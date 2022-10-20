https://ria.ru/20221020/baldwin-1825310670.html

Съемки фильма с Алеком Болдуином после трагедии завершат в других локациях

Съемки фильма с Алеком Болдуином после трагедии завершат в других локациях - РИА Новости, 20.10.2022

Съемки фильма с Алеком Болдуином после трагедии завершат в других локациях

Производство вестерна "Раст" возобновится в январе — более чем через год после того, как на съемочной площадке в Нью-Мексико погибла Галина Хатчинс. Однако на... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:20

2022-10-20T13:20

2022-10-20T13:29

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алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Производство вестерна "Раст" возобновится в январе — более чем через год после того, как на съемочной площадке в Нью-Мексико погибла Галина Хатчинс. Однако на прежнее место задействованная команда не вернется. Ищутся другие локации, сообщает Variety. Возможно, ленту доснимут в Калифорнии. В Нью-Мексико все еще идет расследование и судебное разбирательство по вопросам безопасности на рабочем месте. В октябре 2021 года Болдуин на репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.В начале октября 2022 года стало известно, что Болдуин и семья погибшей достигли соглашения по урегулированию судебного иска, поданному против актера и членов съемочной группы.

https://ria.ru/20221019/miller-1825103393.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, происшествия, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма