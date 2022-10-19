https://ria.ru/20221019/zakon-1825054928.html

Сенаторы одобрили закон о нематериальном этнокультурном достоянии

Сенаторы одобрили закон о нематериальном этнокультурном достоянии - РИА Новости, 19.10.2022

Сенаторы одобрили закон о нематериальном этнокультурном достоянии

Совфед на заседании в среду одобрил закон о нематериальном этнокультурном достоянии России. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:14

2022-10-19T11:14

2022-10-19T11:20

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о нематериальном этнокультурном достоянии России.В пояснительной записке к закону уточняется, что нематериальное этнокультурное достояние РФ является частью общего наследия человечества в различных областях деятельности, мощным средством сближения народов России, этнических общностей, утверждения их культурной самобытности.Документом регулируются отношения в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния РФ с целью реализации прав этнических общностей на сохранение своей культурно-национальной самобытности, реализации конституционного права каждого гражданина на доступ к культурным ценностям.По словам главы комитета Совфеда по образованию и науке Лилии Гумеровой, нематериальное этнокультурное достояние РФ является частью общего наследия человечества в различных областях деятельности, мощным средством сближения народов России, этнических общностей, утверждения их культурной самобытности."Законом вводится понятийный аппарат, устанавливаются полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, права органов местного самоуправления в области нематериального этнокультурного достояния, основные принципы создания и ведения федерального государственного реестра объектов нематериального этнокультурного достояния РФ", — сказала сенатор.Гумерова также указала на важность принятия документа в проходящий в стране по указу президента Год культурного наследия народов РФ.

https://ria.ru/20220905/gumpolitika-1814651715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, россия, совет федерации рф