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Съемки фильма с Алеком Болдуином после трагедии завершат в других локациях
Съемки фильма с Алеком Болдуином после трагедии завершат в других локациях - РИА Новости, 20.10.2022
Съемки фильма с Алеком Болдуином после трагедии завершат в других локациях
Производство вестерна "Раст" возобновится в январе — более чем через год после того, как на съемочной площадке в Нью-Мексико погибла Галина Хатчинс. Однако на... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:20
2022-10-20T13:20
2022-10-20T13:29
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алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Производство вестерна "Раст" возобновится в январе — более чем через год после того, как на съемочной площадке в Нью-Мексико погибла Галина Хатчинс. Однако на прежнее место задействованная команда не вернется. Ищутся другие локации, сообщает Variety. Возможно, ленту доснимут в Калифорнии. В Нью-Мексико все еще идет расследование и судебное разбирательство по вопросам безопасности на рабочем месте. В октябре 2021 года Болдуин на репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.В начале октября 2022 года стало известно, что Болдуин и семья погибшей достигли соглашения по урегулированию судебного иска, поданному против актера и членов съемочной группы.
https://ria.ru/20221019/miller-1825103393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, происшествия, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Происшествия, Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III), Убийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
13:20 20.10.2022 (обновлено: 13:29 20.10.2022)
Съемки фильма с Алеком Болдуином после трагедии завершат в других локациях
Съемки фильма с Болдуином, где была убита Хатчинс, перенесут из Нью-Мексико