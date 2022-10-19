https://ria.ru/20221019/ukraina-1825081831.html

Посол Украины вышел из себя после действий министра обороны Израиля

Посол Украины вышел из себя после действий министра обороны Израиля - РИА Новости, 19.10.2022

Посол Украины вышел из себя после действий министра обороны Израиля

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обрушился с резкой критикой на министра обороны Бени Ганца после того, как он отменил телефонный разговор с украинским РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T12:43

2022-10-19T12:43

2022-10-19T14:00

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бени ганц

алексей резников

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обрушился с резкой критикой на министра обороны Бени Ганца после того, как он отменил телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым, пишет The Jerusalem Post. "Глубоко разочарован" израильтянами после того, как Украине сообщили, что звонок между Ганцем и Резниковым, который был запланирован еще в августе, не состоится", — сказал посол. По словам Корнийчука, никаких объяснений по этому поводу израильская сторона не дала. "В дальнейшем я не думаю, что наш министр обороны будет контактировать с Ганцем", — заключил Корнийчук.В конце прошлой недели израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал правительство начать оказывать Украине военную помощь. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что это будет опрометчивый шаг, который уничтожит отношения Тель-Авива и Москвы.По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Киев официально попросит Израиль предоставить системы противовоздушной обороны. Ответа не это пока не последовало.

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825037655.html

https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, бени ганц, алексей резников, украина, израиль, киев