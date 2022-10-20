https://ria.ru/20221020/dialog-1825510932.html
Белый дом заявил о продолжении диалога по заключенным после ареста Усса
Белый дом заявил о продолжении диалога по заключенным после ареста Усса - РИА Новости, 20.10.2022
Белый дом заявил о продолжении диалога по заключенным после ареста Усса
Белый дом воздерживается от комментариев относительно того, повлияет ли арест россиянина Артема Усса по запросу США на ход переговоров с РФ по обмену... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T20:41
2022-10-20T20:41
2022-10-20T20:42
в мире
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Белый дом воздерживается от комментариев относительно того, повлияет ли арест россиянина Артема Усса по запросу США на ход переговоров с РФ по обмену заключенными, стороны продолжат диалог по установленным каналам, заявила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер."Я не хотела бы спекулировать, однако мы намерены продолжать вести диалог по (установленным) каналам", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.Она подчеркнула, что вопрос освобождения осужденных в РФ американских граждан будет оставаться приоритетным для администрации "до тех пор, пока их возвращение на родину не станет реальностью"."Российская сторона должна отнестись к переговорам добросовестно, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию", - добавила представитель Белого дома.Накануне американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России, включая сына главы Красноярского края Александра Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Губернатор Красноярского края назвал политическими обвинения, предъявленные США его сыну.Полиция миланского аэропорта Мальпенса подтвердила РИА Новости арест россиянина "в целях экстрадиции". В посольстве РФ в Риме журналистам сообщили, что Артем Усс задержан 17 октября. Жалоб на условия содержания у задержанного россиянина нет.
https://ria.ru/20221018/diplomaty-1824990583.html
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в мире, карин жан-пьер, александр усс, красноярский край, сша, россия
В мире, Карин Жан-Пьер, Александр Усс, Красноярский край, США, Россия
20:41 20.10.2022 (обновлено: 20:42 20.10.2022)
Белый дом заявил о продолжении диалога по заключенным после ареста Усса
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: диалог с Россией по обмену заключенными продолжится
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Белый дом воздерживается от комментариев относительно того, повлияет ли арест россиянина Артема Усса по запросу США на ход переговоров с РФ по обмену заключенными, стороны продолжат диалог по установленным каналам, заявила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.
"Я не хотела бы спекулировать, однако мы намерены продолжать вести диалог по (установленным) каналам", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
Она подчеркнула, что вопрос освобождения осужденных в РФ американских граждан будет оставаться приоритетным для администрации "до тех пор, пока их возвращение на родину не станет реальностью".
"Российская сторона должна отнестись к переговорам добросовестно, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию", - добавила представитель Белого дома.
Накануне американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России, включая сына главы Красноярского края Александра Усса
, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Губернатор Красноярского края назвал политическими обвинения, предъявленные США его сыну.
Полиция миланского аэропорта Мальпенса подтвердила РИА Новости арест россиянина "в целях экстрадиции". В посольстве РФ в Риме
журналистам сообщили, что Артем Усс задержан 17 октября. Жалоб на условия содержания у задержанного россиянина нет.