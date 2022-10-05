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Болдуин и семья погибшей во время съемок достигли соглашения по поводу иска

Болдуин и семья погибшей во время съемок достигли соглашения по поводу иска - РИА Новости, 05.10.2022

Болдуин и семья погибшей во время съемок достигли соглашения по поводу иска

Актер Алек Болдуин и семья погибшей из-за стрельбы на съемках оператора Галины Хатчинс достигли соглашения по урегулированию судебного иска, поданному против... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T18:09

2022-10-05T18:09

2022-10-05T18:24

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Актер Алек Болдуин и семья погибшей из-за стрельбы на съемках оператора Галины Хатчинс достигли соглашения по урегулированию судебного иска, поданному против актера и членов съемочной группы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвоката актера и мужа погибшей.В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. Правоохранительные органы в США ведут расследование инцидента. Муж Хатчинс подал в суд на Болдуина и причастных к созданию фильма компаний, продюсеров и членов съемочной группы."Мы достигли соглашения, подлежащего утверждению судом, по нашему делу о насильственной смерти против продюсеров фильма "Раст", включая Алека Болдуина и Rust Movie Productions, LLC", - цитирует телеканал слова из заявления мужа погибшей Мэтью Хатчинса.По данным CNN, согласно заявлению Хатчинса, он будет исполнительным продюсером фильма, а сами съемки возобновятся со всеми основными действующими лицами в январе 2023 года."Мы благодарны всем, кто внес свой вклад в разрешение этой трагической и болезненной ситуации", - написал в свою очередь адвокат Болдуина Люк Никас.Кроме того, телеканал со ссылкой на заявление режиссера Джоэла Соуза, который был ранен во время съемок, сообщает, что он вернется к работе над фильмом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220821/bolduin-1811155305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), кино и сериалы