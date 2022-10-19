https://ria.ru/20221019/ukraina-1825086285.html

В Китае раскрыли, как Запад "замаскировал" свой провал на Украине

В Китае раскрыли, как Запад "замаскировал" свой провал на Украине - РИА Новости, 19.10.2022

В Китае раскрыли, как Запад "замаскировал" свой провал на Украине

Западные страны, увеличивая объемы финансовой и военной помощи Киеву, загоняют себя в стратегический тупик с бессрочными обязательствами перед Украиной и... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:59

2022-10-19T12:59

2022-10-19T13:29

владимир зеленский

украина

россия

москва

нато

евросоюз

санкции в отношении россии

политика

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Западные страны, увеличивая объемы финансовой и военной помощи Киеву, загоняют себя в стратегический тупик с бессрочными обязательствами перед Украиной и отсутствием плана по завершению кризиса, пишет Asia Times.По мнению автора статьи, НАТО и ЕС не смогли навредить России экономическими санкциями."С учетом того, что курс рубля после начала военных действий, наоборот, укрепился, а зависимость Европы от России усиливается с наступающей зимой, Москва не может считать совместный ответ Запада жестким", — говорится в публикации.При этом, как отмечается в статье, Запад стремится как можно надежнее "замаскировать" свой провал."Эта осечка маскируется чередой визитов западных лидеров в Киев, чтобы отдать дань уважения мужеству президента Украины Владимира Зеленского. Визиты не влияют на ход противостояния, но Украину изображают как триумфатора", — констатировали в издании.По словам автора, для Москвы реакция стран НАТО и ЕС на спецоперацию и постоянное расширение альянса на Восток стала демонстрацией враждебного настроя Запада и его исторического нежелания признавать интересы безопасности России."Необходимо снизить градус напряженности между Россией и Украиной с участием Китая и США, чтобы создать более широкое дипломатическое пространство для диалога", — заключил обозреватель.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825027091.html

https://ria.ru/20221019/kitay-1824973553.html

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россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир зеленский, украина, россия, москва, нато, евросоюз, санкции в отношении россии, политика