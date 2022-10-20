https://ria.ru/20221020/blokada-1825362744.html

Суд в Петербурге признал действия нацистов в блокаду геноцидом

Суд в Петербурге признал действия нацистов в блокаду геноцидом - РИА Новости, 20.10.2022

Суд в Петербурге признал действия нацистов в блокаду геноцидом

Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов во время блокады Ленинграда, передает... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:50

2022-10-20T13:50

2022-10-20T15:08

происшествия

санкт-петербург

ленинград

россия

блокада ленинграда (1941-1944)

ссср

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов во время блокады Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости.Иск подала петербургская прокуратура, рассмотрение его по существу началось 3 октября. На слушаниях допросили специалистов и свидетелей, рассмотрели множество секретных документов.Выступая в суде, прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник заявил, что число жертв блокады оказалось значительно больше, чем считалось до сих пор: не 649 тысяч, а более миллиона человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, прокуратура оценила в 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу.Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Особенно тяжелой была зима 1941-1942 годов, когда в городе каждый день умирали от голода по несколько тысяч человек. При этом гитлеровцы намеренно разрушали Ленинград, подвергая его постоянным бомбежкам и обстрелам.Блокаду прорвали 18 января 1943-го, а полностью сняли 27 января 1944-го. Это День воинской славы России.Деяния нацистов признавались геноцидом судами российских регионов — в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской и Орловской областях, Краснодарском крае и Крыму.

https://ria.ru/20220915/melnik-1816740709.html

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

санкт-петербург

ленинград

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, ленинград, россия, блокада ленинграда (1941-1944), ссср