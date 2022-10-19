https://ria.ru/20221019/voennosluzhaschie-1825115485.html

Путин призвал обеспечить военнослужащих всем необходимым

Путин призвал обеспечить военнослужащих всем необходимым - РИА Новости, 19.10.2022

Путин призвал обеспечить военнослужащих всем необходимым

Президент РФ Владимир Путин заявил, что гордится каждым поступившим на военную службу, воины должны быть обеспечены всем необходимым. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:51

2022-10-19T14:51

2022-10-19T15:05

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что гордится каждым поступившим на военную службу, воины должны быть обеспечены всем необходимым.Президент в среду проводит заседание Совбеза в режиме видеоконференции."Хочу еще раз подчеркнуть, что мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите отечества. И те наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым", - сказал Путин.Президент уточнил, что это касается и оборудования казарм, бытовых условий, экипировки и снаряжения, а также медицинского обслуживания.

https://ria.ru/20221019/putin-1825114103.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, безопасность, владимир путин