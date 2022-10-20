https://ria.ru/20221020/gaz-1825514069.html
Северо-восток США столкнется с нехваткой газа зимой, сообщил регулятор
Северо-восток США столкнется с нехваткой газа зимой, сообщил регулятор - РИА Новости, 20.10.2022
Северо-восток США столкнется с нехваткой газа зимой, сообщил регулятор
Северо-восточные территории США, как ожидается, столкнутся с перебоями в поставках природного газа предстоящей зимой. Об этом заявил в четверг председатель... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T21:11
2022-10-20T21:11
2022-10-20T21:21
новая англия (сша)
сша
коннектикут
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787979963_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d869577dce798d8a5124138614f88e7a.jpg
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Северо-восточные территории США, как ожидается, столкнутся с перебоями в поставках природного газа предстоящей зимой. Об этом заявил в четверг председатель Федеральной комиссии по энергетическому регулированию (FERC) Рич Глик, следует из опубликованного сообщения организации."Согласно оценке, все регионы имеют адекватные ресурсы для нормальной зимы. Но важно признать регионы, которые могут столкнуться с экстремальными погодными условиями. В Новой Англии генерирующие мощности являются достаточными, но нехватка топлива продолжит представлять сложность для региона зимой", - заявил он.К Новой Англии относится ряд американских штатов, включая Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт."Рост спроса на природный газ, особенно для его экспорта, а также более низкие, чем обычно, запасы природного газа усиливают ожидания, что цены будут выше прошлого года", - добавили в регуляторе.В FERC уточнили, что для Новой Англии рост цен может оказаться особенно высоким, в том числе и-за зависимости региона от поставок СПГ.
https://ria.ru/20221020/ukraina-1825501097.html
https://ria.ru/20221005/spg-1821659847.html
новая англия (сша)
сша
коннектикут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787979963_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_836f14379aac517aca0c0a51bd219ce4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая англия (сша), сша, коннектикут, в мире
Новая Англия (США), США, Коннектикут, В мире
21:11 20.10.2022 (обновлено: 21:21 20.10.2022)
Северо-восток США столкнется с нехваткой газа зимой, сообщил регулятор
Глава энергетической комиссии Глик: северо-восток США столкнется с нехваткой газа зимой