https://ria.ru/20221020/bayden-1825421196.html
"Верни наши деньги": американцев разозлила новая программа Байдена
"Верни наши деньги": американцев разозлила новая программа Байдена - РИА Новости, 20.10.2022
"Верни наши деньги": американцев разозлила новая программа Байдена
Пост президента США Джо Байдена в Twitter о выделении 2,8 миллиарда долларов на производство аккумуляторов для электрокаров вызвал негодование у его... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:31
2022-10-20T16:31
2022-10-20T17:21
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пост президента США Джо Байдена в Twitter о выделении 2,8 миллиарда долларов на производство аккумуляторов для электрокаров вызвал негодование у его подписчиков."Будущее стоит за электротранспортом. Но сейчас практически 75 процентов батарей собираются в Китае", — написал американский лидер в своем аккаунте. Он подчеркнул, что "горд заявить" о спонсировании производителей аккумуляторов, однако пользователи не разделили его энтузиазма."Нет, спасибо. Я остановлюсь на выборе транспорта, который позволит мне уехать дальше, чем на 150 миль", — отметил Smokinguitars, подчеркнув также, что производство батарей для электрокаров оказывает огромное влияние на экологию."Забыл, откуда берется электричество для подзарядки таких машин? Ах да, из переработки газа, нефти и угля", — саркастично подметил Marshall Thorne."Где тогда брать литий, кобальт, никель и графит? Копать шахты? В Штатах?" — спросил Bravo Sierra."Это настолько разумная инвестиция, что настоящие инвесторы даже не прикоснутся к ней", — отметил Senator Joseph McCarthy."И где будет добываться кобальт, гений? В Конго? Ценой человеческих жизней и экологии? Вы вообще думали об этом или же просто заводите свою лицемерную шарманку про изменение климата?" — задался вопросом George.В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав палаты представителей и треть сената. Республиканцы и демократы пытаются привлечь избирателей с помощью различных предвыборных программ, но далеко не все из них получают одобрение граждан ввиду глобального кризиса и нестабильной экономической обстановки.Выборы президента назначены на 2024 год.
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в мире, технологии, джо байден, сша, twitter
В мире, Технологии, Джо Байден, США, Twitter
16:31 20.10.2022 (обновлено: 17:21 20.10.2022)
"Верни наши деньги": американцев разозлила новая программа Байдена
Американцы не оценили идею Байдена влить 2,8 миллиарда долларов в производство батарей
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Пост президента США Джо Байдена в Twitter
о выделении 2,8 миллиарда долларов на производство аккумуляторов для электрокаров вызвал негодование у его подписчиков.
"Будущее стоит за электротранспортом. Но сейчас практически 75 процентов батарей собираются в Китае", — написал американский лидер в своем аккаунте. Он подчеркнул, что "горд заявить" о спонсировании производителей аккумуляторов, однако пользователи не разделили его энтузиазма.
"Нет, спасибо. Я остановлюсь на выборе транспорта, который позволит мне уехать дальше, чем на 150 миль", — отметил Smokinguitars, подчеркнув также, что производство батарей для электрокаров оказывает огромное влияние на экологию.
"Забыл, откуда берется электричество для подзарядки таких машин? Ах да, из переработки газа, нефти и угля", — саркастично подметил Marshall Thorne.
"Где тогда брать литий, кобальт, никель и графит? Копать шахты? В Штатах?" — спросил Bravo Sierra.
"Это настолько разумная инвестиция, что настоящие инвесторы даже не прикоснутся к ней", — отметил Senator Joseph McCarthy.
"И где будет добываться кобальт, гений? В Конго? Ценой человеческих жизней и экологии? Вы вообще думали об этом или же просто заводите свою лицемерную шарманку про изменение климата?" — задался вопросом George.
В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав палаты представителей и треть сената. Республиканцы и демократы пытаются привлечь избирателей с помощью различных предвыборных программ, но далеко не все из них получают одобрение граждан ввиду глобального кризиса и нестабильной экономической обстановки.
Выборы президента назначены на 2024 год.