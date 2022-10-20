https://ria.ru/20221020/importozameschenie-1825416610.html
Минниханов: "Камаз" завершит программу импортозамещения для грузовиков К5
Минниханов: "Камаз" завершит программу импортозамещения для грузовиков К5 - РИА Новости, 20.10.2022
Минниханов: "Камаз" завершит программу импортозамещения для грузовиков К5
Производитель грузовиков компания "Камаз" в первом квартале 2023 года завершит программу импортозамещения для грузовиков К5, заявил президент Татарстана Рустам... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:18
2022-10-20T16:18
2022-10-20T16:18
республика татарстан
рустам минниханов
россия
экономика
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КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Производитель грузовиков компания "Камаз" в первом квартале 2023 года завершит программу импортозамещения для грузовиков К5, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов."В первом квартале будущего года автогигант запустит производство полного модельного ряда грузовиков нового поколения К5 с полным завершением программы импортозамещения, с улучшением потребительских качеств", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.Глава республики в целом отметил проводимую на "Камазе" работу, направленную на сохранение объемов производства и развитие модельного ряда."Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, в Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).
https://ria.ru/20221020/importozameschenie-1825416212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, россия, экономика
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Россия, Экономика
КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Производитель грузовиков компания "Камаз" в первом квартале 2023 года завершит программу импортозамещения для грузовиков К5, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
"В первом квартале будущего года автогигант запустит производство полного модельного ряда грузовиков нового поколения К5 с полным завершением программы импортозамещения, с улучшением потребительских качеств", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.
Глава республики в целом отметил проводимую на "Камазе" работу, направленную на сохранение объемов производства и развитие модельного ряда.
"Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России
. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, в Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).