Рейтинг@Mail.ru
Заседание Совета Федерации. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221019/zasedanie-1825148654.html
Заседание Совета Федерации. Прямая трансляция
Заседание Совета Федерации. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.10.2022
Заседание Совета Федерации. Прямая трансляция
Совет Федерации проводит пленарное заседание. В повестку включен вопрос об указе президента о введении военного положения в новых субъектах Российской... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:00
2022-10-19T17:03
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825139508_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_a1aa771e9d17850ff7de568242c13269.jpg
Совет Федерации проводит пленарное заседание. В повестку включен вопрос об указе президента о введении военного положения в новых субъектах Российской Федерации.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Live_531-е заседание Совета Федерации РФ
Live_531-е заседание Совета Федерации РФ
2022-10-19T17:00
true
PT35M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825139508_64:0:597:400_1920x0_80_0_0_7c66dd275a894d05271bc39cc79c4e1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет федерации рф, видео
Совет Федерации РФ
Заседание Совета Федерации. Прямая трансляция
Совет Федерации проводит пленарное заседание. В повестку включен вопрос об указе президента о введении военного положения в новых субъектах Российской Федерации.
2022-10-19T17:00
true
PT35M01S
17:00 19.10.2022 (обновлено: 17:03 19.10.2022)
 

Заседание Совета Федерации. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Совет Федерации проводит пленарное заседание. В повестку включен вопрос об указе президента о введении военного положения в новых субъектах Российской Федерации.
 
Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала