https://ria.ru/20221020/dzhonson-1825462866.html

В Британии предложили запретить Джонсону выдвигаться на пост премьера

В Британии предложили запретить Джонсону выдвигаться на пост премьера - РИА Новости, 20.10.2022

В Британии предложили запретить Джонсону выдвигаться на пост премьера

Экс-премьеру Британии Борису Джонсону нужно запретить выдвигать свою кандидатуру на пост премьера, считает заместитель главы оппозиционной... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T18:00

2022-10-20T18:00

2022-10-20T18:00

в мире

борис джонсон

великобритания

лиз трасс

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Экс-премьеру Британии Борису Джонсону нужно запретить выдвигать свою кандидатуру на пост премьера, считает заместитель главы оппозиционной Либерально-демократической партии Дейзи Купер.Ранее издание Express сообщило, что Джонсон, вероятно, выдвинет свою кандидатуру на пост премьера."Бориса Джонсона заставили уйти в отставку с позором после множества... скандалов и провалов. Он подорвал доверие общества к правительству и вверг Соединенное Королевство в политический кризис. Его больше никогда нельзя подпускать к Даунинг-стрит", - приводит ее слова издание Sun.По мнению Купер, будущее страны должны решать избиратели, а не парламентарии-консерваторы.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221020/trass-1825448556.html

https://ria.ru/20221020/britaniya-1825414424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, борис джонсон, великобритания, лиз трасс, отставка трасс с поста премьера британии