. Эксперты российской компании посещали Каракас, чтобы изучить возможность производства этого гормона в Латинской Америке. Венесуэльская компания располагает тремя независимыми лабораториями производственной мощностью 160 миллионов доз препаратов в год.В апреле 2021 года власти Венесуэлы заключили соглашение с "Герофарм" до 2026 года, которое предусматривает передачу латиноамериканской стране технологии для дальнейшего производства и экспорта инсулина.
https://ria.ru/20220111/insulin-1767149611.html
россия
каракас
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151119/01/1511190169_267:0:3990:2792_1920x0_80_0_0_6f673da407fbe154bf3703e0d9700152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, каракас, венесуэла, twitter
Экономика, Россия, Каракас, Венесуэла, Twitter
23:18 20.10.2022
 
Россия поставила Венесуэле новую партию инсулина

Россия поставила Венесуэле новую партию инсулина в размере 1,2 миллиона доз

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкИнсулин в ампулах
Инсулин в ампулах - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Инсулин в ампулах. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт – РИА Новости. Россия поставила Венесуэле новую партию инсулина в размере 1,2 миллиона доз, сообщил посол РФ в этой латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров.
"Мы укрепили динамику нашего сотрудничества в сфере здравоохранения поставкой новой партии в 1,2 миллиона доз инсулина из России. Продолжаем проект по локализации производства в Венесуэле", - написал он в Twitter.
С 2019 года между "Герофарм" и венесуэльской Espromed Bio действует соглашение о поставках инсулина. Эксперты российской компании посещали Каракас, чтобы изучить возможность производства этого гормона в Латинской Америке. Венесуэльская компания располагает тремя независимыми лабораториями производственной мощностью 160 миллионов доз препаратов в год.
В апреле 2021 года власти Венесуэлы заключили соглашение с "Герофарм" до 2026 года, которое предусматривает передачу латиноамериканской стране технологии для дальнейшего производства и экспорта инсулина.
Участок проверки объема и наличия механических включений в цехе по производству генно-инженерного инсулина - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
11 января, 00:22
История открытия инсулина
 
ЭкономикаРоссияКаракасВенесуэлаTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала