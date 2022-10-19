https://ria.ru/20221019/zasedanie-1825148654.html
Заседание Совета Федерации. Прямая трансляция
Заседание Совета Федерации. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.10.2022
Заседание Совета Федерации. Прямая трансляция
Совет Федерации проводит пленарное заседание. В повестку включен вопрос об указе президента о введении военного положения в новых субъектах Российской... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:00
2022-10-19T17:00
2022-10-19T17:03
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825139508_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_a1aa771e9d17850ff7de568242c13269.jpg
Совет Федерации проводит пленарное заседание. В повестку включен вопрос об указе президента о введении военного положения в новых субъектах Российской Федерации.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825139508_64:0:597:400_1920x0_80_0_0_7c66dd275a894d05271bc39cc79c4e1b.jpg
Live_531-е заседание Совета Федерации РФ
Live_531-е заседание Совета Федерации РФ
2022-10-19T17:00
true
PT35M01S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, видео
Совет Федерации РФ
Заседание Совета Федерации. Прямая трансляция
Совет Федерации проводит пленарное заседание. В повестку включен вопрос об указе президента о введении военного положения в новых субъектах Российской Федерации.
2022-10-19T17:00
true
PT35M01S
17:00 19.10.2022 (обновлено: 17:03 19.10.2022)
Заседание Совета Федерации. Прямая трансляция
Совет Федерации проводит пленарное заседание. В повестку включен вопрос об указе президента о введении военного положения в новых субъектах Российской Федерации.