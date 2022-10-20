Рейтинг@Mail.ru
Минниханов: КВЗ завершит импортозамещение в "Ансате" в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20221020/importozameschenie-1825416212.html
Минниханов: КВЗ завершит импортозамещение в "Ансате" в 2023 году
Минниханов: КВЗ завершит импортозамещение в "Ансате" в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2022
Минниханов: КВЗ завершит импортозамещение в "Ансате" в 2023 году
Казанский вертолетный завод планирует завершить программу импортозамещения при производстве вертолетов марки "Ансат" в следующем году, заявил президент... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:16
2022-10-20T16:16
республика татарстан
экономика
рустам минниханов
казанский вертолетный завод
вертолеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565248368_0:271:2951:1931_1920x0_80_0_0_fef9eef14aa3100165a085a9fc22fb7a.jpg
КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Казанский вертолетный завод планирует завершить программу импортозамещения при производстве вертолетов марки "Ансат" в следующем году, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов."Казанский вертолетный завод планирует в будущем году завершить программу импортозамещения по вертолетам "Ансат", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.При этом, по словам главы республики, важно сохранить темпы производства всех моделей – не менее 100 вертолетов в год.ПАО "Казанский вертолетный завод" ведет свою историю с 1940 года. Производит современные модификации вертолетов серии Ми-8/17, Ми-38/38Т, легкий вертолет "Ансат". За всю историю существования завода около 12 тысяч вертолетов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, "Ансат" поставлено в 92 страны.В связи с международными санкциями Казанский вертолетный завод испытывает проблемы с импортными комплектующими, ведутся работы в направлении импортозамещения ряда компонентов "Ансата".
https://ria.ru/20221020/minnikhanov-1825408798.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565248368_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_182c1090f62a0fdc101c2e176081e8a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, рустам минниханов, казанский вертолетный завод, вертолеты
Республика Татарстан, Экономика, Рустам Минниханов, Казанский вертолетный завод, Вертолеты
16:16 20.10.2022
 

Минниханов: КВЗ завершит импортозамещение в "Ансате" в 2023 году

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЦех окончательной сборки вертолетов на Казанском вертолетном заводе
Цех окончательной сборки вертолетов на Казанском вертолетном заводе - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Казанский вертолетный завод планирует завершить программу импортозамещения при производстве вертолетов марки "Ансат" в следующем году, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
"Казанский вертолетный завод планирует в будущем году завершить программу импортозамещения по вертолетам "Ансат", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
16:04Республика Татарстан
Рустам Минниханов: важно вовремя выполнить гособоронзаказ
При этом, по словам главы республики, важно сохранить темпы производства всех моделей – не менее 100 вертолетов в год.
ПАО "Казанский вертолетный завод" ведет свою историю с 1940 года. Производит современные модификации вертолетов серии Ми-8/17, Ми-38/38Т, легкий вертолет "Ансат". За всю историю существования завода около 12 тысяч вертолетов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, "Ансат" поставлено в 92 страны.
В связи с международными санкциями Казанский вертолетный завод испытывает проблемы с импортными комплектующими, ведутся работы в направлении импортозамещения ряда компонентов "Ансата".
 
Республика ТатарстанЭкономикаРустам МиннихановКазанский вертолетный заводВертолеты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала