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Источник назвал имя экс-замминистра энергетики, уличенного в крупной взятке - РИА Новости, 19.10.2022
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Источник назвал имя экс-замминистра энергетики, уличенного в крупной взятке
Источник назвал имя экс-замминистра энергетики, уличенного в крупной взятке - РИА Новости, 19.10.2022
Источник назвал имя экс-замминистра энергетики, уличенного в крупной взятке
Экс-замглавы Минэнерго РФ, которому вменяют взятки на госконтрактах на 227 миллионов рублей, оказался задержанный два года назад Анатолий Тихонов, сообщил РИА... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T15:35
2022-10-19T15:51
происшествия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Экс-замглавы Минэнерго РФ, которому вменяют взятки на госконтрактах на 227 миллионов рублей, оказался задержанный два года назад Анатолий Тихонов, сообщил РИА Новости информированный источник.В среду глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что силовики уличили во взятках на 227 миллионов рублей бывшего замминистра энергетики России. Как рассказал министр, "деньги передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов". Имени подозреваемого Колокольцев не назвал.Согласно карточке уголовного дела из базы данных московских судов общей юрисдикции, Тихонову в окончательной редакции, помимо растраты в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), вменили получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).Уголовное дело передано в Мещанский суд на рассмотрение, первое заседание запланировано на 26 октября. Всего по делу проходят семеро.Анатолий Тихонов был арестован в сентябре 2020 года. По мнению СК РФ, в бытность главы "Российского энергетического агентства" при Минэнерго России он организовал хищение более 600 миллионов рублей, выделенных Минэнерго для создания информационной системы.Узнав о возбуждении уголовного дела, бывший чиновник пытался бежать, но был задержан вместе с другими фигурантами. Часть из них, писал "Коммерсант", дала показания на бывшего замминистра.Позднее, как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, вскрылись новые эпизоды: так, по версии следствия, еще 100 миллионов рублей Тихонов похитил при поставке оборудования по двум госконтрактам. Таким образом, общий ущерб превысил 700 миллионов рублей.
https://ria.ru/20200910/tikhonov-1577045987.html
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происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия
Происшествия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россия
15:35 19.10.2022 (обновлено: 15:51 19.10.2022)
 
Источник назвал имя экс-замминистра энергетики, уличенного в крупной взятке

Экс-замминистра энергетики Тихонова уличили во взятке еще на 227 миллионов рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкБывший замминистра энергетики Анатолий Тихонов
Бывший замминистра энергетики Анатолий Тихонов - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бывший замминистра энергетики Анатолий Тихонов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Экс-замглавы Минэнерго РФ, которому вменяют взятки на госконтрактах на 227 миллионов рублей, оказался задержанный два года назад Анатолий Тихонов, сообщил РИА Новости информированный источник.
В среду глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что силовики уличили во взятках на 227 миллионов рублей бывшего замминистра энергетики России. Как рассказал министр, "деньги передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов". Имени подозреваемого Колокольцев не назвал.
"Речь идёт о бывшем замглавы Минэнерго Анатолии Тихонове", - заявил источник, не уточнив, идет ли речь о ранее неизвестном эпизоде или новом расследовании.
Согласно карточке уголовного дела из базы данных московских судов общей юрисдикции, Тихонову в окончательной редакции, помимо растраты в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), вменили получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Уголовное дело передано в Мещанский суд на рассмотрение, первое заседание запланировано на 26 октября. Всего по делу проходят семеро.
Избрание меры пресечения фигурантам дела замминистра энергетики А. Тихонова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября 2020, 15:44
СК назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором хищения средств
Анатолий Тихонов был арестован в сентябре 2020 года. По мнению СК РФ, в бытность главы "Российского энергетического агентства" при Минэнерго России он организовал хищение более 600 миллионов рублей, выделенных Минэнерго для создания информационной системы.
Узнав о возбуждении уголовного дела, бывший чиновник пытался бежать, но был задержан вместе с другими фигурантами. Часть из них, писал "Коммерсант", дала показания на бывшего замминистра.
Позднее, как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, вскрылись новые эпизоды: так, по версии следствия, еще 100 миллионов рублей Тихонов похитил при поставке оборудования по двум госконтрактам. Таким образом, общий ущерб превысил 700 миллионов рублей.
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября 2020, 20:01
В СК заявили о попытке окружения Тихонова оказать давление на свидетелей
 
ПроисшествияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Россия
 
 
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