https://ria.ru/20221020/armiya-1825452392.html

Сенатор предложил обсудить возвращение к двухлетней срочной службе

Сенатор предложил обсудить возвращение к двухлетней срочной службе - РИА Новости, 20.10.2022

Сенатор предложил обсудить возвращение к двухлетней срочной службе

Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров считает разумной прежнюю практику, когда в Вооруженных силах РФ служили по... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:43

2022-10-20T17:43

2022-10-20T17:43

общество

россия

совет федерации рф

владимир джабаров

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров считает разумной прежнюю практику, когда в Вооруженных силах РФ служили по призыву два года, по его мнению, эту тему можно обсуждать."До 1993 года мы служили сначала в советской армии, потом в российской, были два года - сухопутные, три года - на флоте. Это была нормальная практика", - сказал политик РИА Новости в четверг. По его мнению, за один год человека подготовить сложно. Полгода идет обучение, а затем, как говорится, "обкатывание", и в это время уже надо готовиться к демобилизации."В советское время первый год - учеба, подготовка, а второй год - это был уже полноценный боец", - отметил он. Тем более, техника за последние 30 лет сильно усложнилась, ее изучение требует затрат времени больше и знаний, сказал законодатель."Поэтому я думаю, что это было бы неплохо", - отметил Джабаров, говоря о прежней практике прохождения срочной службы в ВС РФ. Вместе с тем, он подчеркнул, что это "не вопрос завтрашнего дня, это вопрос для обсуждения".

https://ria.ru/20210617/pensiya-1737334818.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф, владимир джабаров, вооруженные силы рф