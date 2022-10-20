Рейтинг@Mail.ru
В Британии предложили запретить Джонсону выдвигаться на пост премьера - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/dzhonson-1825462866.html
В Британии предложили запретить Джонсону выдвигаться на пост премьера
В Британии предложили запретить Джонсону выдвигаться на пост премьера - РИА Новости, 20.10.2022
В Британии предложили запретить Джонсону выдвигаться на пост премьера
Экс-премьеру Британии Борису Джонсону нужно запретить выдвигать свою кандидатуру на пост премьера, считает заместитель главы оппозиционной... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:00
2022-10-20T18:00
в мире
борис джонсон
великобритания
лиз трасс
отставка трасс с поста премьера британии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800934676_96:0:2755:1496_1920x0_80_0_0_34db32749d4a13005dfc9bcc05d9dbb9.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экс-премьеру Британии Борису Джонсону нужно запретить выдвигать свою кандидатуру на пост премьера, считает заместитель главы оппозиционной Либерально-демократической партии Дейзи Купер.Ранее издание Express сообщило, что Джонсон, вероятно, выдвинет свою кандидатуру на пост премьера."Бориса Джонсона заставили уйти в отставку с позором после множества... скандалов и провалов. Он подорвал доверие общества к правительству и вверг Соединенное Королевство в политический кризис. Его больше никогда нельзя подпускать к Даунинг-стрит", - приводит ее слова издание Sun.По мнению Купер, будущее страны должны решать избиратели, а не парламентарии-консерваторы.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://ria.ru/20221020/trass-1825448556.html
https://ria.ru/20221020/britaniya-1825414424.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800934676_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_ecae0ea62a77ed151e715b125cf15d40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, борис джонсон, великобритания, лиз трасс, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Борис Джонсон, Великобритания, Лиз Трасс, Отставка Трасс с поста премьера Британии
18:00 20.10.2022
 
В Британии предложили запретить Джонсону выдвигаться на пост премьера

Замглавы оппозиционной партии Британии Купер: Джонсона нельзя подпускать к Даунинг-стрит

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экс-премьеру Британии Борису Джонсону нужно запретить выдвигать свою кандидатуру на пост премьера, считает заместитель главы оппозиционной Либерально-демократической партии Дейзи Купер.
Ранее издание Express сообщило, что Джонсон, вероятно, выдвинет свою кандидатуру на пост премьера.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 17:38
Медведев в Twitter высмеял уход Трасс с поста премьера Британии
"Бориса Джонсона заставили уйти в отставку с позором после множества... скандалов и провалов. Он подорвал доверие общества к правительству и вверг Соединенное Королевство в политический кризис. Его больше никогда нельзя подпускать к Даунинг-стрит", - приводит ее слова издание Sun.
По мнению Купер, будущее страны должны решать избиратели, а не парламентарии-консерваторы.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Риши Сунак и Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 16:13
Букмекеры считают Риши Сунака фаворитом в борьбе за пост лидера Британии
 
В миреБорис ДжонсонВеликобританияЛиз ТрассОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала