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США обратились к Германии с запросом об экстрадиции россиянина - РИА Новости, 20.10.2022
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США обратились к Германии с запросом об экстрадиции россиянина
США обратились к Германии с запросом об экстрадиции россиянина - РИА Новости, 20.10.2022
США обратились к Германии с запросом об экстрадиции россиянина
США направили властям Германии запрос об аресте россиянина, которого обвиняют в уходе от санкций, заявил РИА Новости представитель прокуратуры Гамбурга. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:00
2022-10-20T12:50
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БЕРЛИН, 20 окт — РИА Новости. США направили властям Германии запрос об аресте россиянина, которого обвиняют в уходе от санкций, заявил РИА Новости представитель прокуратуры Гамбурга."На основании договора об экстрадиции между США и Федеративной Республикой Германия власти США 4 октября 2022 года направили властям Германии запрос о предварительном аресте преследуемого российского гражданина с целью его экстрадиции в США", — сказал собеседник агентства.По американскому запросу и просьбе прокуратуры Гамбурга, ответственной за процедуру экстрадиции, Ганзейский высший региональный суд 7 октября выдал ордер на предварительный арест российского гражданина. Его задержали 17 октября.Представитель ведомства пояснил, что теперь у американских властей есть 40 дней на то, чтобы подать официальный запрос об экстрадиции. Сколько времени займет сама процедура, он затруднился спрогнозировать.Накануне вечером стало известно, что США предъявили пяти гражданам России обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Отмечалось, что один из них — Юрий Орехов — арестован в Германии. Кроме него, в число обвиняемых входят сын губернатора Красноярского края Артем Усс, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков.Американский Минюст называет Орехова и Усса совладельцами, а Кузургашеву — топ-менеджером компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH. Компанию подозревают в том, что она якобы закупала у американских производителей чувствительные военные технологии и технологии двойного назначения, включая полупроводники и микропроцессоры, которые применяются в истребительной авиации, ракетных системах, "умных боеприпасах", радарах и спутниках. Затем эту продукцию якобы передавали потребителям в России, в том числе находящимся под санкциями фирмам, контролируемым Телегиным и Туляковым.Усса арестовали в Италии. Как и Орехов, он сейчас ждет экстрадиции в США.
https://ria.ru/20221020/uss-1825260068.html
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в мире, сша, германия, гамбург (город), россия
В мире, США, Германия, Гамбург (город), Россия
12:00 20.10.2022 (обновлено: 12:50 20.10.2022)
 
США обратились к Германии с запросом об экстрадиции россиянина

Германия выдала ордер на арест россиянина по запросу США об экстрадиции

CC BY-SA 2.0 / Christoph Behrends / Opera house Hamburg ElbphilharmonieГамбург, Германия
Гамбург, Германия - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Christoph Behrends / Opera house Hamburg Elbphilharmonie
Гамбург, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 окт — РИА Новости. США направили властям Германии запрос об аресте россиянина, которого обвиняют в уходе от санкций, заявил РИА Новости представитель прокуратуры Гамбурга.
"На основании договора об экстрадиции между США и Федеративной Республикой Германия власти США 4 октября 2022 года направили властям Германии запрос о предварительном аресте преследуемого российского гражданина с целью его экстрадиции в США", — сказал собеседник агентства.
По американскому запросу и просьбе прокуратуры Гамбурга, ответственной за процедуру экстрадиции, Ганзейский высший региональный суд 7 октября выдал ордер на предварительный арест российского гражданина. Его задержали 17 октября.
"Обвиняемый был арестован возле своего адреса проживания в Гамбурге. С тех пор он находится под стражей", — добавили в прокуратуре.
Представитель ведомства пояснил, что теперь у американских властей есть 40 дней на то, чтобы подать официальный запрос об экстрадиции. Сколько времени займет сама процедура, он затруднился спрогнозировать.
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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Красноярский губернатор назвал политическими обвинения США в адрес его сына
Накануне вечером стало известно, что США предъявили пяти гражданам России обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Отмечалось, что один из них — Юрий Орехов — арестован в Германии. Кроме него, в число обвиняемых входят сын губернатора Красноярского края Артем Усс, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков.
Американский Минюст называет Орехова и Усса совладельцами, а Кузургашеву — топ-менеджером компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH. Компанию подозревают в том, что она якобы закупала у американских производителей чувствительные военные технологии и технологии двойного назначения, включая полупроводники и микропроцессоры, которые применяются в истребительной авиации, ракетных системах, "умных боеприпасах", радарах и спутниках. Затем эту продукцию якобы передавали потребителям в России, в том числе находящимся под санкциями фирмам, контролируемым Телегиным и Туляковым.
Усса арестовали в Италии. Как и Орехов, он сейчас ждет экстрадиции в США.
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Случаи ареста россиян по запросу США в третьих странах в 2018-2022 годах
 
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