https://ria.ru/20221020/badenok-1825430124.html
СМИ: министр торговли намерена выдвинуться на пост премьера Великобритании
СМИ: министр торговли намерена выдвинуться на пост премьера Великобритании - РИА Новости, 20.10.2022
СМИ: министр торговли намерена выдвинуться на пост премьера Великобритании
Министр внешней торговли Кеми Баденок намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост нового премьер-министра Великобритании после объявления действующей главы... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:54
2022-10-20T16:54
2022-10-20T17:08
великобритания
в мире
авто
лиз трасс
борис джонсон
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Министр внешней торговли Кеми Баденок намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост нового премьер-министра Великобритании после объявления действующей главы правительства Лиз Трасс об уходе в отставку, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на источники."Источник, близкий к … Кеми Баденок, намекнул, что она намерена выдвинуть свою кандидатуру в состязании за пост лидера", - говорится в сообщении телеканала.Баденок являлась одной из претендентов на пост премьер-министра после отставки Бориса Джонсона, однако выбыла по итогам четвертого тура. После назначения на должность главы правительства Лиз Трасс она была назначена министром внешней торговли.Ранее Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня. В своей речи, которая длилась лишь 89 секунд, она заявила, что нового лидера Консервативной партии и следственно премьер-министра назначат на следующей неделе.Накануне один из британских депутатов от Консервативной партии заявил, что следующие сутки станут "адом" для Трасс на фоне разговоров о вотуме недоверия, сообщила газета Telegraph. По сообщениям телеканала Sky News, 17 парламентариев-консерваторов публично призвали Трасс уйти в отставку.Издание inews со ссылкой на депутатов сообщило, что около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс из-за ее неудавшейся экономической политики.Британское правительство во главе с премьером Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
https://ria.ru/20221020/trass-1825414624.html
https://ria.ru/20221020/trass-1825416060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире, авто, лиз трасс, борис джонсон, отставка трасс с поста премьера британии
Великобритания, В мире, Авто, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Отставка Трасс с поста премьера Британии
16:54 20.10.2022 (обновлено: 17:08 20.10.2022)
СМИ: министр торговли намерена выдвинуться на пост премьера Великобритании
Sky News: министр внешней торговли Баденок хочет выдвинуться на пост премьера Британии
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.
Министр внешней торговли Кеми Баденок намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост нового премьер-министра Великобритании после объявления действующей главы правительства Лиз Трасс об уходе в отставку, сообщил в четверг телеканал Sky News
со ссылкой на источники.
"Источник, близкий к … Кеми Баденок, намекнул, что она намерена выдвинуть свою кандидатуру в состязании за пост лидера", - говорится в сообщении телеканала.
Баденок являлась одной из претендентов на пост премьер-министра после отставки Бориса Джонсона
, однако выбыла по итогам четвертого тура. После назначения на должность главы правительства Лиз Трасс она была назначена министром внешней торговли.
Ранее Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня. В своей речи, которая длилась лишь 89 секунд, она заявила, что нового лидера Консервативной партии и следственно премьер-министра назначат на следующей неделе.
Накануне один из британских депутатов от Консервативной партии заявил, что следующие сутки станут "адом" для Трасс на фоне разговоров о вотуме недоверия, сообщила газета Telegraph. По сообщениям телеканала Sky News, 17 парламентариев-консерваторов публично призвали Трасс уйти в отставку.
Издание inews со ссылкой на депутатов сообщило, что около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс из-за ее неудавшейся экономической политики.
Британское правительство во главе с премьером Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.