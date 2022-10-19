https://ria.ru/20221019/ukraina-1825086285.html
В Китае раскрыли, как Запад "замаскировал" свой провал на Украине
В Китае раскрыли, как Запад "замаскировал" свой провал на Украине - РИА Новости, 19.10.2022
В Китае раскрыли, как Запад "замаскировал" свой провал на Украине
Западные страны, увеличивая объемы финансовой и военной помощи Киеву, загоняют себя в стратегический тупик с бессрочными обязательствами перед Украиной и... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:59
2022-10-19T12:59
2022-10-19T13:29
владимир зеленский
украина
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москва
нато
евросоюз
санкции в отношении россии
политика
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Западные страны, увеличивая объемы финансовой и военной помощи Киеву, загоняют себя в стратегический тупик с бессрочными обязательствами перед Украиной и отсутствием плана по завершению кризиса, пишет Asia Times.По мнению автора статьи, НАТО и ЕС не смогли навредить России экономическими санкциями."С учетом того, что курс рубля после начала военных действий, наоборот, укрепился, а зависимость Европы от России усиливается с наступающей зимой, Москва не может считать совместный ответ Запада жестким", — говорится в публикации.При этом, как отмечается в статье, Запад стремится как можно надежнее "замаскировать" свой провал."Эта осечка маскируется чередой визитов западных лидеров в Киев, чтобы отдать дань уважения мужеству президента Украины Владимира Зеленского. Визиты не влияют на ход противостояния, но Украину изображают как триумфатора", — констатировали в издании.По словам автора, для Москвы реакция стран НАТО и ЕС на спецоперацию и постоянное расширение альянса на Восток стала демонстрацией враждебного настроя Запада и его исторического нежелания признавать интересы безопасности России."Необходимо снизить градус напряженности между Россией и Украиной с участием Китая и США, чтобы создать более широкое дипломатическое пространство для диалога", — заключил обозреватель.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825027091.html
https://ria.ru/20221019/kitay-1824973553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир зеленский, украина, россия, москва, нато, евросоюз, санкции в отношении россии, политика
Владимир Зеленский, Украина, Россия, Москва, НАТО, Евросоюз, Санкции в отношении России, Политика
12:59 19.10.2022 (обновлено: 13:29 19.10.2022)
В Китае раскрыли, как Запад "замаскировал" свой провал на Украине
Asia Times: западные лидеры маскируют свой провал на Украине постоянными визитами в Киев