https://ria.ru/20221020/importozameschenie-1825416212.html
Минниханов: КВЗ завершит импортозамещение в "Ансате" в 2023 году
Минниханов: КВЗ завершит импортозамещение в "Ансате" в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2022
Минниханов: КВЗ завершит импортозамещение в "Ансате" в 2023 году
Казанский вертолетный завод планирует завершить программу импортозамещения при производстве вертолетов марки "Ансат" в следующем году, заявил президент... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:16
2022-10-20T16:16
2022-10-20T16:16
республика татарстан
экономика
рустам минниханов
казанский вертолетный завод
вертолеты
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КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Казанский вертолетный завод планирует завершить программу импортозамещения при производстве вертолетов марки "Ансат" в следующем году, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов."Казанский вертолетный завод планирует в будущем году завершить программу импортозамещения по вертолетам "Ансат", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.При этом, по словам главы республики, важно сохранить темпы производства всех моделей – не менее 100 вертолетов в год.ПАО "Казанский вертолетный завод" ведет свою историю с 1940 года. Производит современные модификации вертолетов серии Ми-8/17, Ми-38/38Т, легкий вертолет "Ансат". За всю историю существования завода около 12 тысяч вертолетов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, "Ансат" поставлено в 92 страны.В связи с международными санкциями Казанский вертолетный завод испытывает проблемы с импортными комплектующими, ведутся работы в направлении импортозамещения ряда компонентов "Ансата".
https://ria.ru/20221020/minnikhanov-1825408798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рустам минниханов, казанский вертолетный завод, вертолеты
Республика Татарстан, Экономика, Рустам Минниханов, Казанский вертолетный завод, Вертолеты
КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Казанский вертолетный завод планирует завершить программу импортозамещения при производстве вертолетов марки "Ансат" в следующем году, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
"Казанский вертолетный завод планирует в будущем году завершить программу импортозамещения по вертолетам "Ансат", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.
При этом, по словам главы республики, важно сохранить темпы производства всех моделей – не менее 100 вертолетов в год.
ПАО "Казанский вертолетный завод" ведет свою историю с 1940 года. Производит современные модификации вертолетов серии Ми-8
/17, Ми-38
/38Т, легкий вертолет "Ансат". За всю историю существования завода около 12 тысяч вертолетов Ми-4, Ми-8, Ми-14
, Ми-17
, "Ансат" поставлено в 92 страны.
В связи с международными санкциями Казанский вертолетный завод испытывает проблемы с импортными комплектующими, ведутся работы в направлении импортозамещения ряда компонентов "Ансата".