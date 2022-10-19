https://ria.ru/20221019/zhizn-1825079032.html

В России снизилась ожидаемая продолжительность жизни

В России снизилась ожидаемая продолжительность жизни - РИА Новости, 19.10.2022

В России снизилась ожидаемая продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года за два года пандемии новой коронавирусной инфекции, заявила замдиректора департамента Минздрава РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:33

2022-10-19T12:33

2022-10-19T12:33

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года за два года пандемии новой коронавирусной инфекции, заявила замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина."К сожалению, пандемия ковида нас немножко откатила назад, и за последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни", - сказала она на VII Всероссийском конгрессе онкопациентов.Гульшина напомнила, что, согласно указу президента страны о национальных целях, ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году должна достигнуть 78 лет.

https://ria.ru/20221018/vozrast-1824958828.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии