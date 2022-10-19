https://ria.ru/20221019/ukraina-1825018501.html
Эксперт оценил возможность Украины пережить зиму с оставшимися ГЭС и АЭС
Эксперт оценил возможность Украины пережить зиму с оставшимися ГЭС и АЭС - РИА Новости, 19.10.2022
Эксперт оценил возможность Украины пережить зиму с оставшимися ГЭС и АЭС
Подконтрольные Киеву территории смогут пройти осенне-зимний период (ОЗП) при условии работоспособности оставшихся АЭС и ГЭС, которые не требуют подвоза топлива, РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T06:41
2022-10-19T06:41
2022-10-19T06:49
в мире
жкх
владимир зеленский
украина
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Подконтрольные Киеву территории смогут пройти осенне-зимний период (ОЗП) при условии работоспособности оставшихся АЭС и ГЭС, которые не требуют подвоза топлива, однако при сильном сжатии промышленности Украины, рассказал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, пожелавший остаться неназванным.Владимир Зеленский заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии в стране. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы."При условии работоспособности только оставшихся АЭС и ГЭС (около 13 ГВт), которые не требуют подвоза топлива в моменте, подконтрольные Киеву территории смогут пройти ОЗП при условии сильного сжатия промышленности", - заявил эксперт.Эксперт подчеркнул, что в открытых источниках по-прежнему мало данных о масштабах ущерба энергетической инфраструктуре. Однако судя по тому, что после 10 числа работа системы более-менее восстановилась в большинстве регионов, где были удары, можно сказать, что повреждения не носили критического характера.Оценивая динамику ударов, эксперт подчеркнул, что 10 и 18 числа они касались примерно одинакового перечня объектов. В частности, по генерации отчасти повторили удары по списку тех станций, которые уже подвергались ударам 10 числа. По объектам электросетевого комплекса же сказать труднее, поскольку не всегда в открытых источниках есть информация о конкретных объектах. "Опираясь на перечень регионов, также можно предположить, что идёт повторное воздействие на те же самые объекты электросетевого комплекса", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20221017/aes-1824678214.html
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в мире, жкх, владимир зеленский, украина, киев, вооруженные силы рф
В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
06:41 19.10.2022 (обновлено: 06:49 19.10.2022)
Эксперт оценил возможность Украины пережить зиму с оставшимися ГЭС и АЭС
Эксперт: ГЭС и АЭС Украины могут обеспечить прохождение зимы при сжатии промышленности
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Подконтрольные Киеву территории смогут пройти осенне-зимний период (ОЗП) при условии работоспособности оставшихся АЭС и ГЭС, которые не требуют подвоза топлива, однако при сильном сжатии промышленности Украины, рассказал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, пожелавший остаться неназванным.
Владимир Зеленский
заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии в стране. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ
начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
"При условии работоспособности только оставшихся АЭС и ГЭС (около 13 ГВт), которые не требуют подвоза топлива в моменте, подконтрольные Киеву территории смогут пройти ОЗП при условии сильного сжатия промышленности", - заявил эксперт.
Эксперт подчеркнул, что в открытых источниках по-прежнему мало данных о масштабах ущерба энергетической инфраструктуре. Однако судя по тому, что после 10 числа работа системы более-менее восстановилась в большинстве регионов, где были удары, можно сказать, что повреждения не носили критического характера.
"Эти данные (о повреждении 30% станций - ред.) могут быть правдивыми, а могут и не отображать реального положения дел – чтобы выиграть время на некую передышку, необходимую для ремонтов и восстановления оборудования", - считает он.
Оценивая динамику ударов, эксперт подчеркнул, что 10 и 18 числа они касались примерно одинакового перечня объектов. В частности, по генерации отчасти повторили удары по списку тех станций, которые уже подвергались ударам 10 числа. По объектам электросетевого комплекса же сказать труднее, поскольку не всегда в открытых источниках есть информация о конкретных объектах. "Опираясь на перечень регионов, также можно предположить, что идёт повторное воздействие на те же самые объекты электросетевого комплекса", - сказал эксперт.