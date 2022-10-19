https://ria.ru/20221019/zarplata-1825207467.html

В России увеличилась суммарная задолженность по зарплате

В России увеличилась суммарная задолженность по зарплате - РИА Новости, 19.10.2022

В России увеличилась суммарная задолженность по зарплате

Суммарная задолженность по зарплате в РФ за сентябрь 2022 года выросла на 97,4 миллиона рублей, или на 11,5%, и на 1 октября составила 942,4 миллиона рублей,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T19:12

2022-10-19T19:12

2022-10-19T19:12

экономика

жкх

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за сентябрь 2022 года выросла на 97,4 миллиона рублей, или на 11,5%, и на 1 октября составила 942,4 миллиона рублей, сообщил Росстат.Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 октября 2022 года на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 465,1 миллиона рублей (49,4%), в 2021 году – 131,4 миллиона рублей (13,9%), в 2020 году и ранее – 345,9 миллиона рублей (36,7%).С задержкой выплаты заработной платы на 1 октября столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 41,6%; строительство – 13,2%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки – 9,5%; добыча полезных ископаемых – 7,7%; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 6,2%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 5,9%; научные исследования и разработки – 5,8%; транспорт – 5,7%.

https://ria.ru/20221019/tseny-1825207228.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, жкх, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)