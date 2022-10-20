https://ria.ru/20221020/dzhonson-1825432372.html

Британская газета предположила, что Джонсон снова может стать премьером

Британская газета предположила, что Джонсон снова может стать премьером - РИА Новости, 20.10.2022

Британская газета предположила, что Джонсон снова может стать премьером

Газета Times предположила, что за пост премьер-министра Великобритании после заявления об отставке Лиз Трасс могут побороться ее главные конкуренты на прошлых... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:58

2022-10-20T16:58

2022-10-20T17:04

в мире

лиз трасс

борис джонсон

великобритания

риши сунак

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Газета Times предположила, что за пост премьер-министра Великобритании после заявления об отставке Лиз Трасс могут побороться ее главные конкуренты на прошлых выборах: экс-глава минфина Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт, и даже ее предшественник Борис Джонсон.Как отмечает издание, сторонники Сунака уверены, что, как главный соперник Трасс на прошлых выборах, он может быть "наиболее подходящим кандидатом" на роль ее преемника. Мордонт может обладать лучшими навыками по подаче информации, однако, как считают некоторые чиновники, она недостаточно опытна для премьер-министра. А Джонсон, как пишет газета, никогда не скрывал желания вернуться на эту должность.Возможными преемниками Трасс газета также называет министра финансов Джереми Ханта и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Однако Хант в четверг уже заявил, что не будет баллотироваться, а Уоллес на этой неделе говорил, что хотел бы остаться министром обороны. Телеканал Sky News также называет вероятным кандидатом подавшую в отставку накануне экс-главу МВД Суэлла Браверман.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.Бывший премьер Британии Борис Джонсон после массовой отставки членов кабмина и критики в свой адрес заявил 7 июля об уходе с должности главы Консервативной партии.

https://ria.ru/20221011/britaniya-1822904198.html

https://ria.ru/20221020/politika-1825164649.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания, риши сунак, отставка трасс с поста премьера британии