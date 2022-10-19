https://ria.ru/20221019/zhizn-1825079032.html
В России снизилась ожидаемая продолжительность жизни
В России снизилась ожидаемая продолжительность жизни - РИА Новости, 19.10.2022
В России снизилась ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года за два года пандемии новой коронавирусной инфекции, заявила замдиректора департамента Минздрава РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:33
2022-10-19T12:33
2022-10-19T12:33
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года за два года пандемии новой коронавирусной инфекции, заявила замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина."К сожалению, пандемия ковида нас немножко откатила назад, и за последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни", - сказала она на VII Всероссийском конгрессе онкопациентов.Гульшина напомнила, что, согласно указу президента страны о национальных целях, ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году должна достигнуть 78 лет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В России снизилась ожидаемая продолжительность жизни
Минздрав: ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года из-за пандемии
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года за два года пандемии новой коронавирусной инфекции, заявила замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина.
"К сожалению, пандемия ковида нас немножко откатила назад, и за последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни", - сказала она на VII Всероссийском конгрессе онкопациентов.
Гульшина напомнила, что, согласно указу президента страны о национальных целях, ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году должна достигнуть 78 лет.