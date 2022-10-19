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Посол Украины вышел из себя после действий министра обороны Израиля - РИА Новости, 19.10.2022
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Посол Украины вышел из себя после действий министра обороны Израиля
Посол Украины вышел из себя после действий министра обороны Израиля - РИА Новости, 19.10.2022
Посол Украины вышел из себя после действий министра обороны Израиля
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обрушился с резкой критикой на министра обороны Бени Ганца после того, как он отменил телефонный разговор с украинским РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T12:43
2022-10-19T14:00
в мире
бени ганц
алексей резников
украина
израиль
киев
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обрушился с резкой критикой на министра обороны Бени Ганца после того, как он отменил телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым, пишет The Jerusalem Post. "Глубоко разочарован" израильтянами после того, как Украине сообщили, что звонок между Ганцем и Резниковым, который был запланирован еще в августе, не состоится", — сказал посол. По словам Корнийчука, никаких объяснений по этому поводу израильская сторона не дала. "В дальнейшем я не думаю, что наш министр обороны будет контактировать с Ганцем", — заключил Корнийчук.В конце прошлой недели израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал правительство начать оказывать Украине военную помощь. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что это будет опрометчивый шаг, который уничтожит отношения Тель-Авива и Москвы.По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Киев официально попросит Израиль предоставить системы противовоздушной обороны. Ответа не это пока не последовало.
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825037655.html
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в мире, бени ганц, алексей резников, украина, израиль, киев
В мире, Бени Ганц, Алексей Резников, Украина, Израиль, Киев
12:43 19.10.2022 (обновлено: 14:00 19.10.2022)
 
Посол Украины вышел из себя после действий министра обороны Израиля

Посол Украины Корнийчук вышел из себя из-за отказа министра обороны Израиля от переговоров

© Фото : страница посольства Украины в Израиле в соцсетиПосол Украины в Израиле Евгений Корнийчук
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : страница посольства Украины в Израиле в соцсети
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обрушился с резкой критикой на министра обороны Бени Ганца после того, как он отменил телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым, пишет The Jerusalem Post.

"Глубоко разочарован" израильтянами после того, как Украине сообщили, что звонок между Ганцем и Резниковым, который был запланирован еще в августе, не состоится", — сказал посол.
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По словам Корнийчука, никаких объяснений по этому поводу израильская сторона не дала.
"В дальнейшем я не думаю, что наш министр обороны будет контактировать с Ганцем", — заключил Корнийчук.
В конце прошлой недели израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал правительство начать оказывать Украине военную помощь. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что это будет опрометчивый шаг, который уничтожит отношения Тель-Авива и Москвы.
По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Киев официально попросит Израиль предоставить системы противовоздушной обороны. Ответа не это пока не последовало.
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