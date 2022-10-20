На Алтае открыли Мемориал Славы с голографической пирамидой
Мемориал Славы с голографической пирамидой и сенсорной панелью открыли в Заринске на Алтае
© Фото : Министерство культуры Алтайского краяЭкспозиция обновленного музея "Мемориал Славы" в городе Заринске Алтайского края
© Фото : Министерство культуры Алтайского края
БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости. Мемориал Славы с голографической пирамидой и сенсорной панелью открыли в Заринске Алтайского края, работы провели в рамках нацпроекта "Культура", сообщила пресс-служба регионального правительства.
"В Заринске открылся Мемориал Славы с голографической пирамидой и сенсорной панелью. Работы выполнялись в рамках нацпроекта "Культура". На благоустройство музея из федерального бюджета выделили 4,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
© Фото : Министерство культуры Алтайского краяЭкспозиция обновленного музея "Мемориал Славы" в городе Заринске Алтайского края
© Фото : Министерство культуры Алтайского края
Экспозиция обновленного музея "Мемориал Славы" в городе Заринске Алтайского края
В региональном министерстве культуры уточняют, что в музее полностью заменили экспозиционно-выставочное оборудование второго этажа, приобрели мебель для сохранения предметов музейного фонда, а также оборудовали специализированное место для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Для сотрудников купили компьютерное и звуковое оборудование.
"Ещё одно новшество — современный интерактивный стол, на котором представлена история Великой Отечественной войны и голографическая 3D-пирамида, позволяющая более реалистично и ярко представить боевые награды. А на втором этаже музея также установили сенсорную панель", - сообщила пресс-служба.
© Фото : Министерство культуры Алтайского краяЭкспозиция обновленного музея "Мемориал Славы" в городе Заринске Алтайского края
© Фото : Министерство культуры Алтайского края
Экспозиция обновленного музея "Мемориал Славы" в городе Заринске Алтайского края