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Суд в Петербурге признал действия нацистов в блокаду геноцидом - РИА Новости, 20.10.2022
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Суд в Петербурге признал действия нацистов в блокаду геноцидом
Суд в Петербурге признал действия нацистов в блокаду геноцидом - РИА Новости, 20.10.2022
Суд в Петербурге признал действия нацистов в блокаду геноцидом
Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов во время блокады Ленинграда, передает... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:50
2022-10-20T15:08
происшествия
санкт-петербург
ленинград
россия
блокада ленинграда (1941-1944)
ссср
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов во время блокады Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости.Иск подала петербургская прокуратура, рассмотрение его по существу началось 3 октября. На слушаниях допросили специалистов и свидетелей, рассмотрели множество секретных документов.Выступая в суде, прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник заявил, что число жертв блокады оказалось значительно больше, чем считалось до сих пор: не 649 тысяч, а более миллиона человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, прокуратура оценила в 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу.Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Особенно тяжелой была зима 1941-1942 годов, когда в городе каждый день умирали от голода по несколько тысяч человек. При этом гитлеровцы намеренно разрушали Ленинград, подвергая его постоянным бомбежкам и обстрелам.Блокаду прорвали 18 января 1943-го, а полностью сняли 27 января 1944-го. Это День воинской славы России.Деяния нацистов признавались геноцидом судами российских регионов — в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской и Орловской областях, Краснодарском крае и Крыму.
https://ria.ru/20220915/melnik-1816740709.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, ленинград, россия, блокада ленинграда (1941-1944), ссср
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинград, Россия, Блокада Ленинграда (1941-1944), СССР
13:50 20.10.2022 (обновлено: 15:08 20.10.2022)
 
Суд в Петербурге признал действия нацистов в блокаду геноцидом

Суд в Петербурге признал действия нацистов в годы блокады Ленинграда геноцидом

© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в медиабанкБлокада Ленинграда. Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца
Блокада Ленинграда. Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Борис Кудояров
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Блокада Ленинграда. Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов во время блокады Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости.
Иск подала петербургская прокуратура, рассмотрение его по существу началось 3 октября. На слушаниях допросили специалистов и свидетелей, рассмотрели множество секретных документов.
Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 11:00
Виктор Мельник: жертв блокады Ленинграда гораздо больше, чем считалось
Выступая в суде, прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник заявил, что число жертв блокады оказалось значительно больше, чем считалось до сих пор: не 649 тысяч, а более миллиона человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, прокуратура оценила в 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Особенно тяжелой была зима 1941-1942 годов, когда в городе каждый день умирали от голода по несколько тысяч человек. При этом гитлеровцы намеренно разрушали Ленинград, подвергая его постоянным бомбежкам и обстрелам.
Блокаду прорвали 18 января 1943-го, а полностью сняли 27 января 1944-го. Это День воинской славы России.
Деяния нацистов признавались геноцидом судами российских регионов — в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской и Орловской областях, Краснодарском крае и Крыму.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 08:00
Россия вновь сражается со старым смертельным врагом
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградРоссияБлокада Ленинграда (1941-1944)СССР
 
 
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