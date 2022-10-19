https://ria.ru/20221019/ukraina-1825027091.html

"Это не игра". Немцы назвали условие для окончания спецоперации на Украине

"Это не игра". Немцы назвали условие для окончания спецоперации на Украине - РИА Новости, 19.10.2022

"Это не игра". Немцы назвали условие для окончания спецоперации на Украине

Читатели немецкого издания Die Welt обвинили США и Европу в нагнетании конфликта на Украине. Поводом для обсуждения послужили слова немецкого военного историка... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T09:02

2022-10-19T09:02

2022-10-19T11:14

в мире

украина

сша

европа

welt

нато

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt обвинили США и Европу в нагнетании конфликта на Украине. Поводом для обсуждения послужили слова немецкого военного историка Зёнке Найтцеля, назвавшего российскую спецоперацию "рискованной игрой Путина"."Если бы Киев соглашался на переговоры, страданий на Украине можно было бы избежать", — согласился другой."Это не игра. Путин всегда объяснял Западу свою позицию по безопасности. Но США играют на своей шахматной доске, представляя Украину в роли пешки", — поделился мнением еще один из читателей."Наше правительство, ввязываясь в этот конфликт, ведет себя еще рискованнее", — подчеркнул четвертый пользователь."Зеленскому нужно понять, что переговоры — единственный выход из ситуации", — отметил пятый комментатор.В конце сентября в обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".

https://ria.ru/20221019/milliarder-1825007972.html

https://ria.ru/20221019/putin-1825010242.html

украина

сша

европа

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, сша, европа, welt, нато, санкции в отношении россии