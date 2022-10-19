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ВТБ открыл крупнейший офис в Москве

ВТБ открыл крупнейший офис в Москве - РИА Новости, 19.10.2022

ВТБ открыл крупнейший офис в Москве

ВТБ открыл крупнейшее в Москве мультиформатное отделение для обслуживания клиентов всех сегментов бизнеса, расположенное в Башне ВТБ в Москва-Сити, сообщает... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:39

2022-10-19T11:39

2022-10-19T11:39

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. ВТБ открыл крупнейшее в Москве мультиформатное отделение для обслуживания клиентов всех сегментов бизнеса, расположенное в Башне ВТБ в Москва-Сити, сообщает банк.На площади свыше двух тысяч квадратных метров будут работать около 100 сотрудников, которые смогут обслуживать на 20% больше клиентов, чем в среднем по сети. В основе концепции нового формата заложено использование единого пространства, максимально ориентированное на потребности клиентов.За счет технологических и мультимедиа систем переговорные офиса можно будет использовать для образовательных целей: проведения лекториев по вопросам финансовой грамотности или организации выставок. Офис полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья."Развитие сети офисов – стратегическая задача ВТБ. Мы одними из первых в России запустили новый тип современного мультиформатного офиса. Передовые технологии и удобное зонирование, которые мы применяем в новых точках, в 1,5 раза повышают эффективность обслуживания клиентов. Мультиформатный офис станет для нас не только крупнейшим отделением в столице. Это пространство объединит все направления бизнеса ВТБ и станет настоящей финансовой фабрикой с применением новых моделей обслуживания", - приводится в сообщении комментарий члена правления ВТБ Юрия Андресова.В ближайшее время мультиформатные отделения ВТБ будут открыты в Санкт-Петербурге, Кемерово, Липецке и Волгограде, добавили в пресс-службе банка.

https://realty.ria.ru/20221018/ipoteka-1824849897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, россия