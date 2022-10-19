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В Раде заявили о переименовании улицы Бандеры в одном из населенных пунктов - РИА Новости, 19.10.2022
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В Раде заявили о переименовании улицы Бандеры в одном из населенных пунктов
В Раде заявили о переименовании улицы Бандеры в одном из населенных пунктов - РИА Новости, 19.10.2022
В Раде заявили о переименовании улицы Бандеры в одном из населенных пунктов
Сельсовет поселка Тывров Винницкой области решил переименовать улицу, названную в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры, сообщила в Telegram... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T04:58
2022-10-19T12:25
в мире
степан бандера
петр порошенко
украина
россия
винницкая область
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сельсовет поселка Тывров Винницкой области решил переименовать улицу, названную в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры, сообщила в Telegram депутат Верховной рады Софья Федина.Она опубликовала скан документа, из которого следует, что улица Бандеры будет называться Логанской, а Галицкой армии — Казацкой. При этом в постановлении говорится, что сельсовет действует в соответствии с "Рекомендациями уполномоченного по защите государственного языка"."В Винницкой области переименовали улицы Степана Бандеры и Галицкой армии в связи с необходимостью из-за агрессии России против Украины" , — возмутилась Федина.Степан Бандера (1909-1959) был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*) и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.УПА* сформировали в октябре 1942 года, она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году. Пятнадцатого октября 1959 года агент КГБ Богдан Сташинский ликвидировал Бандеру в Мюнхене. В 2010 году президент Украины Виктор Ющенко присвоил лидеру ОУН-УПА* звание Героя Украины, но затем суд признал этот указ незаконным. В мае 2015 года президент Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220724/myunkhen-1804660189.html
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в мире, степан бандера, петр порошенко, украина, россия, винницкая область, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, telegram, верховная рада украины
В мире, Степан Бандера, Петр Порошенко, Украина, Россия, Винницкая область, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, Telegram, Верховная Рада Украины
04:58 19.10.2022 (обновлено: 12:25 19.10.2022)
 
В Раде заявили о переименовании улицы Бандеры в одном из населенных пунктов

Депутат Рады Федина: в Тыврове Винницкой области улицу Бандеры переименовали в Логанскую

CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Пролітаючи над ТивровомВид на поселок Тывров в Винницкой области
Вид на поселок Тывров в Винницкой области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Пролітаючи над Тивровом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сельсовет поселка Тывров Винницкой области решил переименовать улицу, названную в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры, сообщила в Telegram депутат Верховной рады Софья Федина.
Она опубликовала скан документа, из которого следует, что улица Бандеры будет называться Логанской, а Галицкой армии — Казацкой. При этом в постановлении говорится, что сельсовет действует в соответствии с "Рекомендациями уполномоченного по защите государственного языка".
"В Винницкой области переименовали улицы Степана Бандеры и Галицкой армии в связи с необходимостью из-за агрессии России против Украины" , — возмутилась Федина.
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Степан Бандера (1909-1959) был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*) и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.
УПА* сформировали в октябре 1942 года, она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.
Пятнадцатого октября 1959 года агент КГБ Богдан Сташинский ликвидировал Бандеру в Мюнхене. В 2010 году президент Украины Виктор Ющенко присвоил лидеру ОУН-УПА* звание Героя Украины, но затем суд признал этот указ незаконным. В мае 2015 года президент Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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21 сентября, 12:26Специальная военная операция на Украине
Власти Днепропетровска присвоили одной из центральных улиц имя Бандеры
 
В миреСтепан БандераПетр ПорошенкоУкраинаРоссияВинницкая областьОрганизация украинских националистовУкраинская повстанческая армияTelegramВерховная Рада Украины
 
 
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