https://ria.ru/20221020/eysk-1825281529.html

В Ейске девять человек, эвакуированных после ЧП с Су-34, остаются в ПВР

В Ейске девять человек, эвакуированных после ЧП с Су-34, остаются в ПВР - РИА Новости, 20.10.2022

В Ейске девять человек, эвакуированных после ЧП с Су-34, остаются в ПВР

Девять человек, среди которых один ребёнок, сейчас находятся в пунктах временного размещения после пожара в жилом доме в Ейске, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T10:01

2022-10-20T10:01

2022-10-20T10:01

происшествия

ейск

су-34

крушение су-34 в ейске

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824944359_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d22b42b6be91a011a027bdeaa1061bca.jpg

СОЧИ, 20 окт – РИА Новости. Девять человек, среди которых один ребёнок, сейчас находятся в пунктах временного размещения после пожара в жилом доме в Ейске, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства ГО и ЧС региона.В среду сообщалось, что в ПВР оставались 14 жильцов поврежденного после пожара дома в Ейске.Кроме этого, как ранее информировал оперштаб Кубани, к вечеру 19 октября в свои дома смог вернуться 541 жилец. Дом подключили к отоплению, там восстановили свет, газ и водоснабжениеВ понедельник Минобороны РФ сообщило, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома при тренировочном полете, летчики катапультировались. На месте падения загорелось разлившееся авиационное топливо, огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26.

ейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске