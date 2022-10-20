Рейтинг@Mail.ru
Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций на границе - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/granitsa-1825501985.html
Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций на границе
Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций на границе - РИА Новости, 20.10.2022
Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций на границе
Минобороны Армении обвинило в четверг ВС Азербайджана в обстреле позиций армянской армии на границе, в Баку информацию опровергли. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:50
2022-10-20T19:50
в мире
ситуация на армяно-азербайджанской границе
армения
азербайджан
минобороны армении
минобороны азербайджана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335993_0:93:1803:1107_1920x0_80_0_0_a40deb4465edb58ce7ebcbf64b620a8d.jpg
ЕРЕВАН/БАКУ, 20 окт – РИА Новости. Минобороны Армении обвинило в четверг ВС Азербайджана в обстреле позиций армянской армии на границе, в Баку информацию опровергли."Двадцатого октября, примерно в 16.30, ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по позициям ВС Армении на восточном участке границы. С армянской стороны потерь нет. Сейчас ситуация на границе относительно стабильна", - говорится в сообщении минобороны Армении.В свою очередь министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об обстреле позиций ВС Армении на границе."Распространенная армянской стороной информация о якобы имевшем место 16.30 (15.30 мск) 20 октября обстреле подразделениями азербайджанской армии подразделений вооруженных сил Армении не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.Позднее в четверг минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстреле позиций азербайджанских вооруженных сил на границе."Двадцатого октября с 16:30 (15.30 мск) до 17.35 (16.35 мск ) подразделения вооруженных сил Армении подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Зяйлик Кяльбаджарского района (граница с Арменией – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным ведомства, "подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры".На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20221020/obse-1825451101.html
https://ria.ru/20221020/missiya-1825421589.html
https://ria.ru/20221017/narusheniya-1824679261.html
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335993_102:0:1702:1200_1920x0_80_0_0_ffe62193a3e3797ca40b700de848095e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, азербайджан, минобороны армении, минобороны азербайджана
В мире, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Армения, Азербайджан, Минобороны Армении, Минобороны Азербайджана
19:50 20.10.2022
 
Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций на границе

Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций на границе, в Баку информацию опровергли

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН/БАКУ, 20 окт – РИА Новости. Минобороны Армении обвинило в четверг ВС Азербайджана в обстреле позиций армянской армии на границе, в Баку информацию опровергли.
"Двадцатого октября, примерно в 16.30, ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по позициям ВС Армении на восточном участке границы. С армянской стороны потерь нет. Сейчас ситуация на границе относительно стабильна", - говорится в сообщении минобороны Армении.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 17:42
В Баку заявили, что направившаяся в Армению миссия ОБСЕ не имеет мандата
В свою очередь министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об обстреле позиций ВС Армении на границе.
"Распространенная армянской стороной информация о якобы имевшем место 16.30 (15.30 мск) 20 октября обстреле подразделениями азербайджанской армии подразделений вооруженных сил Армении не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.
Позднее в четверг минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстреле позиций азербайджанских вооруженных сил на границе.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 16:33
Евросоюз начал развертывать миссию на границе Армении и Азербайджана
"Двадцатого октября с 16:30 (15.30 мск) до 17.35 (16.35 мск ) подразделения вооруженных сил Армении подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Зяйлик Кяльбаджарского района (граница с Арменией – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным ведомства, "подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры".
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 17:56
Азербайджан приписывает свои нарушения перемирия Еревану, заявил Пашинян
 
В миреСитуация на армяно-азербайджанской границеАрменияАзербайджанМинобороны АрменииМинобороны Азербайджана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала