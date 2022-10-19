https://ria.ru/20221019/ulitsa-1825015663.html

В Раде заявили о переименовании улицы Бандеры в одном из населенных пунктов

В Раде заявили о переименовании улицы Бандеры в одном из населенных пунктов - РИА Новости, 19.10.2022

В Раде заявили о переименовании улицы Бандеры в одном из населенных пунктов

Сельсовет поселка Тывров Винницкой области решил переименовать улицу, названную в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры, сообщила в Telegram... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T04:58

2022-10-19T04:58

2022-10-19T12:25

в мире

степан бандера

петр порошенко

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винницкая область

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сельсовет поселка Тывров Винницкой области решил переименовать улицу, названную в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры, сообщила в Telegram депутат Верховной рады Софья Федина.Она опубликовала скан документа, из которого следует, что улица Бандеры будет называться Логанской, а Галицкой армии — Казацкой. При этом в постановлении говорится, что сельсовет действует в соответствии с "Рекомендациями уполномоченного по защите государственного языка"."В Винницкой области переименовали улицы Степана Бандеры и Галицкой армии в связи с необходимостью из-за агрессии России против Украины" , — возмутилась Федина.Степан Бандера (1909-1959) был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*) и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.УПА* сформировали в октябре 1942 года, она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году. Пятнадцатого октября 1959 года агент КГБ Богдан Сташинский ликвидировал Бандеру в Мюнхене. В 2010 году президент Украины Виктор Ющенко присвоил лидеру ОУН-УПА* звание Героя Украины, но затем суд признал этот указ незаконным. В мае 2015 года президент Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220724/myunkhen-1804660189.html

https://ria.ru/20220921/dnepropetrovsk-1818377692.html

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