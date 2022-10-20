https://ria.ru/20221020/armiya-1825452392.html
Сенатор предложил обсудить возвращение к двухлетней срочной службе
Сенатор предложил обсудить возвращение к двухлетней срочной службе - РИА Новости, 20.10.2022
Сенатор предложил обсудить возвращение к двухлетней срочной службе
Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров считает разумной прежнюю практику, когда в Вооруженных силах РФ служили по... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:43
2022-10-20T17:43
2022-10-20T17:43
общество
россия
совет федерации рф
владимир джабаров
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров считает разумной прежнюю практику, когда в Вооруженных силах РФ служили по призыву два года, по его мнению, эту тему можно обсуждать."До 1993 года мы служили сначала в советской армии, потом в российской, были два года - сухопутные, три года - на флоте. Это была нормальная практика", - сказал политик РИА Новости в четверг. По его мнению, за один год человека подготовить сложно. Полгода идет обучение, а затем, как говорится, "обкатывание", и в это время уже надо готовиться к демобилизации."В советское время первый год - учеба, подготовка, а второй год - это был уже полноценный боец", - отметил он. Тем более, техника за последние 30 лет сильно усложнилась, ее изучение требует затрат времени больше и знаний, сказал законодатель."Поэтому я думаю, что это было бы неплохо", - отметил Джабаров, говоря о прежней практике прохождения срочной службы в ВС РФ. Вместе с тем, он подчеркнул, что это "не вопрос завтрашнего дня, это вопрос для обсуждения".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, совет федерации рф, владимир джабаров, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Владимир Джабаров, Вооруженные силы РФ
Сенатор предложил обсудить возвращение к двухлетней срочной службе
Сенатор Джабаров назвал двухлетний срок военной службы по призыву более разумным
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров считает разумной прежнюю практику, когда в Вооруженных силах РФ служили по призыву два года, по его мнению, эту тему можно обсуждать.
"До 1993 года мы служили сначала в советской армии, потом в российской, были два года - сухопутные, три года - на флоте. Это была нормальная практика", - сказал политик РИА Новости в четверг. По его мнению, за один год человека подготовить сложно. Полгода идет обучение, а затем, как говорится, "обкатывание", и в это время уже надо готовиться к демобилизации.
"В советское время первый год - учеба, подготовка, а второй год - это был уже полноценный боец", - отметил он. Тем более, техника за последние 30 лет сильно усложнилась, ее изучение требует затрат времени больше и знаний, сказал законодатель.
"Поэтому я думаю, что это было бы неплохо", - отметил Джабаров, говоря о прежней практике прохождения срочной службы в ВС РФ
. Вместе с тем, он подчеркнул, что это "не вопрос завтрашнего дня, это вопрос для обсуждения".