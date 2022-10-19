https://ria.ru/20221019/ukraina-1825018501.html

Эксперт оценил возможность Украины пережить зиму с оставшимися ГЭС и АЭС

Эксперт оценил возможность Украины пережить зиму с оставшимися ГЭС и АЭС - РИА Новости, 19.10.2022

Эксперт оценил возможность Украины пережить зиму с оставшимися ГЭС и АЭС

Подконтрольные Киеву территории смогут пройти осенне-зимний период (ОЗП) при условии работоспособности оставшихся АЭС и ГЭС, которые не требуют подвоза топлива, РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T06:41

2022-10-19T06:41

2022-10-19T06:49

в мире

жкх

владимир зеленский

украина

киев

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153355/49/1533554985_0:296:3090:2034_1920x0_80_0_0_9b4380798a85006a0eca15473c3586cb.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Подконтрольные Киеву территории смогут пройти осенне-зимний период (ОЗП) при условии работоспособности оставшихся АЭС и ГЭС, которые не требуют подвоза топлива, однако при сильном сжатии промышленности Украины, рассказал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, пожелавший остаться неназванным.Владимир Зеленский заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии в стране. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы."При условии работоспособности только оставшихся АЭС и ГЭС (около 13 ГВт), которые не требуют подвоза топлива в моменте, подконтрольные Киеву территории смогут пройти ОЗП при условии сильного сжатия промышленности", - заявил эксперт.Эксперт подчеркнул, что в открытых источниках по-прежнему мало данных о масштабах ущерба энергетической инфраструктуре. Однако судя по тому, что после 10 числа работа системы более-менее восстановилась в большинстве регионов, где были удары, можно сказать, что повреждения не носили критического характера.Оценивая динамику ударов, эксперт подчеркнул, что 10 и 18 числа они касались примерно одинакового перечня объектов. В частности, по генерации отчасти повторили удары по списку тех станций, которые уже подвергались ударам 10 числа. По объектам электросетевого комплекса же сказать труднее, поскольку не всегда в открытых источниках есть информация о конкретных объектах. "Опираясь на перечень регионов, также можно предположить, что идёт повторное воздействие на те же самые объекты электросетевого комплекса", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20221017/aes-1824678214.html

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825014293.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, владимир зеленский, украина, киев, вооруженные силы рф