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На Алтае открыли Мемориал Славы с голографической пирамидой - РИА Новости, 20.10.2022
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Алтайский край
https://ria.ru/20221020/altay-1825354738.html
На Алтае открыли Мемориал Славы с голографической пирамидой
На Алтае открыли Мемориал Славы с голографической пирамидой - РИА Новости, 20.10.2022
На Алтае открыли Мемориал Славы с голографической пирамидой
Мемориал Славы с голографической пирамидой и сенсорной панелью открыли в Заринске Алтайского края, работы провели в рамках нацпроекта "Культура", сообщила... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:31
2022-10-20T13:31
алтайский край
общество
заринск
алтайский край
великая отечественная война (1941-1945)
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БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости. Мемориал Славы с голографической пирамидой и сенсорной панелью открыли в Заринске Алтайского края, работы провели в рамках нацпроекта "Культура", сообщила пресс-служба регионального правительства."В Заринске открылся Мемориал Славы с голографической пирамидой и сенсорной панелью. Работы выполнялись в рамках нацпроекта "Культура". На благоустройство музея из федерального бюджета выделили 4,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.В региональном министерстве культуры уточняют, что в музее полностью заменили экспозиционно-выставочное оборудование второго этажа, приобрели мебель для сохранения предметов музейного фонда, а также оборудовали специализированное место для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Для сотрудников купили компьютерное и звуковое оборудование."Ещё одно новшество — современный интерактивный стол, на котором представлена история Великой Отечественной войны и голографическая 3D-пирамида, позволяющая более реалистично и ярко представить боевые награды. А на втором этаже музея также установили сенсорную панель", - сообщила пресс-служба.
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общество, заринск, алтайский край, великая отечественная война (1941-1945)
Алтайский край, Общество, Заринск, Алтайский край, Великая Отечественная война (1941-1945)
13:31 20.10.2022
 
На Алтае открыли Мемориал Славы с голографической пирамидой

Мемориал Славы с голографической пирамидой и сенсорной панелью открыли в Заринске на Алтае

© Фото : Министерство культуры Алтайского краяЭкспозиция обновленного музея "Мемориал Славы" в городе Заринске Алтайского края
Экспозиция обновленного музея Мемориал Славы в городе Заринске Алтайского края - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : Министерство культуры Алтайского края
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БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости. Мемориал Славы с голографической пирамидой и сенсорной панелью открыли в Заринске Алтайского края, работы провели в рамках нацпроекта "Культура", сообщила пресс-служба регионального правительства.
"В Заринске открылся Мемориал Славы с голографической пирамидой и сенсорной панелью. Работы выполнялись в рамках нацпроекта "Культура". На благоустройство музея из федерального бюджета выделили 4,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
© Фото : Министерство культуры Алтайского краяЭкспозиция обновленного музея "Мемориал Славы" в городе Заринске Алтайского края
Экспозиция обновленного музея Мемориал Славы в городе Заринске Алтайского края - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : Министерство культуры Алтайского края
Экспозиция обновленного музея "Мемориал Славы" в городе Заринске Алтайского края
В региональном министерстве культуры уточняют, что в музее полностью заменили экспозиционно-выставочное оборудование второго этажа, приобрели мебель для сохранения предметов музейного фонда, а также оборудовали специализированное место для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Для сотрудников купили компьютерное и звуковое оборудование.
"Ещё одно новшество — современный интерактивный стол, на котором представлена история Великой Отечественной войны и голографическая 3D-пирамида, позволяющая более реалистично и ярко представить боевые награды. А на втором этаже музея также установили сенсорную панель", - сообщила пресс-служба.
© Фото : Министерство культуры Алтайского краяЭкспозиция обновленного музея "Мемориал Славы" в городе Заринске Алтайского края
Экспозиция обновленного музея Мемориал Славы в городе Заринске Алтайского края - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : Министерство культуры Алтайского края
Экспозиция обновленного музея "Мемориал Славы" в городе Заринске Алтайского края
 
Алтайский крайОбществоЗаринскАлтайский крайВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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