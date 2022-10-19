https://ria.ru/20221019/zasedanie-1825148654.html

Заседание Совета Федерации. Прямая трансляция

Заседание Совета Федерации. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.10.2022

Заседание Совета Федерации. Прямая трансляция

Совет Федерации проводит пленарное заседание. В повестку включен вопрос об указе президента о введении военного положения в новых субъектах Российской... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:00

2022-10-19T17:00

2022-10-19T17:03

совет федерации рф

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Совет Федерации проводит пленарное заседание. В повестку включен вопрос об указе президента о введении военного положения в новых субъектах Российской Федерации.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

совет федерации рф, видео