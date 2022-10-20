https://ria.ru/20221020/bayden-1825421196.html

"Верни наши деньги": американцев разозлила новая программа Байдена

"Верни наши деньги": американцев разозлила новая программа Байдена - РИА Новости, 20.10.2022

"Верни наши деньги": американцев разозлила новая программа Байдена

Пост президента США Джо Байдена в Twitter о выделении 2,8 миллиарда долларов на производство аккумуляторов для электрокаров вызвал негодование у его... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:31

2022-10-20T16:31

2022-10-20T17:21

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пост президента США Джо Байдена в Twitter о выделении 2,8 миллиарда долларов на производство аккумуляторов для электрокаров вызвал негодование у его подписчиков."Будущее стоит за электротранспортом. Но сейчас практически 75 процентов батарей собираются в Китае", — написал американский лидер в своем аккаунте. Он подчеркнул, что "горд заявить" о спонсировании производителей аккумуляторов, однако пользователи не разделили его энтузиазма."Нет, спасибо. Я остановлюсь на выборе транспорта, который позволит мне уехать дальше, чем на 150 миль", — отметил Smokinguitars, подчеркнув также, что производство батарей для электрокаров оказывает огромное влияние на экологию."Забыл, откуда берется электричество для подзарядки таких машин? Ах да, из переработки газа, нефти и угля", — саркастично подметил Marshall Thorne."Где тогда брать литий, кобальт, никель и графит? Копать шахты? В Штатах?" — спросил Bravo Sierra."Это настолько разумная инвестиция, что настоящие инвесторы даже не прикоснутся к ней", — отметил Senator Joseph McCarthy."И где будет добываться кобальт, гений? В Конго? Ценой человеческих жизней и экологии? Вы вообще думали об этом или же просто заводите свою лицемерную шарманку про изменение климата?" — задался вопросом George.В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав палаты представителей и треть сената. Республиканцы и демократы пытаются привлечь избирателей с помощью различных предвыборных программ, но далеко не все из них получают одобрение граждан ввиду глобального кризиса и нестабильной экономической обстановки.Выборы президента назначены на 2024 год.

https://ria.ru/20221019/bayden-1825236415.html

https://ria.ru/20221019/neft-1825235642.html

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в мире, технологии, джо байден, сша, twitter