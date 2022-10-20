https://ria.ru/20221020/altay-1825354738.html

На Алтае открыли Мемориал Славы с голографической пирамидой

На Алтае открыли Мемориал Славы с голографической пирамидой - РИА Новости, 20.10.2022

На Алтае открыли Мемориал Славы с голографической пирамидой

Мемориал Славы с голографической пирамидой и сенсорной панелью открыли в Заринске Алтайского края, работы провели в рамках нацпроекта "Культура", сообщила... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:31

2022-10-20T13:31

2022-10-20T13:31

алтайский край

общество

заринск

алтайский край

великая отечественная война (1941-1945)

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БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости. Мемориал Славы с голографической пирамидой и сенсорной панелью открыли в Заринске Алтайского края, работы провели в рамках нацпроекта "Культура", сообщила пресс-служба регионального правительства."В Заринске открылся Мемориал Славы с голографической пирамидой и сенсорной панелью. Работы выполнялись в рамках нацпроекта "Культура". На благоустройство музея из федерального бюджета выделили 4,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.В региональном министерстве культуры уточняют, что в музее полностью заменили экспозиционно-выставочное оборудование второго этажа, приобрели мебель для сохранения предметов музейного фонда, а также оборудовали специализированное место для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Для сотрудников купили компьютерное и звуковое оборудование."Ещё одно новшество — современный интерактивный стол, на котором представлена история Великой Отечественной войны и голографическая 3D-пирамида, позволяющая более реалистично и ярко представить боевые награды. А на втором этаже музея также установили сенсорную панель", - сообщила пресс-служба.

заринск

алтайский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, заринск, алтайский край, великая отечественная война (1941-1945)