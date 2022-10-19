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Глава Минсельхоза рассказал о квотах на экспорт зерна в 2023 году - РИА Новости, 19.10.2022
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Глава Минсельхоза рассказал о квотах на экспорт зерна в 2023 году
Глава Минсельхоза рассказал о квотах на экспорт зерна в 2023 году - РИА Новости, 19.10.2022
Глава Минсельхоза рассказал о квотах на экспорт зерна в 2023 году
Минсельхоз предварительно планирует размер квоты на экспорт зерна из РФ в 2023 году в 25 миллионов тонн без разбивки на культуры, еще 500 тысяч тонн будет... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:35
2022-10-19T15:58
экономика
дмитрий патрушев
россия
дальний восток
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минсельхоз предварительно планирует размер квоты на экспорт зерна из РФ в 2023 году в 25 миллионов тонн без разбивки на культуры, еще 500 тысяч тонн будет выделено для экспорта из регионов Дальнего Востока, заявил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."Что касается квоты, которую мы традиционно устанавливаем в феврале на вторую половину сезона, то здесь, безусловно, будем расширять экспортное окно. Предварительно планируем, что ее размер составит 25 миллионов тонн без разбивки на отдельные культуры. Кроме того, еще 500 тысяч тонн выделим для экспорта из регионов Дальнего Востока", - сообщил Патрушев по итогам заседания оперштаба Минсельхоза.Одним из инструментов, регулирующих поставки из РФ зерновых культур, является квота на экспорт. Она была введена в феврале 2021 года в рамках мер правительства по сдерживанию роста цен на продукты. Квота распределяется между экспортерами на основании объемов поставок в первую половину сезона. Объем тарифной квоты на экспорт из РФ с 15 февраля по 30 июня 2022 года за пределы ЕАЭС пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) составлял 8 миллионов тонн, на вывоз ржи, ячменя и кукурузы – 3 миллиона тонн.Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко неделю назад сообщила журналистам, что правительство прорабатывает количественное изменение квоты на экспорт зерна из-за ожидаемого высокого урожая. В свою очередь Союз экспортеров зерна заявил, что видит компромиссным вариантом квоты на вывоз зерна в 2023 году ее величину 25 миллионов тонн без разделения по культурам.В России в 2022 году, согласно официальным прогнозам Минсельхоза, ожидается рекордный урожай зерна - 150 миллионов тонн, включая 100 миллионов тонн пшеницы.
https://ria.ru/20220927/zerno-1819763259.html
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экономика, дмитрий патрушев, россия, дальний восток, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Дмитрий Патрушев, Россия, Дальний Восток, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
13:35 19.10.2022 (обновлено: 15:58 19.10.2022)
 
Глава Минсельхоза рассказал о квотах на экспорт зерна в 2023 году

Патрушев: Минсельхоз предложил квоту на экспорт зерна в 2023 году в 25 миллионов тонн

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкРазгрузка зарна пшеницы
Разгрузка зарна пшеницы - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минсельхоз предварительно планирует размер квоты на экспорт зерна из РФ в 2023 году в 25 миллионов тонн без разбивки на культуры, еще 500 тысяч тонн будет выделено для экспорта из регионов Дальнего Востока, заявил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Что касается квоты, которую мы традиционно устанавливаем в феврале на вторую половину сезона, то здесь, безусловно, будем расширять экспортное окно. Предварительно планируем, что ее размер составит 25 миллионов тонн без разбивки на отдельные культуры. Кроме того, еще 500 тысяч тонн выделим для экспорта из регионов Дальнего Востока", - сообщил Патрушев по итогам заседания оперштаба Минсельхоза.
"Соответствующие предложения мы уже направили в Минэкономразвития. Надеюсь, что они будут поддержаны", - сказал министр.
Одним из инструментов, регулирующих поставки из РФ зерновых культур, является квота на экспорт. Она была введена в феврале 2021 года в рамках мер правительства по сдерживанию роста цен на продукты. Квота распределяется между экспортерами на основании объемов поставок в первую половину сезона. Объем тарифной квоты на экспорт из РФ с 15 февраля по 30 июня 2022 года за пределы ЕАЭС пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) составлял 8 миллионов тонн, на вывоз ржи, ячменя и кукурузы – 3 миллиона тонн.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко неделю назад сообщила журналистам, что правительство прорабатывает количественное изменение квоты на экспорт зерна из-за ожидаемого высокого урожая. В свою очередь Союз экспортеров зерна заявил, что видит компромиссным вариантом квоты на вывоз зерна в 2023 году ее величину 25 миллионов тонн без разделения по культурам.
В России в 2022 году, согласно официальным прогнозам Минсельхоза, ожидается рекордный урожай зерна - 150 миллионов тонн, включая 100 миллионов тонн пшеницы.
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ЭкономикаДмитрий ПатрушевРоссияДальний ВостокМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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