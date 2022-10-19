https://ria.ru/20221019/ukraina-1825147424.html
"Самое время". Британцы отметили важный сигнал Украине от США
"Самое время". Британцы отметили важный сигнал Украине от США - РИА Новости, 19.10.2022
"Самое время". Британцы отметили важный сигнал Украине от США
Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают предупреждение лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T16:18
2022-10-19T16:18
2022-10-19T17:07
в мире
украина
сша
конгресс сша
кевин маккарти
россия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают предупреждение лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о том, что помощь Украине после промежуточных выборов может сократиться. "Самое время отозвать "карт-бланш", выданный Зеленскому. После этого он начнет говорить о прекращении огня и мирных переговорах", — написал один из пользователей. "Когда президент Украины выступает по телевидению и требует больше денег, возникает проблема! Кто следит за бюджетом? Кто проверяет, как он расходуется?" — спросил другой. "Нужно сказать, что денег больше нет, и не помогать", — отметил третий. "Меня смешит, когда чиновники делают вид, что США просто так раздают деньги и ничего не просят взамен", — заявил комментатор. "Мы не должны посылать ни пенни в другие страны! У нас есть свои проблемы, о которых нужно позаботиться в первую очередь!" — заключил читатель. Накануне Маккарти заявил, что американская помощь Украине может сократиться в случае победы его однопартийцев на выборах в конгресс, поскольку республиканцы не готовы выделять ее в неограниченных объемах. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, тратя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825037655.html
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825081831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, конгресс сша, кевин маккарти, россия
В мире, Украина, США, Конгресс США, Кевин Маккарти, Россия
16:18 19.10.2022 (обновлено: 17:07 19.10.2022)
"Самое время". Британцы отметили важный сигнал Украине от США
Читатели DM поддержали сенатора США Маккарти после слов о сокращении помощи Украине
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
активно обсуждают предупреждение лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о том, что помощь Украине после промежуточных выборов может сократиться.
"Самое время отозвать "карт-бланш", выданный Зеленскому. После этого он начнет говорить о прекращении огня и мирных переговорах", — написал один из пользователей.
"Когда президент Украины выступает по телевидению и требует больше денег, возникает проблема! Кто следит за бюджетом? Кто проверяет, как он расходуется?" — спросил другой.
"Нужно сказать, что денег больше нет, и не помогать", — отметил третий.
"Меня смешит, когда чиновники делают вид, что США просто так раздают деньги и ничего не просят взамен", — заявил комментатор.
"Мы не должны посылать ни пенни в другие страны! У нас есть свои проблемы, о которых нужно позаботиться в первую очередь!" — заключил читатель.
Накануне Маккарти заявил, что американская помощь Украине может сократиться в случае победы его однопартийцев на выборах в конгресс, поскольку республиканцы не готовы выделять ее в неограниченных объемах.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО
неустанно накачивают киевский режим оружием, тратя на это десятки миллиардов долларов. Москва
, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.