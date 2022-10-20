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Минниханов: "Камаз" завершит программу импортозамещения для грузовиков К5 - РИА Новости, 20.10.2022
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https://ria.ru/20221020/importozameschenie-1825416610.html
Минниханов: "Камаз" завершит программу импортозамещения для грузовиков К5
Минниханов: "Камаз" завершит программу импортозамещения для грузовиков К5 - РИА Новости, 20.10.2022
Минниханов: "Камаз" завершит программу импортозамещения для грузовиков К5
Производитель грузовиков компания "Камаз" в первом квартале 2023 года завершит программу импортозамещения для грузовиков К5, заявил президент Татарстана Рустам... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:18
2022-10-20T16:18
республика татарстан
рустам минниханов
россия
экономика
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КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Производитель грузовиков компания "Камаз" в первом квартале 2023 года завершит программу импортозамещения для грузовиков К5, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов."В первом квартале будущего года автогигант запустит производство полного модельного ряда грузовиков нового поколения К5 с полным завершением программы импортозамещения, с улучшением потребительских качеств", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.Глава республики в целом отметил проводимую на "Камазе" работу, направленную на сохранение объемов производства и развитие модельного ряда."Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, в Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).
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рустам минниханов, россия, экономика
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Россия, Экономика
16:18 20.10.2022
 

Минниханов: "Камаз" завершит программу импортозамещения для грузовиков К5

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкКрепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ в Татарстане
Крепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ в Татарстане - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Крепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ в Татарстане
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Производитель грузовиков компания "Камаз" в первом квартале 2023 года завершит программу импортозамещения для грузовиков К5, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
"В первом квартале будущего года автогигант запустит производство полного модельного ряда грузовиков нового поколения К5 с полным завершением программы импортозамещения, с улучшением потребительских качеств", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.
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Глава республики в целом отметил проводимую на "Камазе" работу, направленную на сохранение объемов производства и развитие модельного ряда.
"Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, в Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановРоссияЭкономика
 
 
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