12:43 19.10.2022 (обновлено: 14:00 19.10.2022)
Посол Украины вышел из себя после действий министра обороны Израиля
Посол Украины Корнийчук вышел из себя из-за отказа министра обороны Израиля от переговоров
© Фото : страница посольства Украины в Израиле в соцсетиПосол Украины в Израиле Евгений Корнийчук
© Фото : страница посольства Украины в Израиле в соцсети
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обрушился с резкой критикой на министра обороны Бени Ганца после того, как он отменил телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым, пишет The Jerusalem Post.
"Глубоко разочарован" израильтянами после того, как Украине сообщили, что звонок между Ганцем и Резниковым, который был запланирован еще в августе, не состоится", — сказал посол.
"Глубоко разочарован" израильтянами после того, как Украине сообщили, что звонок между Ганцем и Резниковым, который был запланирован еще в августе, не состоится", — сказал посол.
По словам Корнийчука, никаких объяснений по этому поводу израильская сторона не дала.
"В дальнейшем я не думаю, что наш министр обороны будет контактировать с Ганцем", — заключил Корнийчук.
В конце прошлой недели израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал правительство начать оказывать Украине военную помощь. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что это будет опрометчивый шаг, который уничтожит отношения Тель-Авива и Москвы.
По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Киев официально попросит Израиль предоставить системы противовоздушной обороны. Ответа не это пока не последовало.