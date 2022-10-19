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Путин призвал обеспечить военнослужащих всем необходимым - РИА Новости, 19.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221019/voennosluzhaschie-1825115485.html
Путин призвал обеспечить военнослужащих всем необходимым
Путин призвал обеспечить военнослужащих всем необходимым - РИА Новости, 19.10.2022
Путин призвал обеспечить военнослужащих всем необходимым
Президент РФ Владимир Путин заявил, что гордится каждым поступившим на военную службу, воины должны быть обеспечены всем необходимым. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:51
2022-10-19T15:05
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что гордится каждым поступившим на военную службу, воины должны быть обеспечены всем необходимым.Президент в среду проводит заседание Совбеза в режиме видеоконференции."Хочу еще раз подчеркнуть, что мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите отечества. И те наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым", - сказал Путин.Президент уточнил, что это касается и оборудования казарм, бытовых условий, экипировки и снаряжения, а также медицинского обслуживания.
https://ria.ru/20221019/putin-1825114103.html
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин
14:51 19.10.2022 (обновлено: 15:05 19.10.2022)
 
Путин призвал обеспечить военнослужащих всем необходимым

Президент Путин заявил, что военнослужащие должны быть обеспечены всем необходимым

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент Россия Владимир Путин
Президент Россия Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Россия Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что гордится каждым поступившим на военную службу, воины должны быть обеспечены всем необходимым.
Президент в среду проводит заседание Совбеза в режиме видеоконференции.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите отечества. И те наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым", - сказал Путин.
Президент уточнил, что это касается и оборудования казарм, бытовых условий, экипировки и снаряжения, а также медицинского обслуживания.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
14:49Специальная военная операция на Украине
Путин объявил о введении военного положения на новых территориях России
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВладимир Путин
 
 
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