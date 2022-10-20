https://ria.ru/20221020/dzhonson-1825462866.html
В Британии предложили запретить Джонсону выдвигаться на пост премьера
В Британии предложили запретить Джонсону выдвигаться на пост премьера - РИА Новости, 20.10.2022
В Британии предложили запретить Джонсону выдвигаться на пост премьера
Экс-премьеру Британии Борису Джонсону нужно запретить выдвигать свою кандидатуру на пост премьера, считает заместитель главы оппозиционной... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:00
2022-10-20T18:00
2022-10-20T18:00
в мире
борис джонсон
великобритания
лиз трасс
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экс-премьеру Британии Борису Джонсону нужно запретить выдвигать свою кандидатуру на пост премьера, считает заместитель главы оппозиционной Либерально-демократической партии Дейзи Купер.Ранее издание Express сообщило, что Джонсон, вероятно, выдвинет свою кандидатуру на пост премьера."Бориса Джонсона заставили уйти в отставку с позором после множества... скандалов и провалов. Он подорвал доверие общества к правительству и вверг Соединенное Королевство в политический кризис. Его больше никогда нельзя подпускать к Даунинг-стрит", - приводит ее слова издание Sun.По мнению Купер, будущее страны должны решать избиратели, а не парламентарии-консерваторы.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://ria.ru/20221020/trass-1825448556.html
https://ria.ru/20221020/britaniya-1825414424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, великобритания, лиз трасс, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Борис Джонсон, Великобритания, Лиз Трасс, Отставка Трасс с поста премьера Британии
В Британии предложили запретить Джонсону выдвигаться на пост премьера
Замглавы оппозиционной партии Британии Купер: Джонсона нельзя подпускать к Даунинг-стрит