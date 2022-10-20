https://ria.ru/20221020/importozameschenie-1825416212.html

Минниханов: КВЗ завершит импортозамещение в "Ансате" в 2023 году

Минниханов: КВЗ завершит импортозамещение в "Ансате" в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2022

Минниханов: КВЗ завершит импортозамещение в "Ансате" в 2023 году

Казанский вертолетный завод планирует завершить программу импортозамещения при производстве вертолетов марки "Ансат" в следующем году, заявил президент... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:16

2022-10-20T16:16

2022-10-20T16:16

республика татарстан

экономика

рустам минниханов

казанский вертолетный завод

вертолеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565248368_0:271:2951:1931_1920x0_80_0_0_fef9eef14aa3100165a085a9fc22fb7a.jpg

КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Казанский вертолетный завод планирует завершить программу импортозамещения при производстве вертолетов марки "Ансат" в следующем году, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов."Казанский вертолетный завод планирует в будущем году завершить программу импортозамещения по вертолетам "Ансат", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.При этом, по словам главы республики, важно сохранить темпы производства всех моделей – не менее 100 вертолетов в год.ПАО "Казанский вертолетный завод" ведет свою историю с 1940 года. Производит современные модификации вертолетов серии Ми-8/17, Ми-38/38Т, легкий вертолет "Ансат". За всю историю существования завода около 12 тысяч вертолетов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, "Ансат" поставлено в 92 страны.В связи с международными санкциями Казанский вертолетный завод испытывает проблемы с импортными комплектующими, ведутся работы в направлении импортозамещения ряда компонентов "Ансата".

https://ria.ru/20221020/minnikhanov-1825408798.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, рустам минниханов, казанский вертолетный завод, вертолеты