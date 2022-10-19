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В России снизилась ожидаемая продолжительность жизни - РИА Новости, 19.10.2022
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В России снизилась ожидаемая продолжительность жизни
В России снизилась ожидаемая продолжительность жизни - РИА Новости, 19.10.2022
В России снизилась ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года за два года пандемии новой коронавирусной инфекции, заявила замдиректора департамента Минздрава РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:33
2022-10-19T12:33
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года за два года пандемии новой коронавирусной инфекции, заявила замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина."К сожалению, пандемия ковида нас немножко откатила назад, и за последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни", - сказала она на VII Всероссийском конгрессе онкопациентов.Гульшина напомнила, что, согласно указу президента страны о национальных целях, ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году должна достигнуть 78 лет.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России
12:33 19.10.2022
 
В России снизилась ожидаемая продолжительность жизни

Минздрав: ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года из-за пандемии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПожилые женщины на скамейке в парке
Пожилые женщины на скамейке в парке - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пожилые женщины на скамейке в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года за два года пандемии новой коронавирусной инфекции, заявила замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина.
"К сожалению, пандемия ковида нас немножко откатила назад, и за последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни", - сказала она на VII Всероссийском конгрессе онкопациентов.
Гульшина напомнила, что, согласно указу президента страны о национальных целях, ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году должна достигнуть 78 лет.
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