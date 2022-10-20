https://ria.ru/20221020/granitsa-1825501985.html

Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций на границе

Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций на границе - РИА Новости, 20.10.2022

Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций на границе

Минобороны Армении обвинило в четверг ВС Азербайджана в обстреле позиций армянской армии на границе, в Баку информацию опровергли. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:50

2022-10-20T19:50

2022-10-20T19:50

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ситуация на армяно-азербайджанской границе

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минобороны азербайджана

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ЕРЕВАН/БАКУ, 20 окт – РИА Новости. Минобороны Армении обвинило в четверг ВС Азербайджана в обстреле позиций армянской армии на границе, в Баку информацию опровергли."Двадцатого октября, примерно в 16.30, ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по позициям ВС Армении на восточном участке границы. С армянской стороны потерь нет. Сейчас ситуация на границе относительно стабильна", - говорится в сообщении минобороны Армении.В свою очередь министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об обстреле позиций ВС Армении на границе."Распространенная армянской стороной информация о якобы имевшем место 16.30 (15.30 мск) 20 октября обстреле подразделениями азербайджанской армии подразделений вооруженных сил Армении не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.Позднее в четверг минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстреле позиций азербайджанских вооруженных сил на границе."Двадцатого октября с 16:30 (15.30 мск) до 17.35 (16.35 мск ) подразделения вооруженных сил Армении подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Зяйлик Кяльбаджарского района (граница с Арменией – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным ведомства, "подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры".На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221020/obse-1825451101.html

https://ria.ru/20221020/missiya-1825421589.html

https://ria.ru/20221017/narusheniya-1824679261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, азербайджан, минобороны армении, минобороны азербайджана