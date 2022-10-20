Рейтинг@Mail.ru
Британская газета предположила, что Джонсон снова может стать премьером - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/dzhonson-1825432372.html
Британская газета предположила, что Джонсон снова может стать премьером
Британская газета предположила, что Джонсон снова может стать премьером - РИА Новости, 20.10.2022
Британская газета предположила, что Джонсон снова может стать премьером
Газета Times предположила, что за пост премьер-министра Великобритании после заявления об отставке Лиз Трасс могут побороться ее главные конкуренты на прошлых... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:58
2022-10-20T17:04
в мире
лиз трасс
борис джонсон
великобритания
риши сунак
отставка трасс с поста премьера британии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950758_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_8bd30a44e40bb94390e061cc6e62a60a.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Газета Times предположила, что за пост премьер-министра Великобритании после заявления об отставке Лиз Трасс могут побороться ее главные конкуренты на прошлых выборах: экс-глава минфина Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт, и даже ее предшественник Борис Джонсон.Как отмечает издание, сторонники Сунака уверены, что, как главный соперник Трасс на прошлых выборах, он может быть "наиболее подходящим кандидатом" на роль ее преемника. Мордонт может обладать лучшими навыками по подаче информации, однако, как считают некоторые чиновники, она недостаточно опытна для премьер-министра. А Джонсон, как пишет газета, никогда не скрывал желания вернуться на эту должность.Возможными преемниками Трасс газета также называет министра финансов Джереми Ханта и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Однако Хант в четверг уже заявил, что не будет баллотироваться, а Уоллес на этой неделе говорил, что хотел бы остаться министром обороны. Телеканал Sky News также называет вероятным кандидатом подавшую в отставку накануне экс-главу МВД Суэлла Браверман.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.Бывший премьер Британии Борис Джонсон после массовой отставки членов кабмина и критики в свой адрес заявил 7 июля об уходе с должности главы Консервативной партии.
https://ria.ru/20221011/britaniya-1822904198.html
https://ria.ru/20221020/politika-1825164649.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950758_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_313cafeabd350d63d2f7a693cd2d2704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания, риши сунак, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Великобритания, Риши Сунак, Отставка Трасс с поста премьера Британии
16:58 20.10.2022 (обновлено: 17:04 20.10.2022)
 
Британская газета предположила, что Джонсон снова может стать премьером

Times: Джонсон может вновь включиться в борьбу за пост премьера Великобритании

© AP Photo / Alberto PezzaliБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Газета Times предположила, что за пост премьер-министра Великобритании после заявления об отставке Лиз Трасс могут побороться ее главные конкуренты на прошлых выборах: экс-глава минфина Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт, и даже ее предшественник Борис Джонсон.
Как отмечает издание, сторонники Сунака уверены, что, как главный соперник Трасс на прошлых выборах, он может быть "наиболее подходящим кандидатом" на роль ее преемника. Мордонт может обладать лучшими навыками по подаче информации, однако, как считают некоторые чиновники, она недостаточно опытна для премьер-министра. А Джонсон, как пишет газета, никогда не скрывал желания вернуться на эту должность.
Покупатель и продавец обмениваются купюрами в пять и десять фунтов стерлингов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 08:00
"Нас ждут голод и холод". Британская экономика входит в пике
Возможными преемниками Трасс газета также называет министра финансов Джереми Ханта и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Однако Хант в четверг уже заявил, что не будет баллотироваться, а Уоллес на этой неделе говорил, что хотел бы остаться министром обороны. Телеканал Sky News также называет вероятным кандидатом подавшую в отставку накануне экс-главу МВД Суэлла Браверман.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Бывший премьер Британии Борис Джонсон после массовой отставки членов кабмина и критики в свой адрес заявил 7 июля об уходе с должности главы Консервативной партии.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 08:00
Унижения Трасс. Великобритания теряет второго премьер-министра за год
 
В миреЛиз ТрассБорис ДжонсонВеликобританияРиши СунакОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала