https://ria.ru/20221020/arest-1825317082.html

США обратились к Германии с запросом об экстрадиции россиянина

США обратились к Германии с запросом об экстрадиции россиянина - РИА Новости, 20.10.2022

США обратились к Германии с запросом об экстрадиции россиянина

США направили властям Германии запрос об аресте россиянина, которого обвиняют в уходе от санкций, заявил РИА Новости представитель прокуратуры Гамбурга. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:00

2022-10-20T12:00

2022-10-20T12:50

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БЕРЛИН, 20 окт — РИА Новости. США направили властям Германии запрос об аресте россиянина, которого обвиняют в уходе от санкций, заявил РИА Новости представитель прокуратуры Гамбурга."На основании договора об экстрадиции между США и Федеративной Республикой Германия власти США 4 октября 2022 года направили властям Германии запрос о предварительном аресте преследуемого российского гражданина с целью его экстрадиции в США", — сказал собеседник агентства.По американскому запросу и просьбе прокуратуры Гамбурга, ответственной за процедуру экстрадиции, Ганзейский высший региональный суд 7 октября выдал ордер на предварительный арест российского гражданина. Его задержали 17 октября.Представитель ведомства пояснил, что теперь у американских властей есть 40 дней на то, чтобы подать официальный запрос об экстрадиции. Сколько времени займет сама процедура, он затруднился спрогнозировать.Накануне вечером стало известно, что США предъявили пяти гражданам России обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Отмечалось, что один из них — Юрий Орехов — арестован в Германии. Кроме него, в число обвиняемых входят сын губернатора Красноярского края Артем Усс, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков.Американский Минюст называет Орехова и Усса совладельцами, а Кузургашеву — топ-менеджером компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH. Компанию подозревают в том, что она якобы закупала у американских производителей чувствительные военные технологии и технологии двойного назначения, включая полупроводники и микропроцессоры, которые применяются в истребительной авиации, ракетных системах, "умных боеприпасах", радарах и спутниках. Затем эту продукцию якобы передавали потребителям в России, в том числе находящимся под санкциями фирмам, контролируемым Телегиным и Туляковым.Усса арестовали в Италии. Как и Орехов, он сейчас ждет экстрадиции в США.

https://ria.ru/20221020/uss-1825260068.html

https://ria.ru/20221020/zaderzhaniya-1825314404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, германия, гамбург (город), россия