https://ria.ru/20221019/vzyatka-1825130667.html

Источник назвал имя экс-замминистра энергетики, уличенного в крупной взятке

Источник назвал имя экс-замминистра энергетики, уличенного в крупной взятке - РИА Новости, 19.10.2022

Источник назвал имя экс-замминистра энергетики, уличенного в крупной взятке

Экс-замглавы Минэнерго РФ, которому вменяют взятки на госконтрактах на 227 миллионов рублей, оказался задержанный два года назад Анатолий Тихонов, сообщил РИА... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T15:35

2022-10-19T15:35

2022-10-19T15:51

происшествия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Экс-замглавы Минэнерго РФ, которому вменяют взятки на госконтрактах на 227 миллионов рублей, оказался задержанный два года назад Анатолий Тихонов, сообщил РИА Новости информированный источник.В среду глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что силовики уличили во взятках на 227 миллионов рублей бывшего замминистра энергетики России. Как рассказал министр, "деньги передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов". Имени подозреваемого Колокольцев не назвал.Согласно карточке уголовного дела из базы данных московских судов общей юрисдикции, Тихонову в окончательной редакции, помимо растраты в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), вменили получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).Уголовное дело передано в Мещанский суд на рассмотрение, первое заседание запланировано на 26 октября. Всего по делу проходят семеро.Анатолий Тихонов был арестован в сентябре 2020 года. По мнению СК РФ, в бытность главы "Российского энергетического агентства" при Минэнерго России он организовал хищение более 600 миллионов рублей, выделенных Минэнерго для создания информационной системы.Узнав о возбуждении уголовного дела, бывший чиновник пытался бежать, но был задержан вместе с другими фигурантами. Часть из них, писал "Коммерсант", дала показания на бывшего замминистра.Позднее, как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, вскрылись новые эпизоды: так, по версии следствия, еще 100 миллионов рублей Тихонов похитил при поставке оборудования по двум госконтрактам. Таким образом, общий ущерб превысил 700 миллионов рублей.

https://ria.ru/20200910/tikhonov-1577045987.html

https://ria.ru/20200909/tikhonov-1577007615.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия