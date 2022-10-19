https://ria.ru/20221019/zavod-1825079368.html

Volkswagen ищет покупателей на свой завод в Калуге, пишут СМИ

Volkswagen ищет покупателей на свой завод в Калуге, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2022

Volkswagen ищет покупателей на свой завод в Калуге, пишут СМИ

После приостановки производства на заводе в Калуге в марте этого года, автоконцерн Volkswagen на данный момент не рассчитывает на возобновление работы в России... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:36

2022-10-19T12:36

2022-10-19T12:36

экономика

авто

калуга

россия

volkswagen group rus

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БЕРЛИН, 19 окт - РИА Новости. После приостановки производства на заводе в Калуге в марте этого года, автоконцерн Volkswagen на данный момент не рассчитывает на возобновление работы в России и ищет покупателей на этот актив, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники в компании.По данным газеты, автоконцерн находится в поисках инвестора для своего завода в Калуге, так как не видит иных альтернатив, учитывая события на Украине."С каждым витком эскалации вероятность того, что мы снова сможем производить (в Калуге - ред.) в обозримом будущем, снижается", - цитирует издание неназванного менеджера компании.В наблюдательном совете VW газете озвучили более радикальную позицию, согласно которой у представителей управления "есть четкое желание полностью уйти из страны".Несмотря на слухи, что завод в Калуге может приобрести казахстанское предприятие Asia Auto или австрийский предприниматель Зигфрид Вольф – некогда глава австрийского производителя Magna Steyr – в самом автоконцерне Volkswagen рассчитывают на покупателей в РФ или Китае, пишет газета.Компания Volkswagen Group Rus приостановила производство в России c 3 марта 2022 года. Автомобили автоконцерна собирались на заводе компании в Калуге (Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid), а также на производственной площадке "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде (Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Octavia и Skoda Karoq). По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году упали на 14%, до 86,1 тысячи штук.

https://ria.ru/20221018/zavod-1824847584.html

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825027091.html

https://ria.ru/20221017/avtovaz-1824617681.html

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экономика, авто, калуга, россия, volkswagen group rus