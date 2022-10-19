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Сенаторы одобрили закон о нематериальном этнокультурном достоянии
Сенаторы одобрили закон о нематериальном этнокультурном достоянии - РИА Новости, 19.10.2022
Сенаторы одобрили закон о нематериальном этнокультурном достоянии
Совфед на заседании в среду одобрил закон о нематериальном этнокультурном достоянии России. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:14
2022-10-19T11:14
2022-10-19T11:20
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о нематериальном этнокультурном достоянии России.В пояснительной записке к закону уточняется, что нематериальное этнокультурное достояние РФ является частью общего наследия человечества в различных областях деятельности, мощным средством сближения народов России, этнических общностей, утверждения их культурной самобытности.Документом регулируются отношения в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния РФ с целью реализации прав этнических общностей на сохранение своей культурно-национальной самобытности, реализации конституционного права каждого гражданина на доступ к культурным ценностям.По словам главы комитета Совфеда по образованию и науке Лилии Гумеровой, нематериальное этнокультурное достояние РФ является частью общего наследия человечества в различных областях деятельности, мощным средством сближения народов России, этнических общностей, утверждения их культурной самобытности."Законом вводится понятийный аппарат, устанавливаются полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, права органов местного самоуправления в области нематериального этнокультурного достояния, основные принципы создания и ведения федерального государственного реестра объектов нематериального этнокультурного достояния РФ", — сказала сенатор.Гумерова также указала на важность принятия документа в проходящий в стране по указу президента Год культурного наследия народов РФ.
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Культура, Новости культуры, Россия, Совет Федерации РФ
11:14 19.10.2022 (обновлено: 11:20 19.10.2022)
Сенаторы одобрили закон о нематериальном этнокультурном достоянии
Совет Федерации одобрил закон о нематериальном этнокультурном достоянии России
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о нематериальном этнокультурном достоянии России.
В пояснительной записке к закону уточняется, что нематериальное этнокультурное достояние РФ является частью общего наследия человечества в различных областях деятельности, мощным средством сближения народов России, этнических общностей, утверждения их культурной самобытности.
Документом регулируются отношения в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния РФ с целью реализации прав этнических общностей на сохранение своей культурно-национальной самобытности, реализации конституционного права каждого гражданина на доступ к культурным ценностям.
По словам главы комитета Совфеда по образованию и науке Лилии Гумеровой
, нематериальное этнокультурное достояние РФ является частью общего наследия человечества в различных областях деятельности, мощным средством сближения народов России, этнических общностей, утверждения их культурной самобытности.
"Законом вводится понятийный аппарат, устанавливаются полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, права органов местного самоуправления в области нематериального этнокультурного достояния, основные принципы создания и ведения федерального государственного реестра объектов нематериального этнокультурного достояния РФ", — сказала сенатор.
Гумерова также указала на важность принятия документа в проходящий в стране по указу президента Год культурного наследия народов РФ.