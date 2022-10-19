09:02 19.10.2022 (обновлено: 11:14 19.10.2022)
"Это не игра". Немцы назвали условие для окончания спецоперации на Украине
Читатели Die Welt поддержали Путина после слов эксперта, назвавшего спецоперацию игрой
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt обвинили США и Европу в нагнетании конфликта на Украине. Поводом для обсуждения послужили слова немецкого военного историка Зёнке Найтцеля, назвавшего российскую спецоперацию "рискованной игрой Путина".
"Путин не играет в игру, он защищает свою страну", — написал один из пользователей.
"Если бы Киев соглашался на переговоры, страданий на Украине можно было бы избежать", — согласился другой.
"Это не игра. Путин всегда объяснял Западу свою позицию по безопасности. Но США играют на своей шахматной доске, представляя Украину в роли пешки", — поделился мнением еще один из читателей.
"Наше правительство, ввязываясь в этот конфликт, ведет себя еще рискованнее", — подчеркнул четвертый пользователь.
"Зеленскому нужно понять, что переговоры — единственный выход из ситуации", — отметил пятый комментатор.
В конце сентября в обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".