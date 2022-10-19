https://ria.ru/20221019/ukraina-1825147424.html

"Самое время". Британцы отметили важный сигнал Украине от США

"Самое время". Британцы отметили важный сигнал Украине от США - РИА Новости, 19.10.2022

"Самое время". Британцы отметили важный сигнал Украине от США

Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают предупреждение лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T16:18

2022-10-19T16:18

2022-10-19T17:07

в мире

украина

сша

конгресс сша

кевин маккарти

россия

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают предупреждение лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о том, что помощь Украине после промежуточных выборов может сократиться. "Самое время отозвать "карт-бланш", выданный Зеленскому. После этого он начнет говорить о прекращении огня и мирных переговорах", — написал один из пользователей. "Когда президент Украины выступает по телевидению и требует больше денег, возникает проблема! Кто следит за бюджетом? Кто проверяет, как он расходуется?" — спросил другой. "Нужно сказать, что денег больше нет, и не помогать", — отметил третий. "Меня смешит, когда чиновники делают вид, что США просто так раздают деньги и ничего не просят взамен", — заявил комментатор. "Мы не должны посылать ни пенни в другие страны! У нас есть свои проблемы, о которых нужно позаботиться в первую очередь!" — заключил читатель. Накануне Маккарти заявил, что американская помощь Украине может сократиться в случае победы его однопартийцев на выборах в конгресс, поскольку республиканцы не готовы выделять ее в неограниченных объемах. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, тратя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825037655.html

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825081831.html

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, сша, конгресс сша, кевин маккарти, россия