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Белый дом заявил о продолжении диалога по заключенным после ареста Усса

Белый дом заявил о продолжении диалога по заключенным после ареста Усса - РИА Новости, 20.10.2022

Белый дом заявил о продолжении диалога по заключенным после ареста Усса

Белый дом воздерживается от комментариев относительно того, повлияет ли арест россиянина Артема Усса по запросу США на ход переговоров с РФ по обмену... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T20:41

2022-10-20T20:41

2022-10-20T20:42

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карин жан-пьер

александр усс

красноярский край

сша

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Белый дом воздерживается от комментариев относительно того, повлияет ли арест россиянина Артема Усса по запросу США на ход переговоров с РФ по обмену заключенными, стороны продолжат диалог по установленным каналам, заявила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер."Я не хотела бы спекулировать, однако мы намерены продолжать вести диалог по (установленным) каналам", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.Она подчеркнула, что вопрос освобождения осужденных в РФ американских граждан будет оставаться приоритетным для администрации "до тех пор, пока их возвращение на родину не станет реальностью"."Российская сторона должна отнестись к переговорам добросовестно, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию", - добавила представитель Белого дома.Накануне американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России, включая сына главы Красноярского края Александра Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Губернатор Красноярского края назвал политическими обвинения, предъявленные США его сыну.Полиция миланского аэропорта Мальпенса подтвердила РИА Новости арест россиянина "в целях экстрадиции". В посольстве РФ в Риме журналистам сообщили, что Артем Усс задержан 17 октября. Жалоб на условия содержания у задержанного россиянина нет.

https://ria.ru/20221018/diplomaty-1824990583.html

https://ria.ru/20221016/gosdep-1824356770.html

красноярский край

сша

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в мире, карин жан-пьер, александр усс, красноярский край, сша, россия