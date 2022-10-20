https://ria.ru/20221020/angara-1825364628.html

На реке Ангаре образовалось нефтяное пятно от загоревшегося судна

На реке Ангаре образовалось нефтяное пятно от загоревшегося судна - РИА Новости, 20.10.2022

На реке Ангаре образовалось нефтяное пятно от загоревшегося судна

На реке Ангаре в Иркутской области после утечки с загоревшегося судна образовалось нефтяное пятно, сообщили в Минприроды России. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:55

2022-10-20T13:55

2022-10-20T15:38

иркутская область

происшествия

ангара

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

экология

нефть

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На реке Ангаре в Иркутской области после утечки с загоревшегося судна образовалось нефтяное пятно, сообщили в Минприроды России."В районе лодочной станции в Ершовском заливе на реке Ангаре в Иркутской области произошло возгорание одного из судов. Предварительно, при его перемещении произошла утечка горючего. Специалисты приступили к ликвидации нефтепятна. Для этого используется 460 метров боновых ограждений и 260 килограммов сорбента", — отметили в ведомстве.По данным министерства, утилизировать нефтепродукты с поверхности реки планируется до конца дня. Площадь разлива и размер ущерба устанавливается. Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20220719/krazha-1803507103.html

иркутская область

ангара

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

иркутская область, происшествия, ангара, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экология, нефть