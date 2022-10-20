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На реке Ангаре образовалось нефтяное пятно от загоревшегося судна - РИА Новости, 20.10.2022
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На реке Ангаре образовалось нефтяное пятно от загоревшегося судна
На реке Ангаре образовалось нефтяное пятно от загоревшегося судна - РИА Новости, 20.10.2022
На реке Ангаре образовалось нефтяное пятно от загоревшегося судна
На реке Ангаре в Иркутской области после утечки с загоревшегося судна образовалось нефтяное пятно, сообщили в Минприроды России. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:55
2022-10-20T15:38
иркутская область
происшествия
ангара
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
экология
нефть
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На реке Ангаре в Иркутской области после утечки с загоревшегося судна образовалось нефтяное пятно, сообщили в Минприроды России."В районе лодочной станции в Ершовском заливе на реке Ангаре в Иркутской области произошло возгорание одного из судов. Предварительно, при его перемещении произошла утечка горючего. Специалисты приступили к ликвидации нефтепятна. Для этого используется 460 метров боновых ограждений и 260 килограммов сорбента", — отметили в ведомстве.По данным министерства, утилизировать нефтепродукты с поверхности реки планируется до конца дня. Площадь разлива и размер ущерба устанавливается. Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.
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иркутская область
ангара
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иркутская область, происшествия, ангара, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экология, нефть
Иркутская область, Происшествия, Ангара, Россия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Экология, Нефть
13:55 20.10.2022 (обновлено: 15:38 20.10.2022)
 
На реке Ангаре образовалось нефтяное пятно от загоревшегося судна

На реке Ангаре в Иркутской области образовалось нефтяное пятно от горевшего судна

© Фото : Пресс-служба Минприроды РоссииНефтяное пятно, образовавшееся после утечки топлива с загоревшегося судна на реке Ангаре в Иркутской области
Нефтяное пятно, образовавшееся после утечки топлива с загоревшегося судна на реке Ангаре в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : Пресс-служба Минприроды России
Нефтяное пятно, образовавшееся после утечки топлива с загоревшегося судна на реке Ангаре в Иркутской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На реке Ангаре в Иркутской области после утечки с загоревшегося судна образовалось нефтяное пятно, сообщили в Минприроды России.
"В районе лодочной станции в Ершовском заливе на реке Ангаре в Иркутской области произошло возгорание одного из судов. Предварительно, при его перемещении произошла утечка горючего. Специалисты приступили к ликвидации нефтепятна. Для этого используется 460 метров боновых ограждений и 260 килограммов сорбента", — отметили в ведомстве.
По данным министерства, утилизировать нефтепродукты с поверхности реки планируется до конца дня.
Площадь разлива и размер ущерба устанавливается. Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.
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Иркутская областьПроисшествияАнгараРоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ЭкологияНефть
 
 
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