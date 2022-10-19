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Солдаты ВСУ шли на боевые выходы под амфетамином, заявили пленные - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/vsu-1825017325.html
Солдаты ВСУ шли на боевые выходы под амфетамином, заявили пленные
Солдаты ВСУ шли на боевые выходы под амфетамином, заявили пленные - РИА Новости, 19.10.2022
Солдаты ВСУ шли на боевые выходы под амфетамином, заявили пленные
Украинские военнослужащие ходили на боевые задания под воздействием наркотических средств, в том числе амфетамина, рассказали РИА Новости пленные. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T06:08
2022-10-19T06:15
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Украинские военнослужащие ходили на боевые задания под воздействием наркотических средств, в том числе амфетамина, рассказали РИА Новости пленные."Выпивали больше. Наркотики, когда на диверсионные (задания) выходили, принимали", — заявил старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии старший сержант Виталий Катранич.Отвечая на вопрос, отправлялись ли они на боевые выходы под воздействием наркотиков и каких именно, он сказал: "Так точно. Амфетамин".По словам Катранича, после этого военнослужащие могли не спать по двое-трое суток.Сержант полка "Азов"* Михаил Швец подтвердил эту информацию. По его словам, военные ДНР также рассказывали, что украинцы под воздействием препаратов иногда даже не сразу реагировали на ранения из огнестрельного оружия."Здесь были парни из ДНР, которые воевали, и говорили, что мы стреляем в него, а он встает и дальше идет, такие наркотические средства, что человек не чувствует боли. Говорили о каких-то ампулах, желтых, и там какой-то шприц был", — сказал Швец.На уточняющий вопрос, находились ли у них американские препараты, он ответил утвердительно.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221019/svo-1825013495.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
06:08 19.10.2022 (обновлено: 06:15 19.10.2022)
 
Солдаты ВСУ шли на боевые выходы под амфетамином, заявили пленные

Пленные рассказали, что военные ВСУ шли на боевые походы под воздействием амфетамина

© РИА Новости / Андрей КоцСдавшиеся в плен украинские военнослужащие
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Украинские военнослужащие ходили на боевые задания под воздействием наркотических средств, в том числе амфетамина, рассказали РИА Новости пленные.
"Выпивали больше. Наркотики, когда на диверсионные (задания) выходили, принимали", — заявил старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии старший сержант Виталий Катранич.
Отвечая на вопрос, отправлялись ли они на боевые выходы под воздействием наркотиков и каких именно, он сказал: "Так точно. Амфетамин".
По словам Катранича, после этого военнослужащие могли не спать по двое-трое суток.
Сержант полка "Азов"* Михаил Швец подтвердил эту информацию. По его словам, военные ДНР также рассказывали, что украинцы под воздействием препаратов иногда даже не сразу реагировали на ранения из огнестрельного оружия.
Украинские военнопленные - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
03:06Специальная военная операция на Украине
Половина боевиков "Азова"* принимала наркотики, сообщил украинский пленный
"Здесь были парни из ДНР, которые воевали, и говорили, что мы стреляем в него, а он встает и дальше идет, такие наркотические средства, что человек не чувствует боли. Говорили о каких-то ампулах, желтых, и там какой-то шприц был", — сказал Швец.
На уточняющий вопрос, находились ли у них американские препараты, он ответил утвердительно.
*Запрещенная в России террористическая организация
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