https://ria.ru/20221019/voennosluzhaschie-1825115485.html
Путин призвал обеспечить военнослужащих всем необходимым
Путин призвал обеспечить военнослужащих всем необходимым - РИА Новости, 19.10.2022
Путин призвал обеспечить военнослужащих всем необходимым
Президент РФ Владимир Путин заявил, что гордится каждым поступившим на военную службу, воины должны быть обеспечены всем необходимым. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:51
2022-10-19T14:51
2022-10-19T15:05
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что гордится каждым поступившим на военную службу, воины должны быть обеспечены всем необходимым.Президент в среду проводит заседание Совбеза в режиме видеоконференции."Хочу еще раз подчеркнуть, что мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите отечества. И те наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым", - сказал Путин.Президент уточнил, что это касается и оборудования казарм, бытовых условий, экипировки и снаряжения, а также медицинского обслуживания.
https://ria.ru/20221019/putin-1825114103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин
14:51 19.10.2022 (обновлено: 15:05 19.10.2022)
Путин призвал обеспечить военнослужащих всем необходимым
Президент Путин заявил, что военнослужащие должны быть обеспечены всем необходимым
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что гордится каждым поступившим на военную службу, воины должны быть обеспечены всем необходимым.
Президент в среду проводит заседание Совбеза в режиме видеоконференции.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите отечества. И те наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым", - сказал Путин.
Президент уточнил, что это касается и оборудования казарм, бытовых условий, экипировки и снаряжения, а также медицинского обслуживания.